Легкие платья, тяжелые серьги: что показали на Неделе моды в Париже

Сразу за мужской Неделей моды в Париже стартовали показы haute couture — Неделя высокой моды проходила с 5 по 8 июля и включала как прямые трансляции и клипы, так и шоу в офлайн-режиме. Dior, Chanel и Zuhair Murad — одни из тех домов, которые в этом сезоне представили новые коллекции в присутствии зрителей. Бренд Balenciaga тоже провел шоу вживую, показав кутюрную коллекцию впервые за 53 года.

Нью-йоркская марка Pyer Moss также вошла в историю в этом сезоне благодаря своему основателю и креативному директору — Керби Жан-Реймонду. Он стал первым темнокожим американским дизайнером, презентовавшим свою коллекцию на Неделе высокой моды в Париже. Первым в своем роде стал и бренд Schiaparelli — он представил кутюрную линейку в видеоформате.

На Неделе высокой моды модели выходят на подиум только в одежде haute couture, а это, как правило, единственные в своем роде вещи, которые создаются вручную командами квалифицированных мастеров, причем иногда на пошив некоторых изделий уходят недели или даже месяцы. Такие показы мод проходят дважды в год — в январе и июле. Платья, представленные на подиумах, впоследствии часто появляются на красных дорожках, в том числе на церемонии вручения премии «Оскар».

Schiaparelli

Бренд открыл Неделю высокой моды в Париже, представив коллекцию «Матадор». Испанская страсть вперемешку с ДНК Schiaparelli позволили Дэниелу Розберри создать настоящие произведения искусства. Пышные формы, версальские цветы и бюстгальтеры в форме бутонов — дань создательнице модного дома Эльзе Скиапарелли.

Особое внимание дизайнер уделил украшениям — без них не обошелся ни один лук, все они были выполнены в сюрреалистичных мотивах, вдохновленных творчеством Сальвадора Дали.

Серьги в виде цветов, замков, глаз стали элементами образов. А носы туфель были отделаны металлическими вставками в форме человеческих пальцев, и даже про маникюр Розберри не забыл!

Iris Van Herpen

Пожалуй, самая необычная презентация коллекции была у Iris Van Herpen. Голландский дизайнер всегда обращается к природным мотивам, чтобы вдохновиться на создание нового. На этот раз ее героиней стала чемпионка мира по парашютному спорту Домитиль Кигер. Ирис ван Харпен сконструировала для нее платье, в котором та спрыгнула с самолета. Кутюрное изделие выдержало не только мощные потоки воздуха, но и жесткое приземление.

Если говорить о других моделях коллекции Earthrise, то они вряд ли бы выдержали и ветер. Платья Херпен были выполнены из тонкого шелка и атласных тканей, украшенных мелкими деталями.

Помимо этого дизайнер создала пять платьев, сшитых из переработанного океанического мусора, вместе с природоохранной организацией Parley for the Oceans.

«Я хочу придать новое значение кутюру и сделать его актуальным в век технологий, — сказала Айрис в интервью Vogue. — Высокая мода — это своеобразная лаборатория для индустрии, а моя цель — показать, что кутюр — это не вчерашний день. Я надеюсь сделать высокую моду двигателем прогресса в наш быстро меняющийся цифровой век».

Zuhair Murad

В прошлом году в результате взрыва в Бейруте были разрушены архивы Зухаира Мурада. В интервью Vogue дизайнер признался, что потерял результаты 20 лет работы, а создание кутюрной коллекции вновь дало ему возможность почувствовать себя «счастливым и живым».

«Я хотел показать одежду вживую и сделать это праздником надежды, — сказал он. — Мои клиенты почти требовали этого. Они тоже хотят наслаждаться жизнью, снова выходить в свет, покупать вещи и выглядеть красиво и роскошно».

А в этом у платьев Мурада нет недостатка. На этот раз дизайнер вдохновился эстетикой Венеции, потому коллекция получилась сверкающая драгоценным камнями, золотом и хрусталем. Каждое из платьев достойно появиться на ковровой дорожке.

