«Пирожки не как у бабушки»: чем питаются на переговорах мировые лидеры

Перед началом переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в американской делегации заявляли: «Преломления хлеба не будет». Как сообщал ТАСС, об этом сказал представитель администрации США высокого ранга пресс-пулу Белого дома на борту самолета, летевшего в Женеву. Если воспринимать эти слова буквально, то можно сделать вывод, что совместный обед действительно не запланирован. Однако продолжительность переговоров — предполагалось, что они будут идти пять часов — поставила вопрос: можно ли ничего не есть все это время и сохранять силы?

Как объяснил «Газете.Ru» доцент кафедры дипломатии МГИМО Владимир Морозов, организация питания для российского и американского президентов тесно связана с вопросами безопасности.

«Существуют протоколы безопасности, в которых четко прописано, что и где президентам разрешено есть. Даже по предварительному согласованию лидеру страны запрещено употреблять пищу, которая была приготовлена не его личным поваром», — пояснил эксперт.

Владимир Морозов отметил, что даже на тех визитах, где предусмотрено питание лиц высшего уровня, еда готовится каждой стороной отдельно. «Например, то, что ест американский президент, приготовлено исключительно его поваром. Ну и соответственно, когда Путин летит куда-то, где организован прием с питанием, будьте уверены, что у него в тарелке лежит то, что приготовлено нашим поваром», — сказал специалист.

По словам эксперта, любые встречи на высшем уровне планируются так, чтобы у политиков были силы вести плодотворные переговоры. Причем важен не только вопрос временного планирования, иногда даже согласовывается температура в помещении. Но вот о приемах пищи заранее прессу не информируют. Так, например, минские переговоры в 2015 году между президентами Германии, Франции, России и Украины длились около 15 часов. «Тогда многочасовую встречу первых лиц комментировал президент Александр Лукашенко, потому что на территории его страны была проведена встреча. Он рассказывал, сколько кофе лидеры «нормандской четверки» выпили, сколько раз перекусили. Это все незапланированные вещи», — пояснил эксперт.

Обычно на встречах, где предусмотрена совместная трапеза, проводят либо стандартные обеды «с рассадкой», либо фуршеты. По словам Морозова, главное правило фуршета – «он не должен доставлять неудобство тем, кто ест». Для этого порции должны быть маленькими, чтобы политикам не пришлось откусывать и долго пережевывать.

«Обычно подаются канапе или пирожки маленького размера, а не как у бабушки», — добавил он.

При этом Владимир Морозов отметил, что совместное питание на долгих переговорах первых лиц – крайне редкое явление, которое сигнализирует о дружественном настрое лидеров стран.

«Из последнего, когда на высшем уровне было предусмотрено питание, это переговоры в Кремле между президентом России, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана по поводу урегулирования кризиса в Нагорном Карабахе. Это произошло недавно и было в хорошем смысле из ряда вон выходящее событие. Лидерам был накрыт обед на троих», — рассказал он, добавив, что при проведении совместных приемов пищи для лидеров стран заранее согласовывается меню.