Зачислена в миллиардерши: Ким Кардашьян стала еще богаче

Ким Кардашьян официально стала миллиардершей: по оценке Forbes, ее состояние с октября 2020 года выросло с $780 млн до $1 млрд благодаря двум принадлежащим ей компаниям, косметическому бренду KKW Beauty и марке белья Skims, а также рекламе в соцсетях и на телеэкране и инвестициям.

Первым собственным брендом для Ким Кардашьян стала косметическая компания – в 2017 году она запустила производство под маркой KKW Beauty 300 тыс. палеток для контуринга лица, которые были распроданы за два часа. «Впервые я продвинулась вперед от договоров на поддержку продукции к производству собственной», — заявляла представительница клана Кардашьян-Дженнер. К 2018-му линия пополнилась помадами, тональными средствами, тенями для век и духами, что принесло телезвезде доход в размере $100 тыс., сообщал Forbes.

Схему распространения и продвижения продукции Ким Кардашьян позаимствовала у младшей сестры, Кайли Дженнер, которая еще в 2015-м начала продавать свои наборы культовых помад через интернет, и в 2016-м основала марку Kylie Cosmetics.

Ким Кардашьян тоже распространяла и активно продвигала в соцсетях свои косметические продукты.

Сейчас в их число входят не только духи, помады, тени и всевозможные средства для скульптурирования лица и замазывания несовершенств кожи, но и бальзамы и пудры для тела и инструменты для нанесения макияжа. Дополнительный доход в 2020 году — $200 млн — Ким Кардашьян принесла продажа 20% акций KKW Beauty компании Coty, которая приобрела также 51% пакета Kylie Cosmetics. Оставшиеся 72% Forbes оценивает в $500 млн, полагая, что Coty часто переплачивают.

Белье под маркой Skims Ким Кардашьян начала продавать в 2019-м году, поначалу столкнувшись с жесткой критикой из-за культурной апроприации, поскольку первым названием нового бренда было Kimono, что возмутило японцев. В пандемию новая продукция Ким Кардашьян, которая также рекламировалась в ее соцсетях, оказалась особенно востребована: подписчики – 213 млн в Instagram и почти 70 млн в Twitter – предпочитали покупать одежду для дома и прогулок.

Доход, который принесла марка Skims, Ким Кардашьян не раскрывает, однако источник Forbes сообщил, что компания оценивается примерно в $500 млн. Исходя из этого, издание оценило долю Ким Кардашьян в Skims в $225 млн, что и позволило сделать вывод, что общее состояния предпринимательницы дотянуло до $1 млрд.

Помимо белья и косметики, Ким Кардашьян приносят доход инвестиции – в том числе, в недвижимость – и гонорары. С 2012 года, как сообщает издание, она ежегодно получала около $10 млн в виде гонораров и платы за рекламу и использование ее образа. Деньги приносили участие в шоу «Жизни семейства Кардашьян», видеоигра «Ким Кардашьян: Голливуд», выпущенной в 2014-м, и даже удаленный теперь из продажи пакет эмодзи Kimoji. Помимо этого, у нее есть три объекта недвижимости в Калабасасе, штат Калифорния, а также акции Disney, Amazon, Netflix и Adidas.

Отдельная статья дохода самой известной представительницы семьи Кардашьян – поддержка в соцсетях продуктов других брендов. В 2019 году стало известно, что за один пост в Instagram она просит от $300 тыс. до $500 тыс. Выяснилось это, когда Ким Кардашьян подала в суд на бюджетную марку одежды Missguided, которая продает недорогие копии нарядов знаменитостей. Звезда сочла, что в своем посте в Instagram компания незаконно использовала ее фотографию, и в судебном иске были названы суммы, которые получает предпринимательница за фото в соцсети с продуктом постороннего бренда.