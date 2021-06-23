«Магия такая»: почему знаменитые мужчины носят платья

2020 год для мужской моды стал временем экспериментов. Бренды еще не успели потерпеть огромные убытки от пандемии и решались производить спорные вещи. Не только новаторы Comme des Garçons и JW Anderson, но и большие модные дома Gucci, Prada, Fendi и Louis Vuitton представили в своих летних коллекциях мужские платья.

В самой по себе идее платья для мужчин нет ничего нового — скорее, это хорошо забытое старое, поскольку такие одежды появились задолго до брюк и пиджаков. Как утверждает издание о мужской моде GQ, прародителем этого платья можно назвать шкуры животных, которые носили наши предки, хотя они и напоминали то, что мы сейчас подразумеваем под платьем, весьма отдаленно.

А вот одежда в древних египтян уже больше походила на то, что мужчины носят сегодня. Одним из самых распространенных элементов гардероба в Древнем Египте был калазирис — удлиненная рубашка, сшитая из двух полотнищ.

Легкие платья носили и мужчины в Средиземноморье — к этому располагал, в частности, жаркий климат.

Ионийские туники (больше известные как хитоны) были сделаны, как правило, из тонкого льна. В Средневековой Европе получил распространение упелянд (предмет верхней одежды, силуэтом напоминающий платье), а после его место занял кафтан или иначе жюстокор.

Сейчас особую любовь к мужским платьям питают рэперы — они умудряются выглядеть в платьях и юбках весьма мужественно. Так, Lil Nas X появился на шоу The Tonight Show Starring, которое ведет Джимми Феллон, в килте — традиционной шотландской юбке в красную клетку. А Bad Bunny на церемонию «Грэмми» облачился в черную классическую тунику Burberry, некоторым напоминающую монашеское облачение. Отличился и ASAP Rocky. В килте от Vivienne Westwood он позировал для обложки американской версии журнала GQ.

«Возможность чувствовать себя комфортно, надевая то, что считается женственным, показывает мою мужественность», — объяснил свой выбор изданию исполнитель.

Эксперты уверены: надевая платья на мероприятия, знаменитые мужчины стараются удивить публику, а не следуют модным трендам — как Мик Джаггер и Дэвид Боуи, которые еще в 60-е годы прошлого века вне стеснялись носить одежду, которая стала сугубо женской. «На Западе мы знаем примеры, когда артисты выходили на красную дорожку или на сцену в женских платьях, но это не дань моде, а эпатаж», — объясняет «Газете.Ru» автор Telegram-канала о моде Vogue-religion Павел Князев. Он уверен: в обиход эта форма одежды войдет не скоро — и пока что мы будем видеть в платьях только мужчин, стремящихся поразить окружающих.

Российские звезды пока редко решаются на эксперименты. Большой общественный резонанс вызвало появление тиктокера Дани Милохина на премии «Муз-ТВ» в костюме, который наполовину состоял из классического смокинга, а другая часть была сделана в виде платья.

«Пожалуй, это был идеальный выбор, — считает Павел Князев. — И место, и само платье, и герой — все сошлось, поэтому смотрелось органично».

А вот появление Моргенштерна в женском образе на премии «Женщина года» модному эксперту не понравилось. «Смотрелось пошло и вульгарно», — заключает он.

Однако выступление рэпера Kid Cudi в 2021 году на шоу Saturday Night Live в платье в цветочек модный эксперт оценивает высоко. «Это отсыл к выступлению Курта Кобейна, платье в стиле 90-х выглядело мужественно и иронично», — рассуждает он.

По мнению автора паблика о моде, всерьез о мужском платье говорить пока рано — тем более, в России. «Тренды очень медленно спускаются с подиумов. Сначала они становятся популярными в США и Европе, потом идут к нам», — говорит Павел Князев. Он отмечает, что российские мужчины пока носят только удлиненные рубашки и худи — «намеки на платье».

Князев утверждает, что в моде сейчас актуально направление в сторону андрогинности, и оно активно работает в обе стороны. Например, в настоящий момент у женщин крайне актуален пиджак с широкими плечами. «Или у Balenciaga женские ботфорты в виде рыцарских доспехов», — добавляет он.

«Говорить о том, что где-то мужчины носят юбку и платье, пока рано. Но мода — она такая: не успеешь оглянуться, как начнешь соответствовать трендам, это магия. Как помните, было с подворотами штанов: сначала смеялись, а потом дружно подвернули, и до сих пор короткие штаны остаются в тренде», — резюмирует Павел Князев.