Новая ошибка: Меган Маркл уличили в поддержке рабского труда

Меган Маркл столкнулась с обвинениями этического характера из-за того, что инвестировала в бренд с противоречивой, как теперь оказалось, репутацией. В декабре прошлого года было объявлено, что герцогиня Сассекская морально и финансово поддержала бренд Clevr Blends, производящий растворимые напитки, содержащие овсяное молоко. Однако теперь выясняется, что этот компонент производится в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе, в то время как власти США и европейских стран признали отношение китайских властей к живущим там этническим группам геноцидом, а компании призывают отказываться от товаров, которые там производятся, поскольку предполагается, что для их изготовления используется рабский труд.

Как сообщает Daily Mail, 19 тонн сухого овсяного молока для напитков Clevr Blends поступает от компании, расположенной в столице региона Урумчи. Головной офис фирмы Xinjiang Haiyan International Trade, поставляющей растительные экстракты, порошки из фруктов овощей и злаков, а также витамины и пищевые добавки, находится примерно в 6 км от одного из «лагерей перевоспитания», где принудительно содержатся люди, исповедующие ислам.

Между тем, сама Меган Маркл превозносила марку, в том числе, за этичное происхождение ингредиентов – это предполагает, что за их изготовление работники получили справедливую плату.

Об инвестициях в этичный бренд полезных веганских напитков, созданный в Калифорнии предпринимательницей по имени Ханна Мендоза, Меган Маркл объявила в декабре 2020 года. «Эти вложения – публичная поддержка страстной предпринимательницы, женщины, которая ставит в приоритет создание общины вокруг своего бизнеса, — говорилось в заявлении герцогини Сассекской. – Я горжусь тем, что инвестирую в преданность Ханны этичным источникам ингредиентов и в продукт, который я люблю лично и который всеобъемлюще влияет на хорошее самочувствие. Я верю в нее и я верю в ее компанию».

Поддержкой Меган Маркл Ханна Мендоза заручилась, когда герцоги Сассекские обосновались в Калифорнии прошлым летом, и у предпринимательницы появилась возможность отправить им в подарок свои порошковые напитки, производство которых началось в поп-ап кафе в Санта-Барбаре. По информации издания Town&Country, попробовав подарок, Меган Маркл сама связалась с производительницей веганских напитков.

Помощь герцогини в виде неназванной суммы, Ханна Мендоза высоко оценила. «Предпринимателям нужны средства, но им также нужны советчики, которые серьезно интересуются тем, что они создают, — заявила Мендоза журналистам. – Я благодарна герцогине Сассекской за то, что нашла в ней и то, и другое».

Благодаря Меган Маркл производительница этичного, как считалось, продукта получила поддержку Опры Уинфри – герцогиня отправила ей в подарок набор пакетиков с порошком для напитка. Знаменитая телеведущая сделала рекламу товару, сняв для своего Instagram видео, на котором она готовит напиток, разводя водой один из порошков Clevr Blends и взбивая венчиком для капуччино. В ролике можно увидеть всю корзину с ассортиментом бренда, а в комментарии к посту Опра Уинфри сообщает, что получила этот набор на Рождество от «своей соседки М. (да, той самой М.)».

Кстати, порошки представляют собой смесь чая матча, кофе, индийского масала-чая или молотой куркумы с овсяным молоком и кокосовыми сливками. Напитки обогащают пробиотиками, адаптогенами и другими биодобавками (например, порошком из неких грибов) и продают по $28 за пакетик на 14 порций.