Грибы и чай из крапивы. Что есть и пить, чтобы не заболеть осенью

С наступлением осени люди стали более уязвимыми к простудным заболеваниям. В переходный период врачи рекомендуют уделять больше внимания своему режиму и правильно питаться. «Газета.Ru» — о том, что нужно есть и пить, чтобы было меньше шансов заболеть.

В профилактике сезонных заболеваний еда играет не последнюю очередь — об этом регулярно напоминают врачи. И касается это не только состояния органов ЖКТ.

«Питание — это эффективный инструмент управления здоровьем. И, конечно, большую роль оно играет в функционировании иммунитета», — утверждает Кирилл Белан, врач-терапевт сети клиник «Атлас».

Он уточняет: эффективным этот инструмент будет только при условии системного подхода. «Недостаточно включить в рацион 5-6 полезных продуктов, а остальное оставить без внимания», — предупреждает он.

Осенью, с наступлением холодов, людям нужно больше энергии, поэтому организму необходимо вовремя получать пищу, а акцент в питании должен быть сделан на полезных и питательных веществах. Почему нельзя завтракать круассаном и кофе Есть на голодный желудок можно далеко не все. Врачи предупреждают: употребление некоторых продуктов... 20 сентября 16:07

«В питании, как и в любом деле, необходимо планирование. Заранее составьте сбалансированное меню завтраков, обедов и ужинов. Чем лучше вы продумаете и разнообразите свой рацион, тем меньше будет вероятность простудных заболеваний в холодный сезон», — советует Елена Доронкина, специалист по питанию, основатель сервиса по доставке полезных продуктов GetVegetable.com.

При составлении меню на переходный период между летом и зимой врачи советуют избегать продуктов с высоким гликемическим индексом, сладостей и мучного, и уделять больше внимания белковой пище, в том числе животному белку.

«Животный белок обеспечивает нас многими аминокислотами, которые важны в том числе для формирования гуморального иммунитета — синтеза антител к тем или иным возбудителям», — объясняет Кирилл Белан.

Важно, чтобы в рационе было достаточное количество витаминов и минералов, которые содержатся в сезонных овощах и фруктах.

«Введите в меню больше овощных супов, например, из тыквы, грибов или нескольких овощей сразу. И старайтесь не пересаливать – соль тормозит вывод жидкости из организма. Лучше отдайте предпочтение специям, травам и пряностям», — советует Елена Доронкина.

Около 80% иммунной системы организма находится в кишечнике, где обитают триллионы разных бактерий, которые и являются одним из основных факторов нормальной работы нашего иммунитета. Одни бактерии помогают иммунитету стать сильнее, другие же могут нарушать его работу. Чтобы полезных бактерий было больше, их нужно «покормить».

«Обязательно добавьте в свой рацион продукты, богатые клетчаткой. Цельнозерновые крупы и хлеб, овощи, фрукты, квашеная капуста, бочковые огурцы и помидоры, кисломолочные продукты без сладких добавок, — все это поддерживает разнообразие микробиоты кишечника и тем самым обеспечивает хорошее функционирование иммунной защиты», — объясняет Кирилл Белан.

Для формирования иммунитета также необходимо употреблять продукты с большим содержанием цинка. Этим микроэлементом богаты морепродукты, особенно устрицы, крабы и лобстеры.

«Цинк способствует переходу Т-лимфоцитов в активную форму, контролирует активность Т-хелперов и натуральных киллеров. Способствует повышению защитных свойств слизистых оболочек, то есть нашего барьера против микроорганизмов» — объясняет Кирилл Белан. Как лесные грибы стали мировым деликатесом Грибной сезон в самом разгаре — и, как выяснила «Газета.Ru», не только в России. С начала... 09 сентября 19:44

Врач также напомнил, что не стоит забывать о включении в рацион грибов. И дело не только в сезонности, но и в том, что грибы содержат бета-глюканы, которые стимулируют иммунную систему. Эти же вещества можно получить из овсяной и ячменной круп.

Осень – лучшее время для травяных чаев, уверена Елена Доронкина. Можно смешивать или добавлять в черный чай разные травы – ромашку, шиповник, листья малины и черной смородины, крапиву, календулу, женьшень, лаванду, зверобой, иван-чай, мяту или мелиссу. Главное, заваривать их при температуре не более 60 градусов.

«Варите морсы из свежих и замороженных ягод – облепихи, малины, клубники, брусники, шиповника, клюквы и черники. Особой ценностью обладают напитки с имбирем, но их нужно употреблять только после еды», — советует Елена Доронкина.

Не стоит забывать, что сильный иммунитет – это не только правильное питание, но и образ жизни в целом.

«Осенью особенно важно не перегружаться физически и эмоционально, а также достаточно спать, так как именно в процессе полноценного сна вырабатывается гормон мелатонин, чье антивоспалительное и антиоксидантное действие сейчас активно исследуется», — заключает Кирилл Белан.