Модель не для подражания: почему магазины избавляются от продукции Крисси Тейген

Знаменитая супермодель и поборница здорового образа жизни Крисси Тейген теряет контракты с крупнейшими торговыми сетями США, которые должны были продавать кухонную утварь ее новой марки Cravings by Chrissy. Как сообщает Page Six, от сотрудничества с моделью, написавшей одноименную кулинарную книгу, отказались уже Bloomingdale и Macy's. Был отменен и контракт с Target – однако это было сделано еще в конце декабря по взаимному соглашению. Теперь же контракты разрываются из-за недавнего скандала, который нанес Крисси Тейген, долгое время создававшей образ домашнего кулинара, которая заботится о здоровье своей семьи, непоправимый вред.

Крисси Тейген обвинили в кибербуллинге. Пострадавшая – модель и звезда различных реалити-шоу Кортни Стодден, – 10 мая дала интервью изданию Daily Beast и рассказала, как десять лет назад подверглась травле в интернете со стороны Тейген.

Причиной тому стал тот факт, что 16-летняя девушка, которая к тому времени была опытной участницей юношеских конкурсов красоты и выпускала синглы, вышла замуж за 51-летнего Дуга Хатчинсона, своего преподавателя актерского мастерства и менеджера. Отношения между ними завязались сначала в интернет-переписке, и лично они встретились, уже испытывая друг к другу чувства. О возрасте 16-летней Кортни Стодден Хатчинсон поначалу не знал, однако когда выяснил, попросил руки у родителей девушки, и те дали согласие.

Эта история весьма возмутила общественность – в том числе, и Крисси Тейген, известную как модель купальников, снимавшуюся для журнала Sports Illustrated.

Как рассказала Кортни Стодден, она начала забрасывать ее унизительными сообщениями и комментариями, в том числе, пожеланиями смерти. «Моя пятничная фантазия – ты в могиле», «Не могу дождаться, когда ты умрешь» и другие обидные высказывания, как вспоминает модель, заставляли ее в юношестве задуматься о самоубийстве.

В интервью Кортни Стодден, которая официально развелась с мужем в 2020 году, рассказала и о других известных личностях, обзывавших ее – например, певица Кортни Лав открыто называла девушку шлюхой.

Через два дня после публикации интервью Крисси Тейген выложила в Twitter огромный пост, в котором выразила сожаление по поводу того, что делала 10 лет назад. «Я в ужасе и печали от того, что говорила 10 лет назад», — написала Тейген. Она признала, что была «неуверенным себе, ищущим внимания троллем». «Мне стыдно и ужасно неловко за свое поведение, но это <…> ничто по сравнению с тем, что из-за меня чувствовала Кортни».

Пострадавшая от травли со стороны Крисси Тейген девушка заявила, что извинения в Twiiter приняла, но все же обратила всеобщее внимание, что лично модель к ней так и не обратилась – напротив, заблокировала ее в Twitter. «Я принимаю ее извинения и прощаю ее. Но факт остается фактом, лично я ничего не слышала ни от нее, ни от ее команды, — написала Кортни Стодден в соцсетях. – На самом деле она заблокировала меня в Twitter. Всем своим существом я хочу верить, что это было искреннее извинение, но выглядит как публичная попытка спасити свое сотрудничество с Target и другими брендами, которые понимают, что ее «открытость» — это фальшивка».

Сотрудничество с торговыми сетями Крисси Тейген в результате спасти не удалось. Как рассказали Page Six в сети универмагов Macy's, товары бренда модели сняли с продажи, потому что в отзывах под ними потребители начинали обсуждать скандал, связанный с кибербуллингом. Источник издания сказал, что не знает, вернутся ли на сайт сковородки и миски от Крисси Тейген.