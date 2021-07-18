На меде и плаценте: чем различаются дешевые и дорогие кремы для лица

Косметический рынок сейчас переполнен различными средствами, цены на которые могут отличаться в несколько десятков раз. «Газета.Ru» вместе с косметологами и технологами разбирается, как понять, какой крем стоит своих денег.

Косметическая продукция, как и большинство других товаров, делится на три ценовые категории — масс-маркет, премиум и люкс. Кремы первой категории стоят в среднем до 1,5 тыс. руб., второй — до 4 тыс., категория люкс — до бесконечности. На формирование цены влияют несколько факторов — стоимость сырья, затраты на упаковку, работу технологов, рекламу, логистику, наценка за бренд, объем партии.

«Технология производства качественного крема давно известна и в некотором роде стандартна: плавитель, реактор, гомогенизатор (именно ему принадлежит качество финальной органолептики крема), система вакуума. Далее — автоматизированная фасовка», — рассказывает «Газете.Ru» косметический химик-технолог Анна Шарова.

Специалист отмечает, что «существует главный постулат разработки косметики, который гласит — «состав не есть рецептура», поэтому кремы даже с похожим, казалось бы, составом могут располагаться в разных ценовых сегментах.

Состав на этикетке крема должен быть прописан согласно INCI — Международной номенклатуре косметических ингредиентов. Основная цель — дать покупателю возможность понять, нет ли в составе компонентов, которые вызывают у него аллергию. Компоненты, согласно INCI, указываются в порядке убывания их концентрации в косметике. Это правило распространяется на все ингредиенты, концентрация которых превышает 1%.

По мнению химика и бьюти-блогера Юлии Сотниковой, сырье – это первый критерий различия дорогих и бюджетных кремов. «Компоненты могут находиться в идентичных позициях «в конце» или «в начале» списка, но это не говорит об идентичном качестве сырья», — объясняет «Газете.Ru» специалист.

Не менее важную роль играет и система энхансеров — это то, что заставляет косметику работать: чем она сложнее, тем выше цена продукта. «Спирт, эфирные масла, увлажняющие компоненты — все это относится к энхансерам, и это довольно бюджетные и распространенные системы, — говорит Юлия Сотникова. — Другое дело — липосомальное инкапсулирование: оно предполагает помещение молекулы актива в жирорастворимую сферу, что позволяет донести актив через роговой слой в эпидермис».

Активные компоненты также дают свой плюс к ценнику, считает эксперт. Например, аскорбиновая кислота — это дорогой и «проблемный» компонент. Чтобы продукт не окислился из-за него в первый месяц использования, его нужно правильно растворить и стабилизировать.

«Бюджетные продукты пытаются совладать с активами, помещая их на жирорастворимые основы, более дорогие бренды помещают молекулу в липосому, что позволяет доставить актива до эпидермиса», — сказала Сотникова.

Люксовые бренды часто обосновывают высокую цену своей продукции наличием уникальных ингредиентов в составе крема.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по уходу Guerlain Екатерина Гвоськова, одна из линеек бренда, Abeille Royale, создается из уэссанского меда, который производится черной пчелой, живущей на французском острове Уэссан. А Татьяна Пятакова, ведущий косметолог и эксперт бренда La Mer, уточняет, что для создания некоторых кремов компании используются редкие водоросли, которые собираются вручную два раза в год в определенный день и часы, когда их активность достигает пика. Помимо этого иногда в состав кремов входят черная икра, черный трюфель, производные ДНК и РНК, пептиды, драгоценные камни.

«Есть японский бренд Plathlone, который выращивает на экологически чистом острове Хоккайдо для своих сывороток и кремов определенный вид лошадей, — говорит «Газете.Ru» косметолог Виктория Клишко. — Они используют плаценту только что родивших животных для создания своих кремов». Она добавляет, что клеточные и плацентарные технологии считаются самыми дорогостоящими.

Александр Минеев, основатель российского бренда косметики Seveki, в беседе с «Газетой.Ru» признается, что в ценообразование средств компании, напротив, не заложена реклама, она не продает товар в дорогой упаковке, не делает большой наценки.

«Мы стараемся, чтобы упаковка стоила соизмеримо содержимому. Если продукт сам по себе не очень дорогой, то мы используем флакон подешевле, но это не значит, что он хуже. Например, стеклянный флакон стоит меньше, чем пластиковый с вакуумным дозатором», — приводит пример Минеев.

Подводя итог, химик Юлия Сотникова отмечает, что разница между дорогими и бюджетными кремами, безусловно, есть. Это правило работает не для всех участников рынка, но «лидеры идут в ногу с научными исследованиями, на которые сами же и выделяют деньги, чтобы развиваться». Эксперт уверена: переплачивать не нужно, когда можно найти более бюджетные альтернативы.

«Выше головы продукт в любом случае не прыгнет и не исправит то, что невозможно исправить с точки зрения биологии», — рассуждает Сотникова.

Косметолог Виктория Клишко предупреждает, что есть вещи, на которых экономить не надо — это очищающие средства, сыворотки, продукты для ухода за кожей шеи и вокруг глаз. А вот дорогой крем имеет смысл покупать, когда у вас действительно есть проблема — например, пигментация, розацеа, акне, серьезные изменения на уровне коллагенного и эластинового каркаса.