Экстремальный розовый: что мужчины будут носить следующим летом

После полутора лет пандемии модная индустрия наконец-то смогла адаптироваться к новым реалиям и стала возвращаться к жизни. На днях Париже завершилась мужская Неделя моды «Весна-лето 2022» — заключительная из серии крупных Недель моды и самая влиятельная.

Следующее лето обещает быть дерзким — мужчинам предлагают не стесняться феминных образов. Откровенные вырезы, смешные свитеры, укороченные пиджаки, длинные рубашки, легкомысленные детали и большое количество украшений — все это мы должны будем увидеть на мужчинах через год.

Главным на прошедшей Неделе моды стал стиль преппи (от англ. — pre-college preparatory). Бренды во главе с Wales Bonner, Jil Sander и Dior Homme выпустили огромное количество жилетов и переосмысленных шевронов, вдохновляясь формой для учеников элитных колледжей.

Минувшая Неделя моды в Париже стала первой после пандемии, на которой уже немалая часть брендов представила свои коллекции в реальной жизни.

Среди них не только мастодонты индустрии — Dior Homme и Louis Vuitton,— но и менее крупные, например, Rick Owens. Помимо них участниками Недели моды стали Rhude, Casablanca, Doublet, Loewe, Yohji Yamamoto, Dries Van Noten, Arturo Obegero и другие. Они показали одежду в клипах и лукбуках.

Наибольший общественный резонанс вызвал показ Dior Homme. И вовсе не потому, что на него пришла Белла Хадид в неприлично просвечивающей майке, а из-за коллаборации бренда с рэпером Трэвисом Скоттом. Он вместе с креативным директором французского модного дома Кимом Джонсом представил коллекцию, вдохновленную Техасом — своим родным штатом.

Изображение быков, черепов и других принтов, нанесенных на одежду, были придуманы лично Трэвисом. «Эти вещи всплывали у меня в голове, и я рисовал их от руки», — сказал он в беседе с Vogue.

«Я знаю Кима (Кима Джонса — «Газета.Ru») уже несколько лет. В середине прошлого года он предложил мне идею создания совместной коллекции. В течение нескольких месяцев мы пару раз встречались и обсуждали дизайн, — рассказал Скотт. — Я рисовал изображения и отправлял их Киму. Мы сидели с огромной кипой бумаг и думали, куда хотим двигаться, а еще вдохновлялись прошлыми коллекциями Dior».

Экстремальные разрезы

Снятие ограничений на посещение общественных мест означает новый всплеск желания привлечь к себе. Летом следующего года бренды предлагают мужчинам оголяться в самых необычных местах. Burberry сделал круглые разрезы на груди, Y/Project на плечах, Courreges на животе, а Loewe предлагает и вовсе дырявить мужские платья.

Переосмысление мужского костюма

Мужской костюм вновь претерпел изменения, получив больше свободы. Prada предлагает завязывать пиджаки на талии или укорачивать их до длины кроп-топа.

Классические костюмы Brioni теперь официально можно носить с вьетнамками. Kiton, Dior Homme, Fendi, Zegna предлагают заменить брюки от костюма на шорты.

Но если вы все-таки ходите одеться более официально, то выбирайте модели на низкой талии или брюки-клеш. Помимо этого костюмы можно носить с джинсовыми рубашками, а Lanvin заменил сорочки на футболки для плавания.

Дождевики

Дождевики — давно забытая классика, которая стала вновь актуальна. В этом сезоне мы видим удлиненные силуэты, вдохновленные армейскими мотивами, как у Dries van Noten, дождевик в виде пальто-маки у Courrèges, туристический вариант у Hermès и классический у Jil Sander. В общем, на подиумах есть все, что нужно для летнего суперливня.

Кожаные жилеты

Жилеты в стиле преппи обретают современный вид благодаря коже и металлической фурнитуре. Burberry представил бордовый вариант из мягкой кожи, 1017 ALYX 9SM — более структурный, напоминающий спасательный жилет, а Rick Owens презентовал удлиненную модель с подплечниками.

Розовый с головы до ног

Некогда стереотипно женственный цвет в этом сезоне был представлен на мужских показах. Дизайнеры предлагают целиком одеваться в розовый, разбавляя буйство красок принтами и разными текстурами. Вирджил Абло в Louis Vuitton утверждает, что необходимо носить цвет в исключительно ярком варианте, а Jil Sander и Dior Homme выбрали более пастельные тона.

Юбки

Гендерные нормы на модных показах продолжают стираться. Louis Vuitton, Dior Homme и Burberry вывели на подиум моделей в юбках длины миди и макси. Мини рискнул представить только бренд Loewe, вдобавок расшив ее стразами.

Смешные свитеры

В следующем сезоне мужчинам не стыдно быть забавными, а свитеры им в этом помогут. Абстрактная графика от Hermès и Loewe, клубника у JW Anderson, черепа и быки авторства Трэвиса Скотта у Dior Homme. Важен не только принт свитера, но и его размеры — чем больше, тем лучше.