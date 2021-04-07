Напомнить о себе: Кейтлин Дженнер идет в политику

Кейтлин Дженнер, одна из самых знаменитых трансгендерных женщин мира и представительница клана Кардашьян-Дженнер, намерена заняться политикой. Три источника издания Axios из окружения Дженнер рассказали, что она планирует включиться в избирательный процесс на внеочередных выборах в Калифорнии, которые могут пройти в ноябре 2021 года. Пока что вопрос о проведении выборов только решается — 10 июня 2020 года был начат сбор подписей в поддержку этой идеи, и теперь идет проверка подлинности более 2 млн подписей.

Кейтлин Дженнер, сторонница Республиканской партии, уже заручилась поддержкой Кэролин Рен, которая долгое время занимается сбором средств на нужды республиканцев. Женщины познакомились, когда Рен работала в некоммерческой организации American Unity Fund, основанной представителями республиканцев для поддержки ЛГБТК-людей. Кроме того, фандрейзер работала в комитете по сбору средств на избирательную кампанию Дональда Трампа 2020 года и помогала организовать выступления в поддержку президента после его поражения на выборах.

Правда, как сообщается, 71-летняя Кейтлин Дженнер сама не хочет занимать губернаторское кресло. Источник издания Deadline утверждает, что ее цель — лишь сыграть на шумихе, которую будет окружать такое редкое событие, как внеочередные выборы губернатора штата.

«Кейтлин Дженнер никогда не собиралась стать губернатором Калифорнии, но для нее это может стать новым шоу, которое будут создавать газетные заголовки», — сказал собеседник издания. Deadline при этом напоминает, что Кейтлин Дженнер с 2016 года — тогда закончился один сезон спин-оффа «Жизни семейства Кардашьян», посвященного именно жизни Дженнер, — не получала большого количества эфирного времени.

С тех пор как десятиборец и золотой медалист Олимпийских игр 1976 года Брюс Дженнер совершил трансгендерный переход, Кейтлин Дженнер активно занимается поддержкой ЛГБТК-людей. Однако будучи сторонницей республиканской партии, в 2016 году она подверглась критике из-за поддержки Дональда Трампа. В 2018 году — в середине президентского срока Трампа — Дженнер изменила свое мнение о главе Белого дома и заявила в интервью изданию Broadly, что это «худший президент, который у нас когда-либо был».

Тогда же, в 2018 году, Кейтлин Дженнер в колонке для Washington Post признала, что ошибалась, поддерживая Дональда Трампа, поскольку его отношение к трансгендерам оказалось для нее неприемлемым. «Реальность в том, что транс-сообщество подвергается неустанным атакам со стороны этого президента, — написала Кейтлин Дженнер. — Наш национальный лидер не проявляет никакого уважения к людям, которые и так уже достаточно маргинализированы и вынуждены отстаивать себя. Он игнорирует нашу человечность. Он оскорбляет наше достоинство».

Дженнер призналась, что поначалу оптимистично рассчитывала, что благодаря своему звездному статусу сможет повлиять на отношение к трансгендерным людям внутри Республиканской партии и администрации Трампа. «К сожалению, я ошибалась», — заключила она.

Тем не менее, Кейтлин Дженнер остается сторонницей республиканцев. При этом в интервью People в 2020 году она сказала, что во многом пересмотрела свои политические взгляды. «Я изменила образ мыслей во многих отношениях», — сказала она. Дженнер определила себя в беседе с изданием как «экономически консервативную, социально прогрессивную» женщину. «Нам нужно равенство для всех, независимо от того, кто находится в Белом доме», — призвала знаменитость.

В 2020 году она снова сообщила, что переоценивала свои возможности, думая, что сможет повлиять на отношение к транс-людям внутри консервативного сообщества — при этом отметила, что и со стороны ЛГБТК-людей чувствовала настороженность. «Они говорили, что я слишком противоречива. Это больно, — пожаловалась Дженнер. — Думаю, на мне были розовые очки. Я думала, что могу изменить мир. Теперь я знаю, что могу только попытаться менять людей, одного за другим».