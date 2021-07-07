Личное дело: как Ким Кардашьян избавляется от Уэста

В 2017 году Ким Кардашьян запустила свой косметический бренд KKW Beauty, который изначально специализировался на производстве наборов для контурирования лица и тела, а после линейка продукции стала включать в себя и декоративную, и уходовую косметику. Многие товары американской звезды стали на рынке бестселлерами, однако она приняла решение о временной приостановке работы бренда. С первого августа она «закрывает» сайт марки.

Кардашьян объяснила, что бьюти-средства вернутся на рынок «под совершенно новым брендом, с новыми более современными и инновационными формулами, которые будут упакованы в более экологичную и красивую тару».

«Я с нетерпением жду улучшения и расширения ассортимента нашей продукции и того, что вы, наконец, сможете пользоваться средствами так, как я всегда себе это представляла», — заявила Ким в Instagram.

Звезда реалити-шоу, которая в 2020 году продала 20% акций KKW Beauty компании Coty Inc. за $200 млн, также объяснила, что перезапуск позволит клиентам приобретать все ее бьюти-товары на одном сайте. Напомним, что Ким также выпускает парфюмерную продукцию KKW Fragrance. В прошлом году стоимость KKW Beauty оценивалась в $1 млрд.

«Огромное спасибо за то, что вы были со мной в этом невероятном путешествии, и я обещаю, что мы не пропадем надолго», — такими словами завершила свое послание Кардашьян, не обозначив точной даты перезапуска бренда.

В сети подозревают, что на самом деле телезвезда затеяла большой ребрендинг для того, чтобы избавиться от буквы W в названии марки, означающей West, то есть её мужа Канье Уэста. Ким подала на развод с Канье в феврале этого года после череды скандалов, связанных с ним.

«Понимаем тебя, красотка. Откажись от West», — написал один из пользователей сети.

Несколько месяцев назад Кардашьян зарегистрировала новую торговую марку — SKKN By Kim. Теперь Ким планирует выпускать не только косметическую продукцию, но и предоставлять услуги по уходу за кожей, производить товары по уходу за волосами и организовывать развлечения для детей. Также, по словам источника портала US Weekly, близкого к Кардашьян, звезда будет «выпускать свечи, ароматы для дома, пледы и декоративные предметы для интерьера, а после займется дизайном мебели».

Ким далеко не единственная звезда, владеющая косметическим брендом. В 2017 году Рианна представила свою косметическую линейку Fenty Beauty. Тогда журнал Time признал проект певицы одним из лучших запусков года. С 2015 года младшая сестра Ким, Кайли Дженнер, выпускает свою линейку косметики Kylie Cosmetics. Она завоевала бьюти-индустрию не только за счет своей популярности, но и благодаря наборам матовой жидкой помады и лайнеров для губ.

Свои бьюти-бренды имеют также Джессика Альба, Леди Гага, Милли Боби Браун, Дрю Бэрримор, Миранда Керр, Синди Кроуфорд и другие западные звезды.

В России популярные люди также часто создают свои бьюти-бренды — свои косметические линейки выпускают Вера Брежнева, Оксана Самойлова, Тина Канделаки.

«Глупо отрицать, что личный бренд добавил узнаваемости бренду Ansaligy: особенно на первом этапе — когда мое имя шло рядом с названием косметики, — говорит Тина Канделаки «Газете.Ru». — Но я никогда не была коммерческим амбассадором в Ansaligy, который, по сути, безразличен к тому, что он рекламирует. Все продукты моего бизнеса делались для меня и в этом было и есть наше отличие и преимущество».

Телеведущая отметила, что сейчас позиционирование ее бренда никак от нее не зависит. «У компании есть репутация и прорывные продукты, которые покупатели знают и любят. Но я с радостью напоминаю им, что мои личные принципы — отсутствие верхней планки, невозможность почивания на лаврах любых достижений и желание покорить весь мир — это и принципы моей компании», — заявила Канделаки.

Эксперт по маркетингу и продажам Татьяна Кидимова полагает, что личный бренд позволяет намного быстрее «прокачать» главные критерии успешного маркетинга компании, а именно — симпатию и доверие клиента.

«Но нельзя сначала «строить личный бренд», а потом заняться остальным — маркетингом и продуктом, — сказала эксперт «Газете.Ru». — Если продукт плохой, тогда и продажи рискуют стать одноразовыми. Этим грешат очень многие звезды, создавая продукт с низким качеством, тем самым получая одноразовых клиентов и отрицательно влияя на свое имя».

Тамари Миминошвили, эксперт по электронной коммерции Fashion Consulting Group и преподаватель ВШЭ, считает, что в большинстве случаев бренды знаменитостей продают сами себя. Именно поэтому многие крупные компании делают коллаборации со звездами, поясняет эксперт, это привлекает внимание.

Тамари Миминошвили предлагает делить бренды знаменитостей на два типа.

Первый — это самостоятельный бренд с идеей, продуманными коллекциями и мерчем. По мнению эксперта, к этой категории относятся бренды певиц Виктории Бекхэм, Дженнифер Лопес, Джессики Симпсон, теннисиста Бориса Беккера, а в России таким примером может послужить марка одежды рэпера Тимати — Black Star Wear.

«Это самостоятельные бренды со своей командой, коллекциями и производством, своим или аутсорсным — не так важно, так как бренды такого уровня стараются не экономить на качестве и предоставляют своей аудитории хороший продукт. Через какое-то время бренд завоевывает доверие аудитории, и название уже играет меньшую роль», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Второе направление — мерч — особенно популярно на западе, а вот в России к нему пока прибегают редко.

«В США как только спортсмен или певец становится более или менее популярным, агенты сразу же запускают в продажу стандартный набор: футболки, бейсболки, худи, свитшоты и другие товары с именем или изображением своего подопечного. Иногда, кстати, этот самый мерч очень даже хорошего качества, но, по большому счету, его покупают фанаты конкретной личности и не ждут от этого товара какого-то суперкачества», — говорит Тамари Миминошвили.