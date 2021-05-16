Искусство, несовместимое с жизнью: как забыли Кристиана Лакруа

Французскому модельеру Кристиану Лакруа исполняется 70 лет. Вот уже больше десяти лет он не имеет отношения к модному дому, который носит его имя — он потерял его в 2009 году из-за глубокого кризиса, в который погрузилась компания. После этого он начал создавать костюмы для театральных и оперных спектаклей, запустил линию мебели и декора для дома, начал сотрудничать с испанским брендом Desigual, выпускающим яркую одежду как раз в его духе, и во всех интервью, последовавших за переходом его модного дома в чужие руки, говорил, что смотрит в будущее с оптимизмом, а причина того, что его отстранили от управления основанным в 1987 году домом своего имени — в том, что он не мог совместить искусство и коммерцию.

С этим были согласны и эксперты в индустрии моды. Например Жан-Жак Пикар, который в 1987 году помог модельеру запустить бренд Christian Lacroix: в декабре 2009 года, когда в парижском суде был одобрен план реструктуризации разорившейся компании Лакруа, он сказал The Guardian, что у его бывшего коллеги

«не было ни удачного случая, ни интеллекта для того, чтобы найти себе исполнительного директора, который превратил бы его дизайн в золото».

Выходец из Арля, города на юге Франции, Кристиан Лакруа получил образование в области истории искусств — в частности, костюма (его диссертация в Сорбонне была посвящена изображению костюмов во французской живописи XVIII века). Это в полной мере отразилось в его творчестве: он создавал пышные наряды со множеством деталей — вышивкой, плетением, бахромой, — использовал элементы наряда эпохи барокко, корсеты, глубокие декольте и кринолины, а одним из его изобретений стала юбка-пуф. Кристиан Лакруа стал воплощением моды 80-х со всей ее избыточностью и любовью к ярким краскам.

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Но к началу 2000-х стало ясно, что его вещи могут носить Николь Кидман на ковровой дорожке, Кристина Агилера на собственной свадьбе или Мадонна на сцене, но этого недостаточно, чтобы барочная пышность окупала все затраты. Не помогало и то, что Кристиана Лакруа высоко ценила уже покойная к тому моменту принцесса Диана — а он продолжал хранить ее письма, в которых, как он вспоминал, можно было увидеть, как из «краснеющей, застенчивой девушки она превращалась в женщину».

В 2005 году группа компаний LVMH, в которую входил бренд Christian Lacroix, продала ее американцам Falic Fashion Group — к этому моменту убыток бренда составлял 44 млн евро. К 2009 году убытков за 22 года накопилось на 150 млн евро.

В самой индустрии Кристиана Лакруа любили — за гротескные образы, за фантазию, за то, в конце концов, что он искренне любил женщин и хотел показывать их чувственность и сексуальность.

Он, к слову, не любил слишком худых моделей — эпоха «героинового шика» конца 90-х была точно не для этого кутюрье. «Очень худые женщины не выглядят красивыми в одежде, — говорил он The Telegraph в середине 2009 года. — Что я не могу переносить, поскольку это пробуждает ассоциации с войной, так это когда я вижу у женщин коленные чашечки, которые полностью проступают, худые локти или выступающие ключицы. Я не скажу, кого именно, потому что это болезненно, но некоторых моделей я увольнял, потому что они были слишком худые».

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В мае 2009 года компания Falic запустила процесс банкротства бренда Christian Lacroix, но он говорил, что продолжит бороться, хотя денег на это уже не было. «Я сражаюсь, — говорил он в июне 2009-го The Telegraph. — Не говорите никому, потому что мне на самом деле нельзя этого делать, но в середине июля мы обязательно проведем дефиле на Неделе моды, и это не будут похороны — это будет ответный бой».

Кристиан Лакруа рассказывал газете, что создать коллекцию и устроить показ ему удастся, благодаря доброте друзей и поставщиков, работавших для него бесплатно.

Он рассказывал, что и сам вот уже полтора года не получал зарплату. «Рецессия была подарком для управляющих, потому что они могли свалить все на нее, но она виновата только отчасти», — рассказывал кутюрье. По его словам, компания задолжала ему 1,2 млн евро. Но он не расстраивался. «Я слишком зол, чтобы плакать», — говорил Лакруа.

В июле во время показа на Неделе высокой моды поклонники модельера развернули плакат: «Кристиан Лакруа навсегда». Была надежда на то, что для убыточного бренда найдется свой покупатель.

«Я надеюсь, кто-нибудь появится, — говорил The Guardian друг Лакруа, модельер Алексис Мабий. — У Кристиана совершенно уникальный стиль. Ни у кого другого нет такого смешения тонкого и зрелищного, такого рода поэтической чувствительности. Французская высокая мода многим ему обязана».

Но никто так и не захотел купить модный дом Кристиана Лакруа. 1 декабря 2009 года коммерческий суд Парижа постановил, что бренд должен прекратить производство одежды haute couture и prêt-á-porter, оставив только линии аксессуаров и парфюмерию. Подавляющее число сотрудников дома были уволены — из 124 остались 12.

В 1987 году Кристиан Лакруа признавался журналу Time, что высокая мода должна быть «веселой, глупой, почти непригодной для носки». Так и вышло. После закрытия дома Лакруа будет успешно реализовывать свою фантазию, создавая наряды для сцены.

В 2019 году бельгийский дизайнер Дрис Ван Нотен создал коллекция «Весна-лето 2020» в сотрудничестве с Кристианом Лакруа — по отзывам Vogue, это была коллекция, «поженившая избыточность и минимализм». Однако Кристиан Лакруа заявил New York Times: «Это было чудесно. Но это был мой последний день в моде».