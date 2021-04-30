На деревню дедушке: в России займутся развитием сельского туризма

В весеннюю сессию Госдума примет окончательный вариант законопроекта о развитии сельского или агротуризма, разработанного депутатами «Единой России», прописав в нем, что места размещения при организации такого туризма не будут считаться гостиницами, а значит, их можно будет располагать на территории сельхозугодий. В законе собираются закрепить определение «сельский туризм», под которым предлагают понимать

посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 50 тыс. человек — к которым относятся развитые туристические центры, исторические города Суздаль, Углич, Таруса, Мышкин и Валдай. Кроме того, к сельскому туризму предлагают относить культурный, этнографический, гастрономический, событийный и аграрный туризм — любой вид досуга туристов в сельской местности.

Законопроект предусматривает выделение господдержки нового туристического направления в 2022 году. А развитие туризма активизирует местную экономику и повлечет за собой развитие малых городов, надеются в Госдуме. «Это очень важный для нас законопроект, который будет способствовать развитию не только туристической отрасли, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. — Во-первых, это экономика сельских территорий, которая с появлением этого вида туризма будет расти. Во-вторых, это история и культура местности. В-третьих, экология — россияне смогут отдохнуть в чистых, незагазованных местах, питаться экологически чистыми продуктами».

Однако попытка дать четкое определение сельскому туризму неизбежно вызовет путаницу, считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, поскольку под этот критерий может попасть и винный туризм — который также относят к промышленному, ведь вино производят на предприятиях, и гастрономический, и просто отдых в сельской местности, который к специализированному, аграрному туризму отношения не имеет.

«Агротуризм — это изучение технологий выращивания продуктов, посещение сельхозпредприятий», — поясняет эксперт. Те, кто отправляется в сельскую местность с другой целью, не занимаются агротуризмом в прямом смысле этого слова. Другая проблема связана с тем, что на данный момент на территориях, предназначенных для сельского хозяйства, нельзя строить жилые объекты. Эту проблему, вероятно, и решит принятие закона о сельском туризме, разрешающем постройку помещений, которые не будут считаться гостиницами, но будут использоваться для размещения туристов.

Тем не менее Бухаров сомневается, что посещение деревень вызовет спрос среди россиян, у которых есть собственные дачные участки.

«Когда про сельский туризм говорят австрийцы — они снимают дом в сельской местности, потому что у них нет собственной дачи, и чтобы выбраться на природу, на свежий воздух, где коровки пасутся, нужно заниматься сельским туризмом. В России же для этого есть дачи, — считает Бухаров. — А зачем ехать в деревню? Копать грядки, навоз возить, коров доить? Что там показывать?»

Потенциал есть у этнографического туризма, полагает он. «В Болгарии вот что сделали — чтобы разгрузить черноморское побережье, на которое все приезжают, игнорируя остальные регионы страны, они создали этнографические парки в деревнях: там можно поселиться в традиционном доме-мазанке, там все ходят в национальной одежде и поют песни, танцуют. Такой вариант туризма может быть востребован и в России», — уверен Бухаров.

Интерес могут вызвать и экскурсии к животноводам — на молочные фермы, к птицеводам, пчеловодам, а также сыроварам. Агротуризм может идти вкупе с культурным туризмом — в такие туры добавляют поездки в краеведческие музеи и организуют встречи с ремесленниками.

Агротуризм — перспективное направление, которое не стоит ограничивать посещением деревенского двора и общением с животными, уверена Екатерина Шаповалова, автор-методист проекта «Гастрономическая карта России», которая еще в 2016 году отмечала перспективы агротуров в малые города. В такую поездку может входить посещение малого города и прилегающей к нему сельской территории, а также места производства продукта.

Организовать такие туры непросто — нужна инфраструктура, признает эксперт. «В отличие от большинства европейских стран, где под агротуризмом подразумевается обычный отдых в арендованном на ферме домике, в России в это понятие вкладывают самый что ни на есть аграрный смысл, — добавляет она. — Горожанам интересно все, что связано с жизнью на земле. Помимо погружения в сельский быт, в процессы производства фермерского продукта они хотят изучать традиционные ремесла, знакомиться с региональными продуктами и гастрономией. Неудивительно, что в агротуристическом бизнесе порой встречаются представители таких экзотических для России направлений, как разведение виноградных улиток или изготовление сидра».