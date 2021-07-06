«Она хочет смотреть на мир»: почему Джиджи Хадид просит оставить ее дочь в покое

В сентябре прошлого года супермодель Джиджи Хадид и ее бойфренд, певец Зейн Малик, впервые стали родителями. На свет появилась их дочь Кхая. Несколько месяцев они скрывали имя наследницы, а ее лицо не показали до сих пор. Исполнитель лишь изредка рассказывает об отцовстве и сообщает незначительные факты о жизни дочери, а модель поделилась лишь информацией о родах, которые прошли в домашних условиях на семейном ранчо в Пенсильвании.

A letter from a Mamma pic.twitter.com/Ly7zqxFXro — Gigi Hadid (@GiGiHadid) July 6, 2021

Однако малышка быстро растет, и родителям все сложнее скрывать ее от публики — об этом заявила Джиджи на странице в Instagram. Она обратилась к папарацци, фан-аккаунтам и прессе с просьбой перестать «охотиться» за ее ребенком и дать возможность ей «смотреть на мир».

«Она исследует то, что ее окружает, когда мы находимся на ферме. Но она должна получать опыт общения с окружающей средой и в других местах — это было бы для нас такой радостью. Во время нашей последней поездки в Нью-Йорк она начала просить, чтобы я подняла ее солнцезащитный тент на коляске (он всегда открыт дома, а если нет, то она сама его открывает)! Кхая не поняла, почему в городе ее коляска закрыта, и от чего я хочу ее защитить», — пишет супермодель.

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Джиджи не желает, чтобы ее дочь с ранних лет испытывала стресс «от цирка, который устраивают СМИ». Хадид хочет, чтобы у ее ребенка было «нормальное детство», и она не заботилась о публичном образе, который со временем сложится вокруг ее персоны в прессе. «Мы желаем, чтобы она могла сама выбирать, как преподносить себя миру, когда достигнет совершеннолетия», — заявила молодая мама.

«Я знаю, что законы меняются от штата к штату, но я видела фотографии детей в Нью-Йорке, сделанные папарацци, и они были с размытыми лицами. Однако, как выяснилось, это зависит от добросовестности фотографа, издания или фанатов, публикующих снимки. Я пишу все это, чтобы сказать папарацци, прессе и любимым фанатским аккаунтам, чтобы они знали о том, что мы никогда намеренно не показывали лицо нашей дочери в социальных сетях», — написала Джиджи.

Действительно, в мире крайне мало мест, где знаменитости защищены от репортеров. Одним из них считается Калифорния, где в 1998 году был принят закон «о вторжении в частную жизнь», который запрещал использование цифровых устройств для фотографирования звезд на неофициальных выходах.

Это было сделано после трагической смерти принцессы Дианы, которая в 1997 году погибла в автокатастрофе, согласно одной из версий, скрываясь от папарацци. Тем не менее в США этот закон подвергся критике — его противники сочли, что он может препятствовать свободе деятельности прессы. Последние поправки были внесены в 2010 году, и теперь за незаконное преследование звезд репортерам грозит до года лишения свободы.

Поскольку в штате Нью-Йорк Джиджи Хадид не может законно обезопасить себя и ребенка от репортеров, она вынуждена договариваться, публикуя подобные послания. Кстати, другие ее обращения к папарацци были услышаны. Например, теперь они не подходят к знаменитости и ее ребенку слишком близко, после того, как она попросила их об этом. Модель надеется, что и в этот раз ее материнские мольбы примут во внимание.

Знаменитости часто прибегают к радикальным мерам, скрывая от уличных фотографов своих детей. Меган Маркл и принц Гарри уже не раз подавали в суд на папарацци, которые незаконно фотографировали их сына Арчи. В последний раз причиной иска стала купля-продажа снимков малыша, которые были сделаны при помощи дронов, ежедневно летающих над домом герцогов Сассекских в Лос-Анджелесе. Помимо этого репортеры проделали дыры в ограде участка и пролетали над задним двором на вертолете.

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Иногда внимание папарацци может наносить ребенку физический вред — как это случилось со средним сыном Виктории и Дэвида Бекхэма — Ромео. Сейчас ему уже 18 лет, и он привык к повышенному вниманию к себе, но когда он был помладше, то вспышки фотокамер могли вызвать у него приступы эпилепсии.

«Оставьте его в покое. У него эпилепсия. Каждая вспышка вызывает приступ. Вы не можете так поступать!» — кричала Виктория, когда ее сын бился в припадке в машине, а репортеры пытались запечатлеть этот момент на камеру.

А вот старшая дочь Ким Кардашьян — Норт, как и ее мама, научилась давать отпор журналистам. В возрасте двух лет она заявила столпившимся папарацци, когда приехала на занятия по танцам: «Я сказала — никаких фотографий».

Ее отец Канье Уэст пошел дальше — попросту надевает на лицо маску.

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Детский психолог Татьяна Попова объяснила «Газете.Ru», что внимание папарацци может по-разному воздействовать на ребенка.

«В первом случае — это жизнь под прицелом, которая доставляет дискомфорт, а во втором — это удовольствие от того, что ты еще ничего не имеешь, кроме того, что ты ребенок звездных родителей, а уже прославлен. И в первом, и во втором варианте ничего хорошего нет, — заявила эксперт. — Ведь в любом случае, это напряжение. То есть любое повышенное внимание со стороны — это стресс. А вот какой эффект создаст это напряжение — вопрос. Либо человек от этого напряжения будет прятаться, либо он, наоборот, будет действовать «напоказ».

По мнению Татьяны Поповой, чтобы ребенок звездных родителей мог адекватно реагировать на повышенное внимание со стороны, с ним необходима работа самих родителей.