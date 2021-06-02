Настроение — естественность: почему белье рекламируют модели старшего возраста

Две знаменитые супермодели 90-х – 52-летняя Хелена Кристенсен и 56-летняя Брук Шилдс – приняли участие в рекламной кампании британского бельевого бренда Coco de Mer. Фотографиями со съемок Кристенсен поделилась в своем Instagram – хотя результат работы публика увидит только 16 июня. «Очень воодушевлена тем, что скоро смогу поделиться проектом, над которым я работала (и фото для которого забомбили мои девочки), — написала датская супермодель и фотограф.

Модели белья, которые рекламируют Хелена Кристенсен и Брук Шилдс, можно оценить уже сейчас – по снимкам в Instagram. С элементами, напоминающими БДСМ-портупеи, они явно вдохновлены эстетикой этой сексуальной игры. В комментариях моделью, которая переквалифицировалась в фотографа – в сентябре 2020 года она, кстати, фотографировала в купальнике Брук Шилдс – восхищаются подписчики: некоторые признаются, что поначалу думали, что Хелена Кристенсен выложила снимки с фотосессии 90-х годов, настолько молодо и прекрасно она выглядит.

Недавно Хелена Кристенсен уже принимала участие в рекламном проекте, связанном с бельем. В декабре 2020 года супермодель снялась для американского бренда Victoria's Secret – она рекламировала комплекты кружевного белья и шелковые пижамы, выпущенные маркой к Рождеству, и на фотографиях «излучала сексуальность», как писал таблоид Daily Mail.

Кристенсен не единственная из супермоделей 90-х, которые демонстрируют нижнее белье, составляя конкуренцию более молодым моделям.

В 2017 году Стефани Сеймур, которой тогда было 48 лет, самостоятельно рекламировала прозрачные пеньюары и кружевные бюстгальтеры собственной марки Raven&Sparrow. «Сегодня вы лучше, чем вчера», — комментировали фотографии модели подписчики в Instagram.

Публика восхищается фотографиями звезд подиумов 90-х в белье – подписчиков приводит в восторг то, что модели поддерживают модельную форму и выглядят весьма подтянутыми. Однако все больше бельевых брендов в последнее время приглашают моделей старше 50 лет, не скрывающих возрастные изменения.

В 2017 году модель в возрасте 57 лет привлек для рекламы новозеландский бренд Lonely Lingerie: тогда кружевные комплекты марки представляла публике Мерси Брюэр, чья модельная карьера началась в 80-е.

«Восприятие красоты всегда менялось и будет меняться, — комментировала она свое участие в рекламной кампании. – Думаю, это позволяет прийти к выводу, что стандарты красоты не высечены в камне, и всегда можно ждать, что красота откроется в чем-то новом». Модель добавляла, что верит: в ближайшем будущем женщин старшего возраста будут считать прекрасными. «Если мы этого не замечаем, то мы сами отказываем себе в будущем, которое следует ждать с нетерпением», — говорила Мерси Брюэр.

И действительно, в феврале 2019 года британский ритейлер JD Williams выпустил рекламную кампанию линии белья с участием 59-летней модели Николы Гриффин.

Снимки не были отретушированы – с рекламных фотографий на зрителей смотрела красивая женщина в комплекте белья с кружевом, не скрывающая возрастных изменений фигуры и седых волос.

«Мы делаем все возможное, чтобы привлекать реальных – и подходящих по возрасту – женщин к нашим кампаниям», — объясняла прессе представительница ритейлера Сьюзи Бернс.

В марте 2020 года бренд Knix пригласил для участия в рекламной кампании в честь Международного женского дня женщин в возрасте от 50 лет до 81 года, чтобы они снялись во вдохновляющем видео. «Вдохновлено это видео простой вещью, — объясняла на сайте бренда его основательница Джоанна Гриффитс. – Общество всегда делало вид, что женщин старше определенного возраста не существует. Мы хотим добиться того, чтобы признание получали женщины всех возрастов, и доказать, что в любом возрасте мы прекрасны».

И совсем недавно, в январе 2021 года, новая рекламная кампания белья развернулась в США – там бренд CUUP пригласил, в числе других, дизайнера по интерьерам Жослин Бодуан, которой больше 60 лет. «Мир сдвинулся, и стандарты чувственности изменились», — объясняла идею кампании изданию HYPEBAE совладелица бренда Эбби Морган. Вместе с седовласой моделью белье рекламировали реальные женщины с обычными формами.

Маркетологи признают: приглашать для рекламы белья женщин старше 50 лет – это такая же тенденция, как и привлекать, например, моделей размера плюс. «Сейчас большой тренд на необычные презентации продукции компании. Вы можете видеть, как активно в моду входит тема бодипозитива, все больше на рынке появляется моделей плюс-сайз, — объясняет «Газете.Ru» эксперт по системам маркетинга, руководитель Академии fashion-маркетинга Ирина Пищук. — Второй тренд, который набирает сейчас обороты – это комбинаторика мама-дочка, то есть презентация изделий через эту подачу. Многие российские бренды производят одежду, которая позволяет носить ее целевым группам разных возрастов, от 25 лет до 50 лет».

При этом, по мнению эксперта, женщины по-прежнему «не хотят стареть», и привлекая к съемкам в рекламе моделей старше 45 лет, бренды показывают, что «у моды нет возраста».

Маркетолог убеждена, что сейчас подход к моде кардинально меняется во всем мире – и Россия активно подтягивается за трендами, хотя «российские люди не такие смелые как западные». «Сейчас женщины в возрасте 50-ти лет понимают, что они только начинают жить. А индустрия это подхватывает и этому способствует, поэтому многие бренды стали ориентироваться на то, что они имеют возможность производить одежду, белье и другие предметы гардеробы для женщин любого возраста, — объясняет Ирина Пищук. — Целевая аудитория многих брендов расширяется».

Ирина Пищук полагает, что реклама с привлечением моделей старшего возраста рассчитана на аудиторию, которая узнает в них себя – «спрос на одежду у людей самодостаточных с деньгами за 50 лет есть».

Но дело не только в том, что такие рекламные ходы должны, по задумке, привлекать женщин старше 45-50. По словам преподавателя менеджмента и коммуникации в индустрии моды НИУ ВШЭ Тамари Миминошвили, ее студенты приветствуют в рекламных образах естественность и уже не обращают внимание на возраст модели.

«Как раз вчера, разбирая карточки товаров на занятии по «юзабилити» со студентами, обсуждали этот вопрос, — поделилась опытом Тамари Миминошвили. — В карточке товара была представлена естественная модель, с неидеальной фигурой, на ней были обтягивающие шорты и кроп-топ. Студенты почти хором ответили, что их это совершенно не смущает, а наоборот, импонирует».

Эксперт объясняет: актуальные тенденции появляются под влиянием общества. «Тренды поддаются не сами по себе, а исходя из настроения аудитории. И сегодня большинство за то, чтобы показывать мир таким, какой он есть, — говорит Тамари Миминошвили. – Поэтому [вещи показывают] так, как они будут сидеть на обычных людях, которые далеки от модельных стандартов».