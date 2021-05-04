«Неловкий момент»: Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о разводе: они расторгают брак после 27 лет совместной жизни. Об этом пара заявила в Twitter — в понедельник, 3 мая, 65-летний Билл и 56-летняя Мелинда Гейтс опубликовали идентичные сообщения. «После продолжительных размышлений и упорной работы над отношениями мы приняли решение расторгнуть брак, — говорится в них. — За последние 27 лет мы воспитали троих замечательных детей и создали фонд, который работает по всему миру и дает людям возможность жить здоровой, продуктивной жизнью. Мы по-прежнему разделяем веру в свою миссию и продолжим работать вместе в фонде, но мы больше не верим, что можем развиваться как пара на будущих этапах жизни». В заключение Билл и Мелинда Гейтс попросили уважать их право на частную жизнь.

Билл и Мелинда Гейтс познакомились в 1987 году, когда 23-летняя уроженка города Далласа в Техасе пришла работать в Microsoft в качестве менеджера по продукту. Это была первая работа выпускницы университета Дьюка, расположенного в Северной Каролине. Билл Гейтс и Мелинда Френч оказались рядом на деловом обеде: в своих мемуарах «Момент подъема», опубликованных в 2019 году, супруга сооснователя Microsoft рассказывала, что привлекла внимание Гейтса, поскольку они разделяли любовь к складыванию паззлов, а еще ей удалось победить его в математической игре.

Как рассказывал Гейтс в документальном сериале Netflix «В голове Билла», вышедшем в 2019-м, для обоих отношения не начинались как нечто серьезное. «У нее были другие парни, а у меня была Microsoft, — вспоминал он. — Это было так «Эй, мы же на самом деле не серьезно друг с другом, да? Мы не будем занимать время друг друга».

Мелинда Гейтс в том же сериале признавалась, что примерно через год после начала отношений обнаружила, как будущий супруг взвешивает «за» и «против» вступления с ней в брак — войдя однажды к нему в комнату, она увидела, что он нарисовал два столбца на белой доске и записывает преимущества и недостатки идеи сделать ей предложение. «Я относился к идее женитьбы очень серьезно», — объяснял тогда Билл Гейтс. Они поженились в 1994 году на закрытой церемонии на Гавайях. В браке родились трое детей — Дженнифер, Фиби и Рори.

Главным детищем Билла и Мелинды Гейтс, судьба которого сейчас вызывает вопросы, стал созданный ими в 2000 году благотворительный фонд, спонсирующий научные изыскания в области здравоохранения и поддерживающий образовательные проекты. Фонд Билла и Мелинды Гейтс — крупнейшая из частных организаций подобного рода, целевой капитал его, как сообщает Associated Press, составляет примерно $50 млрд (личное состояние Билла Гейтса оценивается в $130 млрд).



Так что сообщение о разводе основателей взволновало тех, кто занимается благотворительностью.

«Это тот неловкий момент, когда все наше внимание привлечено к частной жизни отдельной пары, — сказал NBS News Бенджамин Соскис, историк филантропии из исследовательского центра Urban Institute, который спонсирует фонд Билла и Мелинды Гейтс. — Это еще одно громкое напоминание, насколько это неудобно, когда отдельные личности обладают огромной властью».

Несмотря на то, что супруги заявили, что продолжат совместную работу в фонде, эксперты уже начинают высказывать предположения, что Мелинда Гейтс после развода может организовать и самостоятельный фонд. «Никто не знает, каковы условия их договора о разводе, — сказал Associated Press Дэвид Каллахан, основатель сайта о благотворительной деятельности Insider Philanthropy. — Но если дело кончится тем, что у Мелинды Гейтс окажется хоть какая-то часть всего богатства и она решит основать собственный фонд, он станет одним из крупнейших фондов Америки».

Мелинда Гейтс ставит своей задачей бороться за гендерное равноправие в индустрии высоких технологий, где доминируют мужчины.

В 2015 году она основала собственный инвестиционный фонд Pivotal Ventures, и недавно объявила о финале конкурса для девушек из IT-индустрии, который проводит совместно с Маккензи Скотт, бывшей женой главы Amazon Джеффа Безоса. В марте стало известно, что десять финалисток конкурса Equality Can't Wait («Равенство не может ждать») получат $40 млн на развитие своих проектов. Итоги его будут подведены летом 2021 года. В 2019 году Мелинда Гейтс уже выделила $1 млрд на поддержку женщин, в борьбе за то, чтобы их было больше на руководящих должностях.