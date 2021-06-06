«Превратит вас в кабана»: как носить полосатые вещи

Уже несколько десятилетий мода живет по принципу «все новое — это хорошо забытое старое». Тренд на бретонскую полоску — еще одно подтверждение этому факту: в этом сезоне она вернула актуальность и появилась на главных подиумах мира. Нанесенная, как правило, на хлопковые футболки с короткими и длинными рукавами она стала одновременно базовым и ультрамодным предметом гардероба.

Как следует из названия, бретонская полоска, которую иногда еще называют marinière, появилась во Франции. (Бретань — регион на северо-западной оконечности Франции, омываемый водами Атлантического океана). Первые толстые хлопковые рубашки с бретонской полоской были сшиты в 1856 году мастерской Saint James, став официальной формой французского флота. На той рубашке была изображена 21 горизонтальная линия. Считалось, что такой узор помогает найти моряков, которые упали за борт.

Saint James сделал себе имя, поставляя товары мореплавателям, хотя до этого занимался производством крашеной и тканой шерсти и отправлял ее в магазины чулочно-носочных изделий. В середине нулевых поклонницами бренда были Кейт Мосс и Алекса Чанг.

По одной из версий популярность в модной индустрии бретонская полоска получила благодаря легендарной Коко Шанель. Дизайнер первой стала носить полосатые вещи в начале ХХ века.

Однако британский историк моды и автор книги Nautical Chic Эмбер Бутчарт уверена, что роль Габриэль Шанель «в этой истории сильно преувеличена». Она считает, что бретонская полоска перекочевала из рабочей среды в модную благодаря Скотту и Зельде Фицджеральд, а также их богатым американским друзьям Джеральду Мерфи и Саре Виборг, которые в начале прошлого века жили на Лазурном побережье.

«Художник Джеральд Мерфи отправился в Марсель, чтобы закупить необходимое оборудование для своей яхты, — пишет Бутчарт. — А вернулся он с полосатыми рубашками для себя и своих друзей. Так он положил начало тренду, который актуален и по сей день». По мнению историка моды, бретонская полоска стала «маркером классического французского шика».

Как считают западные инфлюенсеры, сейчас вещи с бретонской полоской стали компромиссом между расслабленной одеждой, которую люди привыкли носить на карантине, и официальными образами для выходов в свет. Недавно в таких нарядах были замечены Кейт Миддлтон, Анна Винтур и Дженнифер Гарнер. А в свое время их носили Пабло Пикассо, Одри Хепберн, Марлон Брандо, Мадонна, Джеймс Дин и Энди Уорхол.

Автор Telegram-канала о моде Drama Queen Валера Маргинал уверен, что всплеск интереса к бретонской полоске связан с нарастающей популярностью стиля преппи. Он берет свое начало от формы одежды в престижных учебных заведениях — pre-college preparatory, и характеризуется смесью делового стиля и smart casual.

«На сегодняшний день преппи — это ультрапастеризованный повседневный стритвир, замешанный на оттенках, фактурах и цветах. В силу своего происхождения стиль не может позволить себе вычурность в виде принтов и вызывающего декора, зато может использовать клетку и полоску», — рассказал «Газете.Ru» модный эксперт.

Люксовые бренды Ralph Lauren, Louis Vuitton и Celine представили в своих последних коллекциях одежду в бретонскую полоску. А в прошлом году Жан-Поль Готье посвятил морской тематике часть шоу 50 Years Of Fashion, завершив им карьеру в индустрии моды.

«Сейчас дизайнеры все активнее используют в качестве вдохновений нетривиальные сюжеты, профессии и ремесла, — объясняет Валера Маргинал. — Вспомнить хотя бы коллекцию Gucci x Balenciaga с их жокейским посылом. Морская тематика на фоне таких аллюзий выглядит бессмертной. Такие бренды как Balmain, Saint Laurent, Proenza Schouler также имеют в своем арсенале много полосатых образов. Они появляются чуть ли не на каждом показе. Если вы больше любите премиум сегмент, то вам стоит обратить внимание на бренды Majestic Filatures, Chinti and Parker или, допустим, диффузную линию бренда Comme des Garçons — Play. Уж их тельняшки с сердечком точно популярны на весь мир».

По мнению эксперта, с горизонтальной полоской надо быть аккуратным. Она может полнить, если вещь в обтяжку. «Когда полоска крупная, то она действительно может превратить вас в кабана, — подтверждает он. — В таком случае стоит добавить многослойности в образ, например, какой-нибудь жакет, накинутый сверху, отлично исправит все визуальные недостатки. Я бы избегал бретонской полоски на брюках и юбках, это действительно может визуально вас исказить, да и многослойность в таких случаях почти невозможна, а вот наверх — пожалуйста».