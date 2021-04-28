100 дней без скандала: как проявила себя Джилл Байден

С того момента, как преподавательница общественного колледжа доктор Джилл Байден взяла на себя роль первой леди США, прошло почти 100 дней – отмечать рубеж президентства ее супруга Джо Байдена в стране будут в четверг, 29 апреля. Однако первые итоги деятельности Джилл Байден в Белом доме можно подводить уже сейчас — жена 46 президента США за последние месяцы посещала центры вакцинации и образовательные учреждения, высказывалась о необходимости образования для людей из бедных семей, успела оскорбить испаноязычных жителей Америки, неверно произнеся два слова на испанском языке и спровоцировать дискуссию в соцсетях о том, насколько уместно женщине в 69 лет носить колготки в сеточку.

От Джилл Байден с самого начала ждали, что она будет не совсем обычной первой леди. Дело в том, что пока ее муж занимал пост вице-президента США с 2008 по 2016 год, она работала преподавательницей муниципального колледжа Северной Вирджинии (NOVA), где вела курсы писательского мастерства, начиная с 2009-го. В 2020 году Джилл Байден взяла перерыв на время избирательной кампании мужа – но сразу после инаугурации 20 января 2021 года заявила, что не планирует оставлять преподавательскую деятельность. «Многие из моих студентов не знают, что у меня есть две работы», — говорила она.

Джилл Байден стала первой в истории США женой президента, у которой есть оплачиваемая работа. И первой же из тех, что обладают ученой степенью – доктором она стала в 2007 году в возрасте 55 лет, защитив диссертацию по педагогике в Университете Дэлавэра.

Правда, приступить к работе в колледже первая леди смогла только в конце марта. Как сообщали CBS News, на то, чтобы вернуть ее в классы, потребовались месяцы переговоров между администрацией президента и руководством колледжа NOVA, попыток утрясти ее расписание, понять, из каких фондов платить ей зарплату и не будет ли это нарушением законов, и даже выбрать имя, под которым она будет преподавать, поскольку Джилл Байден хотела приступить к своим обязанностям без шумихи.

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По поводу имени компромисса не нашли – в расписании она значится как Джилл Т. Байден. Однако в своем письме к коллегам перед тем, как выйти на работу, первая леди попросила не воспринимать ее как жену президента. «Я преподавательница английского в NOVA – не первая леди, — писала Джилл Байден. – Я пытаюсь разделять свои роли, как я это делала, когда была второй леди. Я ценю ваш энтузиазм, но мне хотелось бы, чтобы мои студенты воспринимали меня как учительницу английского. Я СОВСЕМ не упоминаю этого (своей роли первой леди – «Газета.Ru») в классе. Спасибо, что признаете мою идентичность преподавателя».

Согласно расписанию Джилл Байден, в этом семестре она ведет три вводных курса английского языка, два из которых – «гибридные», они включают инструкции в прямом эфире и работу в классе в режиме онлайн.

С самого начала от Джилл Байден ожидали, что она будет усердно заниматься проблемами образования в США. «Я бы предположила, что она будет весьма активно предлагать отдельные реформы системы образования, но не все согласны, — говорила в январе 2021-го Бетти Бойд Кароли, автор книги «Первые леди», сайту VOA. – Знаете ли, многим людям понравилось бы, если бы первая леди держала рот на замке, и ее видели только в лучших нарядах. Я не из этой школы. Я думаю, что у них есть мощная площадка для высказываний».

В феврале 2021-го в интервью на шоу Кели Кларксон Джилл Байден напомнила, что еще будучи женой вице-президента пыталась продвинуть идею бесплатного образования в муниципальных колледжах, где в течение двух лет студенты получают профессиональное образование. Сейчас средняя плата в государственных коллежах составляет $4892 в год для студентов из штата и $8643 для тех, кто приехал из других мест. По мнению Байден, для учащихся, семейных годовой доход которых составляет менее $125 тыс., плату нужно отменить.

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За минувшие 100 дней Джилл Байден роль хозяйки Белого дома предпочитала передавать своим представителям. Накануне Пасхи 4 апреля в Белом доме отменили традиционную пасхальную забаву, поиски яиц на лужайке, которые обычно проводит первая леди. Общественности об этом сообщила не сама Джилл Байден, а ее пресс-служба. О поведении собак Чемпа и Мейджора, которые не могли освоиться в Белом доме и нападали на сотрудников, публике тоже рассказывали представители президентской резиденции.

Сама же Джилл Байден наносит визиты – в школы Нью-Гемпшира и Алабамы, на военные базы в штатах Вашингтон и Вирджиния, в онкологический центр в Ричмонде в той же Вирджинии, в центр вакцинации в Альбукерке, штат Нью-Мексико (там она успокаивала женщину, боявшуюся укола, убеждая ее, что боль – «в основном, в голове»).

В отличие от своих предшественниц, особенно от Меланьи Трамп, Джилл Байден не пользовалась пристальным вниманием прессы.

Так, например, когда в середине апреля Белый дом сообщил, что она вместе с мужем отправляется в Дэлавер, чтобы пройти медицинскую процедуру, это не вызвало никакого шума. Никто так и не узнал, что это была за процедура – СМИ лишь сообщили, что она прошла успешно.

Вокруг Джилл Байден практически ни раз не поднимался скандал – в отличие от Меланьи Трамп, каждый наряд которой пользователи соцсетей рассматривали до мельчайших деталей в попытке найти там особое значение, нынешняя первая леди не создает шумихи своими стилистическими решениями. Это случилось лишь раз: 1 апреля она прилетела из Калифорнии на военную базу Эндрюс в Мэриленде в юбке выше колена и ажурных колготках, которые вызвали дискуссию в сети. Однако она была быстро замята: людей, осудивших 69-летнюю первую леди за «колготки в сеточку» и сравнивших ее с Мадонной, быстро застыдили за придирки и ханжество, а журнал Vogue и другие модные издания написали о том, как здорово носить ажурные чулки в любом возрасте и при любом статусе.

Тогда же в сети разгорелся еще один скандал – испаноязычные американцы обратили внимание, что Джилл Байден неверно произнесла на испанском фразу. Это случилось в Калифорнии на встрече с работниками ферм 31 марта. Говоря о правах и возможностях мигрантов, приезжающих в страну из стран Центральной и Латинской Америки, Джилл Байден, как задумывалось, произнесла «Si, se puede» (звучит как «си се пуэде», что в переводе означает «да, это возможно»). Однако в ее устах это прозвучало как «си се пуадуэ», что вызвало резкую критику в Twitter.

Пресса, впрочем, скандал обошла стороной. И теперь, подводя итоги первых 100 дней Джилл Байден, USA Today, например, пишет: «Многое из того, что Байден говорила или делала, не вызывало противоречий, и ей приходилось лавировать на мелководье в вопросах расы, феминизма и жизни иммигрантов».