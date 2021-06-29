Гаджет для похудения сравнили с машиной для пыток

В соцсетях подверглось жесткой критике изобретение ученых из Великобритании и Новой Зеландии, который придумали новый гаджет для людей, страдающих ожирением.

В понедельник, 28 июня, в Twitter-аккаунте университета Отаго из Новой Зеландии была опубликована специальная магнитная насадка на задние зубы, не позволяющая носителю открывать рот шире 2 мм, отчего страдающий ожирением человек вынужден перейти на жидкую пищу. «Исследователи Отаго и Великобритании изобрели первый в мире прибор для похудения, который поможет победить эпидемию ожирения в мире: внутреоральное устройство, которое ограничивает рацион человека до жидкой пищи», — говорилось в посте университета Отаго.

Однако пользователи интернета сочли, что новое приспособление призвано не справиться с проблемой лишнего веса, а поиздеваться над человеком, у которого он есть.

«Вот, почему, детишки, ученых нужно учить этике, — сыронизировала пользовательница Twitter под ником Justin Boot. – Господи, я думала, в медицине время пыточных инструментов уже ушло».

Brilliant, I'd like to submit my idea for a device to help short people be taller. pic.twitter.com/5WYp26VbJ3 — Ika Makimaki (fish monkey) (@pezmico) June 28, 2021

«Потрясающе, я бы хотел предложить свою идею устройства, которое поможет низким людям стать высокими», — написал комментатор Ika Makimaki и выложил изображение средневековой машины для пыток, на которой палачи растягивают жертву.

«Всеобъемлющее решение проблемы ожирения, которое фокусируется на его социально-экономических корнях и продвигает доступ (с точки зрения времени, цены и так далее) к здоровому, экологичному питанию? Нет, давайте затянем толстякам рты и насильно заставим их пересесть на очищение соком», — возмутился комментатор под Katjo Buissink. Обвинения в неэтичности поддержали и другие пользователи – один из них признался, что страдает от лишнего веса, много изучает причины, по которым он появляется и считает, что подобные инструменты заставляют людей стыдиться своей физиологии.

Некоторые обитатели Twitter указали изобретателям, что жидкая диета, на которую они предлагают пересадить людей путем магнитного устройства, вредна для здоровья.

«Вам не нужен этот пыточный инструмент, чтобы перейти на жидкую диету, — рассказала женщина под ником Platinum Pixie. – В 90-е я перешла на диету SlimFast (основанную на смузи – «Газета.Ru») и быстро потеряла тонну веса. Также я начала вызывать у себя рвоту, принимать слабительное и с одержимостью заниматься спортом. Весь вес вернулся обратно, когда я перестала это делать, но вред, который это все нанесло, остался до сих пор».

К тому же, предполагают в соцсети, ограничивать человека в возможности открыть рот может быть смертельно опасно, если у человека по какой-то причине возникнет рвота – тогда он просто задохнется рвотными массами.

А некоторым пользователям показалось, что изобретение появилось именно в Новой Зеландии из-за того, что там к полным людям в принципе относятся с неодобрением. «Новая Зеландия ненавидит толстых людей. Некоторые люди живут там десятилетиями, и им отказывают в получении гражданства, потому что они толстые, и станут «обузой для системы». Не на основании состояния их здоровья, просто из-за веса», — написала в комментариях пользовательница под ником Juju Bee.

Сами изобретатели, однако, о своем инструменте под названием DentalSlim Diet Control заявляли с гордостью. Как сообщали они в издании British Dental Journal, семь жительниц Новой Зеландии, которые приняли участие в испытании устройства, за две недели потеряли более 6 кг, заявили, что удовлетворены результатами и у них хватает мотивации, чтобы продолжить бороться с лишним весом.

Правда, участницы эксперимента пожаловались, что время от времени испытывали дискомфорт и «жизнь, в целом, приносила меньше радости». Над этим в Twitter тоже посмеялись. «Тем не менее, все участницы привыкли к устройству в течение периода терапии и могли эффективно работать на своих рабочих местах», — процитировала публикацию об эксперименте пользовательница под ником Dr. Sara Leiste. – Что ж, по крайней мере, пыточный инструмент не помешал им выкладываться на благо капитализма. Вот это было бы плохо».