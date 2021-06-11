Пятна жира и визитка адвоката: по каким книгам готовила Мэрилин Монро

Торги проведет аукционный дом Siegel Auction Galleries 22 июня: стартовая цена лота составит 75 тысяч.

Особенно ценно в этих книгах то, что кинозвезда и секс-символ не только ими владела, но и активно пользовалась — некоторые страницы усеяны пятнами, а суперобложки истрепаны по краям. Внутри книг заложены рецепты, написанные рукой самой Мэрилин Монро, а также план питания.

Первая книга — это «Поваренная книга Бостонской кулинарной школы» классика американской кулинарии Фанни Фармер, впервые изданная в 1896 году. Том, которым пользовалась Мэрилин Монро, был выпущен издательством Little, Brown & Co. в 1951-м. Он включает в числе прочего рецепты ржаного хлеба и шведских рогаликов, жареной трески, ростбифа, йоркширского пудинга, куриного супа и рагу из устриц. В книге также содержатся советы по домоводству и способы консервирования продуктов.

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Внутри книги заложены рецепты французской салатной заправки Avery Island, записанные актрисой способы приготовления говядины по-бургундски, тушеной говядины с капустой и супа на мозговой кости, сообщается на сайте аукционного дома. Также между страницами есть список продуктов — говяжьи ребра, помидоры, молоко, кофе и сливки. «Нет сомнения, что книга хранилась поблизости от плиты, и она готовила эти сложные блюда», — говорится в описании лота.

Вторая книга — еще один образец американской классики: это «Новая радость приготовления» кулинарных писательниц Ирмы и Марион Ромбауэр, изданная в 1953 году. В ней также заложены рецепты — это вырезка из газеты New York Post и инструкции к форме для выпечки пирогов фирмы Pyrex.

Между страницами обнаруживаются другие свидетельства быта — например, визитка нью-йоркского адвоката, записка Мэрилин Монро, в которой она напоминает себе купить иглу для граммофона, карточка ресторана Hole in the Wall Delicatessen, который до сих пор существует в Нью-Йорке.

Кроме того, в этот томе между страницами можно найти план питания из трех блюд, принимаемых в определенное время, к которым добавляется эгг-ногг (сладкий напиток на основе сырых яиц и молока) в 23.00.

В интервью журналу Pageant в 1952 году Мэрилин Монро признавалась, что любит готовить. «Мои домашние ужины поразительно просты, — рассказывала она. — Каждый вечер я захожу на рынок возле своего отеля и покупаю стейк, бараньи ребрышки или печенку, которые готовлю в электрической духовке в своей комнате. Обычно я ем четыре-пять сырых морковок в дополнение к мясу».

Актриса объясняла, что своей фигурой обязана животным белкам. Ее завтрак, как правило, представлял собой стакан теплого молока, в который были выбиты два сырых яйца — Монро пила этот коктейль и параллельно одевалась. После этого она принимала витаминные комплексы. «Не думаю, что какой-нибудь доктор мог бы порекомендовать более питательный завтрак для работающей девушки, которая торопится», — утверждала актриса.

Она признавалась, что сладкое ест лишь изредка — после вечерних курсов актерского мастерства она могла съесть мороженое. «Уверена, что я не могла бы позволить себе такое баловство, если бы моя обычная диета не состояла практически целиком из животного протеина».