Fendi

Супермодели 90-х и начала 2000-х Паулина Поризкова, Кейт Мосс и Кристи Терлингтон стали главными лицами клипа Fendi Couture коллекции «Осень-зима 2021/22».

Креативный директор бренда Ким Джонс не стал, как это сейчас популярно, делать акцент на социальных проблемах, а просто показал красивые образы.

Невесомое платье из тюля, многослойные с оборками и драпировками, пышные из перьев, платья-футляр с градиентом — любой найдет себе фасон по вкусу.

Ульяна Сергеенко в мае этого года стала единственным из российских дизайнеров членом-корреспондентом Федерации высокой моды. Из-за эпидемиологической ситуации она приняла решение сделать показ в виде мини-фильма, режиссером которого выступила ее подруга Рината Литвинова. Главную и единственную роль в клипе сыграла Наталья Водянова, которая предстала в необычном для себя образе — брюнетки с каре. Она дефилировала на опушке леса, поочередно представляя изделия haute couture.

Источником вдохновения для Сергеенко послужила Карелия и ее природные и культурные богатства.

Поэтому в кутюрной коллекции так много силуэтов «птиц и животных — главных персонажей языческих мифов севера», а также «геометрических символов, которые отсылают к уникальной резьбе деревянного зодчества этого региона», сообщили РИА «Новости» в пресс-службе бренда.

Dior

Мария Грация Кьюри традиционно собрала на своем показе главных звезд: Дженнифер Лоуренс, Кару Делевинь, Джессику Честейн, Монику Беллуччи, Анну Винтур и других. Дизайнер обратила внимание не только на коллекцию — а это костюмы и пальто в гусиную лапку, юбки с корсетным поясом, легкие вечерние платья, отделанные перьями или выполненные из плиссированной ткани — но и на социальные проблемы.

«Кутюр — это не только Avenue Montaigne, — сказала Кьюри в видеообращении перед показом. — Пандемия стала тяжелым испытанием для всех, а в особенности для женщин, работающих в индустрии моды по всему миру. Мода — это не эскизы, это люди и их средства к существованию».

350 кв.м. стен в музее Родена, где проходил показ, были расшиты шелком французской художницей Евой Жоспен и мумбайской школой вышивки для женщин, которую поддерживает Dior.

Chanel

«Сегодня мы начинаем все сначала», — сказал The Guardian Бруно Павловски, президент Chanel по развитию в модной индустрии, перед показом в парижском музее Palais Galliera. Однако, по мнению критиков, начать с начала бренду не удалось. Коллекцию haute couture Вирджини Виар назвали скучной и оторванной от реальности.

Модели вышли на подиум в привычных для модного дома твидовых костюмах, пышных и драпированных юбках, воздушных платьях с бантами и классических костюмах на голое тело, стилизованных боа из серебристых блесток. Козырем в рукаве стал пиджак, усыпанный гардениями и выполненный из нитей-перьев. Чтобы его создать, потребовалось 2 тыс. часов ручной работы.

Balenciaga

Никто не ожидал, но чудо произошло — бренд Balenciaga со главе с креативным директором Демной Гвасалия впервые за 53 года представил кутюрную коллекцию бренда. Раньше на ее создание решался только создатель модного дома — Кристобаль Баленсиага. Импровизированный подиум был установлен в доме, где раньше располагался кутюрный салон Balenciaga. Особняк специально отреставрировали к Неделе высокой моды. Показ прошел без музыки, как это было полвека назад, — под шорох одежды и звуки включающихся камер телефонов.

Основа кутюрной коллекции — костюмы из денима со спущенными плечами и такого же кроя плащи, оверсайзные пуховики и парки, махровые халаты, твидовые приталенные платья, широкоплечие пиджаки, а изюминка — переосмысленные шляпы-грибы, которые в сети уже успели сравнить с тазами.

«Много гротеска, словно взяли культовые силуэты 50-х и просто растянули их во все стороны», — прокомментировал коллекцию Павел Князев, автор Telegram-канала о моде Vogue-religion.