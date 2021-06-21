«Люди не осознают»: чем опасна московская жара

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности: 21 июня температура воздуха в столице достигнет +31°С, а во вторник — +35°С. Не исключается, что 23 июня температурные показатели превысят +36°С. «Погода будет супержаркая, и эта жара будет длительной», — предупредил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Врачи предупреждают: перегрев или солнечный удар человек может распознать не сразу – именно это делает температуру выше 30 градусов опасной. «Люди начинают чувствовать неприятные последствия перегрева или солнечного удара в тот момент, когда ситуация либо пограничная, либо стала более серьезной, — объяснил «Газете.Ru» врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус. — Люди не осознают пагубности долгого пребывание на прямых солнечных лучах до тех пор, пока им не становится хуже: чувствуется головная боль, повышение давления».

По словам врача, организм человека при аномальной жаре очень быстро обезвоживается – это основная причина ухудшения самочувствия человека.

«При жаркой погоде и серьезных солнечных ваннах важно потреблять много жидкости», — подчеркнул Андрей Продеус и добавил, что это особенно важно для пожилых людей и детей.

При этом терморегуляция у детей – иная, чем у взрослых. Поэтому перегрев наступает гораздо быстрее, а последствий от перегрева мозга – больше, предупредил педиатр.

Солнечный удар можно распознать по основным симптомам – это головокружение, головная боль, тошнота, рвота, потеря сознания, нарушение мозгового кровообращения. Чтобы избежать неприятных последствий, Андрей Продеус советует ограничить пребывание на солнце, больше находиться в кондиционированном помещении, иметь бутылку воды, прохладной или комнатной температуры. При первых признаках перегрева он порекомендовал применять правила первой помощи (положить человека в тень, а к местам, где находятся крупные сосуды, приложить что-то холодное).

В том, что при жаре нужно пить много жидкости, уверен и главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава России Игорь Молчанов. Однако он уточняет: «Лучше всего пить минеральную воду, потому что теряются соли».

А вот от холодного пива и других алкогольных напитков лучше отказаться. Как объяснил Андрей Продеус, из-за алкоголя человек теряет способность к критике: он не может оценить последствия перегрева. К тому же, при употреблении алкоголя периферические сосуды расширяются – соответственно ухудшается теплообмен, так что пьющий человек быстрее перегревается. «У него будет больше нарушений, чем у человека, который не пил алкоголь», — предупредил врач.

Однако алкоголь опасен не только тем, что под его воздействием человек перестает отдавать себе отчет в том, как он себя чувствует – в жару спиртное становится особенно опасным для сердца.

«Алкоголь выводит жидкость и микроэлементы, на которых работают жизненно важные органы, в частности сердце», — рассказал психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев.

Специалист признал, что «люди во время жары пьют пиво в большом количестве» — однако призвал не делать этого. «Они пытаются заменить обычную воду алкоголем, — объяснил Дмитрий Кубарев. – Но на самом деле это выводит микроэлементы и жидкость из организма. Получается, что вместо того чтобы насытиться водой, человек обезвоживается. Поэтому не нужно пить по жаре алкоголь. Лучше всего выпивать какие-то минеральные воды». Врач добавил, что пытаться утолить жажду сладкими газировками тоже не стоит, потому что они «не особо полезны».