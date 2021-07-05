«Папе нужны ваши молитвы»: как себя чувствует глава католической церкви

Папа Римский Франциск перенес плановую операцию на области кишечника. Как сообщает местное издание Vatican News, понтифик подвергся хирургической процедуре на толстом кишечнике в связи с диагностированным у него ранее дивертикулитом – об окончании операции вечером в воскресенье, 4 июля, рассказал представитель пресс-службы Святого престола Маттео Бруни. Он уточнил, что Папу Римского оперировали в клинике Джемелли.

«Святой отец хорошо перенес операцию под общей анестезией», — заявил Маттео Бруни и перечислил всех, кто участвовал в проведении процедуры.

Как сообщает AP, на операции присутствовал также лечащий врач Папы Римского Роберто Бернабеи. Он работает с понтификом недавно – его прежний терапевт скончался, когда заразился COVID-19, находясь в больнице на лечении онкологического заболевания.

Как напоминает The Guardian, неделю назад — в воскресенье, 27 июня, — 84-летний Папа Франциск в воскресной молитве призвал верующих помолиться за него. «Я прошу вас помолиться за Папу, помолиться особым образом, — сказал он. — Папе нужны ваши молитвы». Он поблагодарил прихожан католической Церкви и добавил: «Я знаю, вы сделаете это».

При этом для российских католиков операция понтифика оказалась неожиданностью. Генеральный викарий архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов рассказал РИА «Новости», что прихожане не молились за здоровье Папы Франциска.

«Централизованно (молитвы) не шли, потому что это было для всех полной неожиданностью. Но я уверен, что и верующие, и общины включили прощения о здравии папы в свои молитвы. Папа Франциск, слава Богу, радует своим здоровьем», — сказал Кирилл Горбунов.

Действительно, состояние здоровья Папы Римского в целом оценивается как удовлетворительное. Но он все же страдает от некоторых недомоганий. В их числе ишиас — боли в пояснично-крестцовой области, из-за которых Папа Франциск иногда отменяет запланированные мероприятия.

О своем здоровье и даже о смерти Папа Римский два года назад откровенно разговаривал с журналистом Нельсоном Кастро – в марте 2021 года отрывки из этой беседы, которая потом вошла в книгу «La Salud de Los Papas» («Здоровье Пап»), были опубликованы в аргентинской газете La Strada, на родине понтифика.

В разговоре с Нельсоном Кастро Папа Франциск подробно обсудил вопросы своего душевного здоровья. Он рассказал журналисту, что хотя никогда не проходил сеансы психоанализа, ему пришлось в течение шести месяцев посещать психиатра во время «ужасного периода диктатуры».

«Мне приходилось прятать людей, чтобы вывезти их из страны и спасти их жизни», — вспоминал Папа Франциск. Речь шла о военной диктатуре, наступившей в результате переворота в Аргентине 1976 году — хунта правила страной до 1983 года.

«Мне нужно было иметь дело с ситуациями, в которых я не знал, как поступать», — рассказывал понтифик журналисту. Своего психиатра он назвал «великой женщиной», советы которой оказываются для него полезны и по сей день. По словам Папы, специалист по психическому здоровью научила его бороться с тревожностью и не торопиться при принятии решений. Что же до его собственных методов приведения мыслей в порядок, то Франциск признался, что успокаивается, слушая Баха.

В интервью понтифик выразил мнение, что любому священнику необходимы знания в области психологии. Хотя психотерапевтами служители Церкви становиться не должны: если это происходит, роли оказываются перепутаны, и священник перестает быть священником и становится психотерапевтом, и уровень вовлеченности становится таким, что сложно дистанцироваться».

Папа Франциск рассказал и операции на легких, которую перенес в 1957 году в возрасте 21 года – тогда ему удалили верхнюю долю правого легкого. Он признался, что восстановление было болезненным, но после этого отсутствие части органа не доставляло ему никаких неудобств. «Я никогда не испытывал усталости или нехватки кислорода», — сказал понтифик.

Не побоялся он говорить даже о смерти. «Как вы представляете свою смерть?» – спросил Папу Франциска Нельсон Кастро. «В Риме, на посту или в отставке. Я не вернусь в Аргентину», — ответил он.