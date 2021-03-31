Женщинам в швейцарской армии сошьют нижнее белье. Раньше они носили мужские трусы

В армии Швейцарии приняли меры для привлечения на службу в ряды вооруженных сил страны больше женщин. Как сообщает «Би-би-си», для военнослужащих женского пола будут шить нижнее белье. Издание отмечает, что до сих пор девушкам в швейцарских вооруженных силах приходилось носить «свободное мужское белье, часто большего размера, что может быть неудобно».

«Одежда сшита в расчете на мужчин, но если мы хотим, чтобы армия действительно стала более женственной, необходимы соответствующие мерки», — сказала Марина Байер, член Национального совета Швейцарии.

Женское белье будет представлено в двух вариантах: летнем и зимнем (первое короткое, второе длинное). При этом изменения будут касаться не только исподнего: в швейцарской армии планируют разработать и женскую экипировку— боевое обмундирование, защитные жилеты и даже рюкзаки. Размеры будут подгонять под женские пропорции, поскольку раньше все это было рассчитано исключительно на военнослужащих мужского пола. Все эти меры поддержала министр обороны Швейцарии Виола Амхерд — в 2018 в году она стала первой женщиной на этом посту в истории страны. Она заявила, что назрела необходимость решить вопрос «совместимости» женщин и военной службы.

Сейчас солдаты швейцарской армии носят форму, разработанную для них еще в 80-е — женщинам же разрешили в Швейцарии добровольно вступать в ряды вооруженных сил в 2001 году. Однако до сих пор в этой стране численность девушек, которые решают служить в армии, по сравнению с другими западными странами весьма мала. По данным швейцарского издания Le News за 2018 год, в Швеции женщины-военнослужащие составляют 16% от общего числа, в Германии — 12%, во Франции — 15%, в Норвегии — 12%. В Швейцарии же девушек в армии менее 1%.

При этом в Норвегии с 2016 года служба в армии стала обязательной как для мужчин, так и для женщин. Однако в Швейцарии, судя по опросам, результаты которых приводило издание Le News, девушки воевать не готовы — в 2015 году 74% женщин высказались против обязательной военной службы для них. Швейцарское правительство в 2017 году, однако, заявляло, что последит за тем, как работает норвежская модель.

Женщин в армию Швейцарии хотят привлечь потому, что численность ее постоянно сокращается. В 2020 году главнокомандующий вооруженными силами страны генерал-лейтенант Томас Сюссли заявлял, что к 2030 году военнослужащих станет меньше на 30000 человек (это практически четверть нынешнего состава — по данным на 2017 год, в вооруженных силах Швейцарии служили 120 496 человек).

Проблему генерал-лейтенант Томас Сюссли видел том, что парламент отверг законопроект, который сделал бы для граждан страны менее доступной гражданскую службу, которую можно выбрать в качестве альтернативы обязательной военной с 19 лет (основаниями для этого считаются этические соображения).

В интервью изданию Tamedia Томас Сюссли в прошлом году сказал, что армия много делает для интеграции женщин, но до сих пор не выбрала единую стратегию. И при этом выразил мнение, что вооруженным силам нужно больше представительниц женского пола. «По нашему опыту, женщины в армии особенно мотивированы и вовлечены, — сказал он. — Они часто приносят с собой свежесть мысли».

Сюссли также добавил, что, по его мнению, армия должна быть открыта для всех. «Моя цель — создать швейцарскую армию, которая открыта для каждого. В армии должно быть место для всех, кто хочет защищать безопасность Швейцарии, независимо от веры, языка или гендера», — сообщил генерал.