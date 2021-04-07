Не жаль денег: американцы объявили конкурс на создание удобной маски

Специально для людей, которых раздражает присутствие маски на лице, Управление биомедицинских передовых исследований и разработок правительства США (BARDA) объявило конкурс на разработку дизайна «масок нового поколения», которые не будут ощущаться во время носки. Авторы лучших предложений получат финансирование из фонда в $500 тыс., подать заявку на участие в конкурсе можно до 21 апреля.

Критерии, по которым будут оцениваться заявки, были разработаны Национальным институтом безопасности и гигиены труда, которые исходили из самых распространенных претензий к маскам — они натирают за ушами, в них тяжело дышать и общаться, кожа лица под ними потеет и раздражается, а очки — запотевают при дыхании. Идеальная маска, по задумке, должна учесть и предотвратить все эти проблемы.

Конкурс пройдет в два этапа. Первая фаза посвящена дизайну и подразделяется на два направления: переосмысление существующих масок и создание инновационных масок с применением передовых технологий и материалов. На первом этапе определят 10 победителей, которым заплатят по $10 тыс. для создания прототипа. Во второй фазе предполагается рассматривать идеи масок, которых еще не существует в природе. Пять победителей второго этапа разделят общий призовой фонд в размере $400 тыс.

Не стал участвовать в конкурсе, а сразу выпускает в продажу высокотехнологичные маски собственного производства рэпер-предприниматель Will.i.am, один из основателей группы Black Eyed Peas. На этой неделе он объявил, что объединился с компанией электроники Honeywell и дизайнером скафандров SpaceX Хосе Фернандесом, чтобы создать стим-панк маску XUPERMASK, которая поступит в продажу в американских магазинах уже завтра и будет стоить $299 (около 20 тыс. рублей). К Xupermask прилагается чехол для переноски, сменные фильтры, наушники с насадками разного калибра и зарядный кабель.

Рэпер и дизайнер SpaceX пошли по иному пути — они не ставили себе цели сделать маску легкой и невидимой, а напротив, решили снабдить ее дополнительными функциями и превратить маску в высокотехнологичный гаджет и модный аксессуар, ведь даже вакцинация пока не избавляет от необходимости носить маску.

За $299 счастливый обладатель многоразовой и многофункциональной маски получит настоящее чудо-техники, оснащенное вентиляторами и воздухоочистителями, светодиодными лампами, микрофоном и звукоизоляцией. Маска работает автономно в течение 7 часов, а также подключается по Bluetooth к телефону и наушникам.

Идею разработать маску рэперу и предпринимателю Will.i.am подсказал Марк Бениофф, исполнительный директор компании облачных вычислений Salesforce. Бениофф увидел рэпера в необычной маске на премии MTV Video Music Awards и позвонил ему с предложением обсудить идею стартапа с Дариусом Адамчиком, главным исполнительным директором Honeywell, которые помимо электроники производят маски. Will.i.am уже давно интересуется технологиями и инвестирует в Tesla и Beats Electronics, а также является креативным директором Intel и с 2010 года принимает участие в технологической конференции Salesforce Dreamforce. У рэпера есть собственная компания, i.am+, которая производит фэшн-гаджеты, и за последнее время он выкупил несколько технологических продуктов Wink и Sensiya.

«Это кое-что новенькое», — так отозвался о масках Уилл Ланге, коммерческий директор Honeywell по средствам индивидуальной защиты. Xupermask сделана из силикона и спортивной сетчатой ткани по бокам, она плотно прилегает к нижней части лица — так что очки не запотевают, а также позволяет воспроизводить музыку и принимать звонки. Внешне маска выглядит не менее оригинально, «делая владельца похожим на воина-носорога из научной фантастики», пишет The New York Times.

Сам рэпер уверен в коммерческом успехе этой идеи и считает перспективным направление фэшн-гаджетов — носимых устройств, также выполняющих функцию аксессуара и украшения. Он считает, что люди не перестанут носить маски в ближайшее время, и маска станет аксессуаром, как это произошло в Азии. «Атипичная пневмония в Японии и Юго-Восточной Азии закончилась, но там все еще носят маски», — пояснил Will.i.am свою позицию в интервью The New York Times.