«Кругом обман»: бьюти-блогер требует от коллег честности

Американский визажист и предпринимательница иракского происхождения Худа Каттан, на чей аккаунт в Instagram подписаны 70 млн человек, заявила Sky News, что ей «надоели» фильтры и ретушь фотографий, поскольку они искажают стандарты красоты, соответствовать которым становится нереально. Вместо этого бьюти-блогер призывает к большей естественности.

Бренды и блогеры при публикации отретушированных фотографий могли бы указывать в подписи, что были применены фильтры, чтобы не вводить пользователей в заблуждение, считает Худда Каттан. Иначе получается, что «людям продают ложь, которая может иметь пагубный эффект, нанося ущерб уверенности в себе и самооценке пользователей», уверена инфлюэнсер.

Негативный эффект от ретуши уже налицо: согласно опросу британской ассоциации Girlguiding, более трети девушек отказываются публиковать свои фотографии в соцсетях без фильтра или ретуши, и особенно подвержены влиянию отретушированных картинок на самооценку подростки. По словам Худы Каттан, она видит это по собственной дочери. «Я смотрю на свою девятилетнюю дочь — она думает, что это нормально использовать фильтры, и мне это не нравится. Может ли она вырасти в мире, где люди честны? Не слишком ли многого я прошу?», — поделилась блогер с изданием.

Начать Каттан решила с себя: она больше не использует фильтры в своем аккаунте Instagram, где дает советы по уходу за кожей и нанесению косметики. В конце февраля она разместила видео, где без макияжа комментирует отретушированные фото и настаивает, что вариант до обработки был лучше, потому что выглядел реалистичнее. Выступая за естественность сейчас, сама Худа Каттан в прошлом была поклонницей пластической хирургии и макияжа: по ее словам, она запустила собственный бренд косметики Huda Beauty в 2013 году именно потому, что чувствовала себя «уродливой». Преображение собственного лица с помощью косметики и пластической хирургии придало ей уверенности, ее блог стал популярным на Ближнем Востоке, Каттан начали сравнивать с Ким Кардашьян, а ее клиентками стали голливудские актрисы Николь Риччи и Ева Лонгория и жены арабских шейхов. В 2018 году косметическую компанию Huda Beauty Forbes оценил в более чем $1 млрд.

Худа Каттан родилась в Теннесси, США, в семье иммигрантов из Ирака, училась на финансовом факультете Мичиганского Университета и работала визажистом в Голливуде, а позже переехала в Дубай, ОАЭ. В своем влоге она делится с подписчиками бьюти-идеями и учит, как с помощью контуринга визуально скинуть пару килограммов или как накрутить идеальные локоны, используя карандаши для губ, а также советует сбривать пушок на лице перед нанесением макияжа.

«Когда я впервые занялась макияжем, я чувствовала себя уродиной. Это был инструмент, который заставлял меня чувствовать себя достойно и уверено, — писала Каттан в своем блоге. — Я чувствовала, что во мне чего-то не хватает, чего-то прекрасного, но если я нанесу тональный крем, изменю брови, нанесу тонны туши, то каким-то образом буду выглядеть и чувствовать себя лучше... На мне была своего рода маска».

Некоторые подписчики обвинили Каттан в лицемерии, она признала, что это справедливо. «Было время, когда у меня было слишком много ботокса. Я — часть большой проблемы, и я признаю это». Но теперь блогер осознала, что была неправа, и хочет пропагандировать бодипозитив.

Соцсети могут значительно повысить самооценку, помочь справиться с комплексами при правильном использовании, отмечает психолог Мария Фомичева, консультант сервиса YouTalk.

«Многие молодые тик-токеры отмечают, что перестали стесняться себя и своей внешности, когда начали записывать видео и выкладывать их на суд широкой аудитории», — поясняет эксперт.

В то же время соцсети могут способствовать развитию так называемой бьюти-аддикции. «Данная зависимость имеет множество проявлений, таких как стремление к худобе, чрезмерное использование косметики, пластической хирургии, зависимость от загара, фитнесмания, — перечисляет Фомичева. — Бьюти-аддикция чаще всего возникает из-за регулярного просмотра «идеальных» фотографий инста-блогеров, а также из-за обилия всевозможных «фильтров», при помощи которых можно несколько улучшить свою внешность, либо вообще изменить ее до неузнаваемости. Некоторые подростки заявляют о желании сделать ряд пластических операций, чтобы лицо выглядело, как после любимого «фильтра»».

Именно в фильтрах Instagram пластические хирурги видят причину, по которой к ним все чаще обращаются молодые девушки, желающие изменить свою внешность. «Времена, когда пациенты приходили с фотографиями звезд музыки и кино, уже прошли. Сейчас люди хотят выглядеть так, как они выглядят на своих же обработанных фотографиях, — отмечала Полина Михайлова, директор клиники инъекционной косметологии Different Lab. —

Камеры телефонов и фильтры искажают реальность, делая любую фотографию более комплиментарной. Простое же отражение в зеркале расстраивает пациентов, и они приходят к врачу, показывают свой Instagram и просят, чтобы в реальной жизни они выглядели так же: заостренный подбородок, четкий овал лица, острые скулы, большие губы, а главное — ровная сияющая кожа лица».

В начале февраля британским бьюти-блогерам официально запретили использовать фильтры и ретушь в фотографиях, рекламирующих косметические средства. Орган по стандартам рекламы в Великобритании постановил, что фильтры не должны применяться к рекламе в социальных сетях, если они преувеличивают эффект продукта. Эта инициатива стала реакцией на кампанию #filterdrop против фильтров в соцсетях, в рамках которой инфлюэнсеры настаивали, чтобы все блогеры отмечали под фотографиями, если дополнительно обрабатывают их для продвижения средств по уходу за кожей или косметики.

За естественность и против фильтров выступают и некоторые российские блогеры. «Обрабатывать снимки — не очень честно по отношению к подписчикам, — считает блогер Александра Македонская. — Это все равно что рекламировать косметолога после процедуры с инста-маской на лице и говорить о том, каким ровным стал тон, как ушли мешки под глазами. Но я бы не стала зацикливаться только на блогерах — как по телевизору, так и в журналах мы видим тот же самый фотошоп в рекламе косметики».

При этом отказаться от использования фильтров не так просто — применять их вынуждают все те же стандарты Instagram. По словам Македонской, это становится необходимостью для блогера, который вынужден конкурировать с яркими картинками.