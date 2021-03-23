«Ходят в рванье»: кто запрещает индийским женщинам носить джинсы

Министр северного штата Уттаракханд в Индии Тират Сингх Рават выступил против того, чтобы индийские женщины носили рваные джинсы. Об этом он заявил на семинаре, организованном Государственной комиссией по защите прав ребенка. Критике с его стороны подверглась женщина в рваных джинсах и с детьми, которая встретилась ему по дороге на форум, в самолете. «Вы руководите общественной организацией и носите рваные джинсы при детях, какие ценности вы транслируете?» — задался вопросом министр.

Родителей, которые разрешают носить детям рваные джинсы, он обвинил в «моральной распущенности». «Пока люди в Индии носят рваные джинсы, за границей, напротив, чаще прикрывают свои тела должным образом и занимаются йогой», — сделал вывод министр не в пользу своих соотечественниц.

С его консервативной логикой согласны далеко не все политики, а в соцсетях его слова и вовсе вызвали волну возмущения. Оппозиционная партия Конгресса призвала политика «извиниться перед всеми индийскими женщинами» либо уйти в отставку. Лидер партии Приянка Ганди Вадра в шутку разместила в Twitter с хэштегом #RippedJeansTwitter фото, где премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие его коллеги запечатлены в шортах, открывающих колени.

Oh my God!!! Their knees are showing #RippedJeansTwitter pic.twitter.com/wWqDuccZkq — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) March 18, 2021

Под тем же хэштегом индианки, среди которых были известные политики, стали выкладывать в соцсети фото, на которых они одеты в короткие джинсовые шорты или рваные джинсы. Глава Делийской комиссии по делам женщин Свати Маливал обвинила министра Равата в «пропаганде женоненавистничества»: «Изнасилования происходят не потому, что женщины носят короткую одежду, а потому, что такие мужчины, как Тират Сингх Рават, пропагандируют женоненавистничество», — написала политик в Twitter, сопроводив заявление своей фотографией в шортах.

Проблема, по ее словам, заключается в феномене male gaze — мужского взгляда на женщину «сверху вниз». В частности, это выражалось в том, что чиновник осматривал и критически оценивал пассажирку в джинсах, сидящую рядом с ним в самолете.

«Дырявые джинсы лучше, чем дырявые мозги», — иронически заметила одна из участниц флешмоба. Некоторые отмечали министра в своих твитах, советуя ему больше внимания уделить «дырявой экономике» и безопасности женщин, с которой в Индии серьезные проблемы.

Ripped jeans anyday better than ripped brains! #RippedJeansTwitter ‍ pic.twitter.com/ibB6X4baGh — Bhumika Chheda (@IamBhumikaC) March 17, 2021

В итоге министр принес публичные извинения: он сказал, что сожалеет, если его комментарии причинили кому-то боль, и что не собирался проявлять неуважение к кому бы то ни было, и каждый волен носить то, что он хочет.

Однако это уже не первый прецедент, когда индийские политики пытаются ограничить женщин в выборе одежды, вместо того чтобы решать проблему сексуального насилия в стране.

В 2016 году министр культуры Махеш Шарма вызвал возмущение общественности тем, что посоветовал туристкам, приезжающим в Индию, не надевать короткие юбки или платья и не ходить одним по городу ночью, чтобы не привлечь к себе нежелательное внимание.

В 2014 году индийскую певицу Кей Джей Есудас раскритиковали за то, что она посоветовала женщинам не носить джинсы, так как это якобы «противоречит индийской культуре» и провоцирует «нежелательное» поведение со стороны мужчин.

На прошлой неделе деревенский совет в штате Уттар-Прадеш и вовсе перешел от слов к действиям и постановил, что женщин в джинсах и юбках и мальчиков в шортах будут исключать из сообщества. Десять лет назад кастовый совет в деревне Баттиса в том же штате запрещал девушкам носить джинсы и пользоваться мобильными телефонами. В 2014 году собрание сельских старейшин из 46 деревень также объявило о подобном запрете. Три года спустя деревни в Харьяне и Раджастане велели женщинам избегать мобильных телефонов и джинсов.

При этом джинсы в Индии пользуются большой популярностью среди молодежи еще с 1980-х, рынок изделий из джинсовой ткани в этой стране достигает более $4 млрд и, по прогнозам, вырастет до $12,6 млрд к 2028 году. Моду на джинсы распространяют и звезды Болливуда, которые задают моду для простых индийцев.

По словам модельера Ананда Бхушана, джинсы ассоциируются с раскрепощением и свободой. «Для молодых это значит выглядеть модно, круто и вписываться в модную тусовку, но их родители, бабушки и дедушки зачастую не понимают, почему их дети носят рваную одежду», — говорил дизайнер «Би-би-си».

Попытку контролировать то, как одеваются женщины и молодежь, дизайнер считает проявлением патриархата. «Это попытка контролировать женщин. Патриархальные мужчины прячутся за словами о традициях, — уверен Бхушан. — У них нет новых контраргументов, поэтому они предлагают устаревшие стереотипы о том, что джинсы не являются частью нашей культуры, что они пришли с Запада».

После высказываний министра некоторые индианки решили надеть рваные джинсы впервые в жизни — в знак протеста. 69-летняя Виджи Венкатеш из Мумбаи «так разозлилась» на «нелепые и оскорбительные» комментарии, что специально «разрезала хорошую пару джинсов», о чем рассказала «Би-би-си». «Мне 69 лет, и я обычно ношу сари. Я также всегда удивлялась, почему дети носят рваные джинсы, — добавила она. — Но меня так разозлило замечание мистера Равата, что в момент досады я проделала в джинсах дырки и выложила фотографию в Twitter».