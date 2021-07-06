Читают Библию вслух: секрет крепкого брака Джимми Картера

Американский президент-долгожитель Джимми Картер и его супруга Розалин готовятся отмечать 75-летие со дня свадьбы. Накануне этого события — празднование намечено на 7 июля, — пара, живущая вместе с 1946 года, рассказала об истории своего брака и нынешней жизни в городе Плейнсе, штат Джорджия, агентству Associated Press.

«Это полноценное партнерство, — оценил свой брак 96-летний Джимми Картер. — Каждый день появляется необходимость в примирении и диалоге между супругами, — объяснил он. – Мы не идем спать, если между нами остается недопонимание».

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По мнению Розалин Картер, секрет крепкого брака – в том, чтобы супруги находили совместное дело. «Мы с Джимми всегда ищем, чем заняться вместе», — сказала она, но подчеркнула, что у человека всегда должно оставаться личное пространство.

Ее муж подтвердил оба тезиса. «Мы пережили все это, потому что, прежде всего, мы даем друг другу достаточно пространства, чтобы заниматься своими делами», — сказал он. При этом Джимми Картер добавил, что они с женой стараются разделять друг с другом как можно больше увлечений: катание на лыжах, рыбалку на искусственную или живую приманку, наблюдение за птицами. Рыбачить на пруд в Плейнсе они ездили вплоть до прошлого года.

Еще одним элементом, крепко связавшим пару, оказалась религия: Джим и Розалин Картер преданы своей христианской вере — например, на протяжении примерно 60 лет они каждый вечер читают вслух отрывки из Библии.

«Когда я за границей, а Роз — дома, мы знаем, что читаем один и тот же отрывок, — рассказал Картер. — и хотя физически мы разделены, это заставляет нас думать об одной и той же цитате и наставлении от Бога, указании направления от Бога, прежде чем мы пойдем спать. Это очень помогает».

После того, как в феврале 2021 года Джимми и Розалин Картер сделали прививки от коронавирусной инфекции, они начали вновь ходить в церковь — долгое время в самоизоляции они старались вообще как можно реже выбираться из дома и даже пропустили инаугурацию Джо Байдена.

Джимми и Розалин Картер были знакомы с детства: оба росли в Плейнсе в штате Джорджия, где до сих пор живет не больше 1000 человек. Розалин была лучшей подругой младшей сестры Джимми, Рут. В 1945 году, когда ее брат-моряк приехал на день на побывку и искал, с какой девушкой сходить на свидание, Рут предложила ему встретиться с Эленор Розалин Смит. После первого свидания Джимми Картер сказал матери: «Это девушка, на которой я хочу жениться».

Через полгода он сделал предложение — но Розалин отказала, ей хотелось сначала закончить колледж. Тем не менее будущий президент оказался настойчив, и в конце концов девушка согласилась. Замуж она вышла в 18 лет, не получив высшего образования. Сейчас Джимми Картер называет это «самым чудесным событием в жизни».

Четыре года из 75 Джимми и Розалин Картер прожили в Белом доме — а по окончании президентского срока в 1981 году они вернулись в родной Плейнс. Они стали первой президентской парой со времен Гарри и Бесс Труман, которая решила из Вашингтона переехать обратно на родину.

Картеры поселились в своем доме в стиле ранчо, построенном за $167 тыс. в 1961 году. Вернувшись из Вашингтона, они обнаружили, что семейная арахисовая ферма, которую Джимми Картер унаследовал от отца, управлялась во время их отсутствия настолько плохо, что принесла долгов почти на $1 млн. Тогда Джимми Картер начал зарабатывать написанием книг — он выпустил их целых 33.

В среду, 7 июля, Джимми и Розалин Картер соберут всех своих родственников — у них четверо детей, двое из которых преданные христиане, и множество внуков и правнуков. «Мы пригласили слишком много народу, — посетовала Розалин Картер. – Вообще-то я молюсь, что кто-то откажется».