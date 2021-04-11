Бегство от пандемии: кто скупает особняки в Великобритании

Саудовский принц Бандар Бин Султан — один из старших членов правящей династии в Саудовской Аравии — продал имение Глимптон-Парк в Костуолд-Хилз королю Бахрейна: Хамад Ибн Иса Аль Халифа приобрел его за сумму, превышающую 120 млн фунтов стерлингов, сообщает Bloomberg.

Эта территория, представляющая собой гряду живописных холмов в западной части центральной Англии, официально признана «районом выдающейся естественной красоты». А неофициально — центром притяжения знаменитых артистов, художников, представителей королевских семей и политиков, которые все чаще выбирают это место для побега от неприятностей пандемии и связанных с ней карантинных ограничений.

My #countryhousepic today shows Glympton Park in Oxfordshire, a mid 18th century house remodelled in 1846, 1948-49 and 1992-96. These views show it before and after the 1940s works. pic.twitter.com/cWhP83SqHb — Nicholas Kingsley (@NicholasKingsle) December 3, 2019

Еще в конце прошлого года The Guardian писала, что богатейшие люди начали скупать недвижимость в Костуолдс стоимостью в миллионы фунтов — тогда газета сообщала, что они пытаются создать там вокруг себя атмосферу сериала «Аббатство Даунтон» с «дворецкими, поварами, горничными и армиями садовников».

Агенты по продаже недвижимости сообщали о всплеске интереса покупателей к имениям в этом районе, хотя до пандемии COVID-19 продажи вовсе не росли, а обладатели огромных состояний предпочитали селиться в пентхаусах небоскребов, на тропических островах или гигантских яхтах. С марта по ноябрь 2020 года агентство Savills, имеющее отделение со штатом из 320 сотрудников, которое занимается продажей роскошных имений, продало 21 такой объект стоимостью свыше 15 млн фунтов стерлингов. За весь 2019 год компании удалось продать лишь один подобный особняк в Костуолдс.

Как рассказывал в ноябре The Guardian региональный директор Savills Криспин Холбороу, за всю свой 34-летнюю карьеру в сфере продажи недвижимости он не видел такого «наплыва людей, которые ищут свою версию «Аббатства Даунтон».

«Пандемия заставила людей понять, насколько важна семья, и им нужно много места, где они могут жить все вместе, где будет просторно и где будет, чем заняться, — объяснил он. — Они были заняты, прыгая на самолеты, путешествуя по миру, занимаясь делами, и им не нужно было место за городом. Но люди поняли, что могут осесть, и им это нравится».

При этом, по словам Криспина Холбороу, дело не только в просторе — но и в том, что в Костуолдс исторически селились представители королевских семей и британской аристократии, и это притягивает покупателей из-за рубежа, которым нужно место с историей.

«Короли и королевы Англии спали в этих домах, — похвастался он. — И это очень важное конкурентное преимущество для граждан некоторых стран… Американцам это нравится».

Действительно, имение Глимптон-Парк, которое саудовский принц Бандар Бин Султан приобрел в 1990 году за 11 млн фунтов стерлингов, а теперь продал за 120 млн, — место с историей. Основное здание, расположенное на территории размером в 67,5 га, было возведено в XVIII веке и перестроено в 1846 году. На парковой территории также находится более 30 отдельных коттеджей и церковь в нормандском стиле. Как сообщает The Guardian, принц, которому сейчас 72 года, внес кое-какие изменения — например, оснастил подъездную дорогу к особняку пуленепробиваемым стеклом и соорудил копию английского паба прямо внутри здания. Всего на реновацию имения он потратил 42 млн фунтов стерлингов.

В начале пандемии о том, как хорошо проводить время в имениях в Костуолдс, в своих соцсетях рассказывали некоторые из здешних обитателей — Дэвид и Виктория Бекхэм и актриса Элизабет Херли.

Чета Бекхэм, а также все их дети, за исключением старшего сына Бруклина, в марте обустроились в Костуолдс после череды перелетов по миру. В сентябре стало известно, что там они почувствовали, что заболели COVID-19 — но долгое время семья в этом не признавалась, выкладывая снимки совместных развлечений и домашних стрижек.

Элизабет Херли во время первого карантина жаловалась, что не может из-за самоизоляции устроить свою личную жизнь. «Я бы хотела безумно в кого-нибудь влюбиться, чего точно не случится, пока я заперта с кровными родственниками, — рассказывала актриса изданию Hello! — Может быть, когда это закончится, я выкручу свои лампочки на полную мощность и приложу какое-нибудь усилие».

В своем доме 54-летняя актриса самоизолировалась вместе с восемью близкими людьми, в том числе матерью, тетей, 18-летним сыном Дэмиеном и подругой, которая страдает от болезни органов дыхания и находится в группе риска. В пандемию у Элизабет Херли оказалось много хлопот. «У меня совершенная паранойя по поводу того, что я не смогу всех уберечь, — призналась Элизабет Херли. — И я никому не разрешаю выходить из дома без меня. Я езжу только в местный продуктовый магазин в перчатках и маске — ужасно боюсь притащить оттуда вирус и заразить своих уязвимых гостей».

Обычные жители района Костуолд-Хилз от присутствия знаменитостей были не в восторге.

«Бекхэмы и другие шикарные ребята, которые считают хорошей идеей оставаться на карантине за городом, просто эгоистичны», — жаловалась, например, Daily Mail работница мясной лавки неподалеку от имения Бекхэмов. Других людей, опрошенных изданием, также раздражало, что знаменитости хвастаются в соцсетях, как чудесно чувствуют себя в самоизоляции в «прекрасных особняках» — по их словам, это «глупо, безответственно и бесчувственно».

Среди «шикарных ребят», у которых есть имения в Костуолдс, есть супермодель Кейт Мосс, модельер Стелла Маккартни, писательница Джоан Роулинг, внучка Елизаветы II Зара Тиндолл, актриса Кейт Уинслет, художник Дэмиен Херст и множество других британских знаменитостей.