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Красота

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История одной прически: за что извиняется Роналдо

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Почему Роналдо пришлось просить прощения за прическу 20-летней давности

Одному из величайших футболистов мира Роналдо вновь напомнили о прическе, которую он сделал почти 20 лет назад на чемпионате мира в Южной Корее и Японии. Журналисты до сих пор спрашивают о нелепом островке волос в передней части обритой головы, о котором говорили и в 2002 году. Недавно Роналдо извинился перед матерями детей, которые делали себе аналогичные стрижки, хотя уже несколько раз объяснял, зачем постригся так некрасиво.

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Легендарный футболист Роналдо извинился за инцидент 20-летней давности перед матерями своих фанатов. Он попросил у них прощения за то, что в 2002 году во время чемпионата мира по футболу, проходившего в Южной Корее и Японии, сделал уродливую прическу, которую вслед за тем скопировали его поклонники по всему миру.

Тогда перед матчем Бразилии и Турции в полуфинале он появился на поле с практически полностью обритой головой, на передней части которой оставался треугольный островок коротких волос. И хотя по итогам турнира бразильский футболист стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов в ворота противников, на многие года он запомнился журналистам и фанатам именно этой прической — а не тем, что завоевал для Бразилии первое место в турнире.

Когда недавно в интервью бывшего футболиста журналу Sports Illustrated вновь всплыла тема ужасной стрижки, он заявил: «Я прошу прощения у всех матерей, которые наблюдали, как их сыновья стриглись так же».

Роналдо напомнил, что сделал уродливую стрижку, чтобы отвлечь внимание журналистов — дело в том, что на ЧМ-2002 он играл после серьезной травмы и хотел, чтобы репортеры забыли об этом.

«Я встретил игроков своей команды и спросил: «Вам нравится?» Они сказали: «Нет, это ужасно! Состриги это!!!» Но журналисты увидели мою стрижку и забыли о травме», — рассказал Роналдо.

О причине, по которой он постригся таким странным образом, бывший нападающий рассказывал еще в 2017 году. Тогда он объяснил изданию ESPN Brazil: «Все говорили только о моей травме. Когда я пришел на тренировку с такой стрижкой, все перестали говорить о моей травме».

Более подробно он рассказал эту историю в марте 2018 года в Мельбурне на открытии выставки, посвященной команде «Реал Мадрид». «У меня была травма ноги, и все говорили об этом. Я решил остричься и оставить немного волос. Когда я пришел на тренировку, все увидели, что у меня ужасная прическа», — рассказал Роналдо. По словам футболиста, когда окружающие переключились с обсуждения его травмы на переживания из-за кошмарной прически, сам он смог успокоиться, расслабиться и сосредоточиться на тренировке.

«Я не горжусь этой прической, потому что сама по себе она была довольно странная, — заключил Роналдо. — Но это оказался хороший способ сменить тему».

На чемпионат мира 2002 года футболист, которому тогда было 25 лет, возвращался после длительного перерыва. Дело в том, что в конце 1999 года он перенес операцию из-за травмы связки надколенника, а в 2000-м во время игры своей команды «Интер» с «Лацио» — это был первый раз, когда он участвовал в матче после перерыва в 4,5 месяцев, — он рухнул на землю от страшной боли в колене. Оказалось, что у него был разрыв крестообразной связки, связки надколенника, а сам надколенник был полностью разрушен. После этого под вопросом было само возвращение Роналдо в футбол.

Однако он вышел на поле спустя 512 дней после травмы — в сентябре 2001 года в матче Кубка УЕФА против «Брашова». А на чемпионате мира 2002 года уже забил восемь мячей, после чего завоевал титул «Золотой мяч», был приглашен в мадридский «Реал» и успешно отыграл еще четыре сезона. На пенсию Роналдо ушел в 2011 году — и теперь владеет футбольным клубом «Реал Вальядолид».

Легендарная прическа, кстати, в прошлом году стала причиной слез не матери одного из фанатов Роналдо, а мальчика из Великобритании, который во время карантина из-за COVID-19 попросил своего отца постричь себя, «как Роналдо», имея в виду прическу Криштиану Роналду. Взрослый в ответ решил подшутить над ребенком и, вскричав «Есть только один Роналдо!», практически обрил сына и ставил на передней части головы островок, напоминающий ту самую ужасную прическу бразильца Роналдо. Видео с рыдающим мальчиком завирусилось в соцсетях после того, как его опубликовал тренер команды «Челси» Джоди Моррис.