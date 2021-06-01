Бранч в День поминовения: Байден и Харрис посетили французский ресторан

Президент США Джо Байден, его супруга Джилл, вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф были замечены 31 мая в ресторане высокой кухни Le Diplomate в Вашингтоне. Как сообщила газета Washingtonian, около 11.40 после посещения Арлингтонского кладбища в День поминовения, который отмечался в понедельник, первые лица государства приехали вместе в публичное заведение – впервые за время президентства Байдена.

Отмечается, что визит был неожиданным — Джо Байдена и Камалу Харрис с супругами, которых при подъезде к ресторану сопровождала колонна мотоциклистов, проводили в ресторан с запасного хода.

Знаменитые гости прибыли в ресторан Le Diplomate во время бранча – плотного позднего завтрака. Хотя достоверно узнать, что именно ели Джо и Джилл Байден, Камала Харрис и Дуг Эмхофф, журналистам не удалось, но, судя по меню на сайте, на бранч в одном из самых популярных ресторанов столицы США подают яйца пашот по-баскски или яйца бенедикт за $16, омлет с лобстером за $23, парфэ из фуа-гра с винным желе за $18 и тосты с авокадо за $15. Кроме того, в меню значатся классические французские блюда – улитки, луковый суп, беф-бургиньон (говядина, тушеная в красном вине). А также американские – сэндвич «Кантри» с курицей, бургер, картошка-фри, панкейки.

Кроме того, в этом году в меню ресторана ввели ризотто с лобстером – как сообщает Fox News, это было сделано в честь возвращения в Вашингтон Джилл Байден. Дело в том, что именно в Le Diplomat она любила проводить время с друзьями, когда ее супруг был вице-президентом страны при Бараке Обаме. Замечали ее в ресторане и вместе с семьей – в 2013 году Джо и Джилл Байден пришли в Le Diplomate с одной из внучек и заказали бургеры, которые им подали с воткнутыми в них американскими флажками.

Ресторан Le Diplomate расположен в джентрифицированном квартале – Fox News уточняет, что в последние несколько десятилетий он превратился из пространства, облюбованного секс-работницами, в модное место с дорогой недвижимостью. Заведение, предлагающее блюда классической французской кухни, не раз посещали американские политики и их родственники. Здесь, в частности, бывали Барак и Мишель Обама, а также Иванка Трамп. Ее отец, Дональд Трамп, не бывал гостем Le Diplomate – в течение четырех лет своего президентства он посещал лишь один вашингтонский ресторан, стейкхауз BLT Prime в своем собственном отеле Trump International Hotel.

Дональд Трамп известен консерватизмом в еде – даже в Белом доме от предпочитал диетическую кока-колу, фаст-фуд из KFC или McDonald's, ванильное мороженое, мясные запеканки и хорошо прожаренные стейки.

Джо Байден же оказался сладкоежкой. Как рассказало в конце мая издание The Washington Post, в Овальном кабинете теперь есть запас соленых ирисок и печений с шоколадной крошкой, из-за пандемии индивидуально упакованных с целлофан. «У него вкусы пятилетнего ребенка», — рассказывал изданию один из советников президента. Помимо конфет и печенья, он любит мороженое – тоже с шоколадной крошкой.

На формальных обедах Байден выбирает суп, зеленый салат и курицу, приготовленную на гриле. Но иногда прием пищи заменяют считающиеся здоровыми снэки – протеиновые батончики, сэндвичи с арахисовым маслом и джемом и небольшая бутылка изотонического напитка Gatorade. Кстати, еще один любимый напиток Байдена – это, как и у Трампа, диетическая «кола».

С момента инаугурации 20 января Байдена замечали возле ресторанов дважды.

Так, 24 января после посещения мессы в костеле Святой Троицы он заехал в закусочную Call Your Mother в Джорджтауне, где подают бейглы – бублики, которые считаются в США элементом еврейской кухни. Тогда он, правда, сам из машины не выходил, отправив за заказом сотрудника службы безопасности, но помахал рукой небольшой толпе.

Позже, 5 мая, Джо Байден посетил мексиканский ресторан-такерию Las Gemelas – так президент отметил праздник Синко де Майо, который широко празднуют в Мексике. Как рассказал совладелец заведения Джош Филлипс Washingtonian, президент заказал навынос тако со свининой по-пасторски, с говядиной барбакоа, с языком и с тушеными кусочками говядины.