Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения
Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
Песков прокомментировал иски от КПРФ по результатам выборов... 12:59
Песков прокомментировал заявление полпреда в УрФО Якушева... 12:58
Итальянские женщины-политики возмутились сексистской статуей 12:57
Песков заявил, что существование ЧВК не противоречит российским... 12:56
В Кремле сожалеют о решении Ширвиндта покинуть Театр сатиры 12:55
Художник сбежал с взятыми у музея деньгами, назвав свой... 12:54
В Кремле прокомментировали контракт «Газпрома» и... 12:46
В Кремле оценили необходимость проведения саммита... 12:46
В Кремле прокомментировали рост цен на газ в Европе 12:45
СК возбудил дело после того, как тигр откусил мальчику палец... 12:45
Стиль

«Это бесовщина»: как работает ароматерапия

Можно ли согреться с помощью эфирных масел

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos
На улице похолодало, а отопление до сих пор включили не везде, поэтому в квартирах промозгло и холодно. Ароматерапевты предлагают согреваться с помощью эфирных масел. Сторонники доказательной медицины с ними категорически не согласны.

Запахи способны оказывать согревающее действие — в этом уверены ароматерапевты. Они полагают, что тепло в дом принесут эфирные масла гвоздики, корицы, имбиря, мускатного ореха, кардамона и черного перца. Более того — по их мнению, эфиры обладают антисептическим, стимулирующим, обезболивающим, противовирусным и иммуномодулирующим действием.

«Существует много эфирных масел с разным воздействием на человека. Есть масла нейтральные, охлаждающие и согревающие. Согревающие эфирные масла окажут свое целебное воздействие, если вы замерзли», — говорит Инесса Климова, ароматерапевт Puressentiel.

Чтобы согреть дом, ароматерапевт советует смешать в небольшом флакончике 12 капель масла лимона, 8 капель черного перца, 2 капли мускатного ореха, 4 капли кардамона, 4 капли имбиря и 2 капли иланг-иланга. «Оставьте на несколько дней, чтобы ароматы смешались. Добавьте 1-2 капли в аромалампу и выпаривайте», — советует Инесса Климова.

Ароматерапевт также посоветовала смешивать согревающие эфирные масла с хвойными, например, с маслом можжевельника, пихты или сосны. По ее словам, такие коктейли значительно повышают защиту в период сезонных простуд.

Эфирные масла часто используют в бане и сауне. Поклонники горячих процедур обязательно приходят в баню со своим набором масел. Можжевельник, лимон и сандал – для выведения шлаков, бергамот, иланг-иланг и апельсин – для укрепления нервов, эвкалипт, ель и мята – для закаливания, роза, лимон и лаванда – для обновления кожи.

close
100%
Botavikos

«В горячем воздухе ароматические углеводороды действуют очень активно, проникая в организм через кожу (лимфатический путь), через нос (рефлекторно-ассоциативный путь), благотворно воздействуют на кожу, органы дыхания, иммунную и нервную системы», — говорит Гуреева Наталья, эвалюатор, эксперт марки Botavikos.

Сторонники доказательной медицины не склонны соглашаться с тем, что эфирные масла помогут согреться. По мнению неврологов, нам только кажется, что стало теплее.

«Запахи могут вызывать изменения в работе вегетативной нервной системы, которая, в частности, отвечает за тонус маленьких сосудов, то есть капилляров. Капилляры в коже могут расширяться, кровоток по ним – усиливаться, что ведет к тому, что кажется, что стало теплее: больше теплой крови протекает через кожу, и температурные рецепторы в коже ощущают, что температура повысилась», — объясняет врач-невролог, д.м.н. Алексей Котов.

Врачи предполагают, что использование для терапии эфирных масле применяется в восточной медицине — в этой системе считается, что каждый аромат имеет свою энергию. Например, имбирь, корица и перец – несут энергию тепла.

По словам Марии Саченко, врача-невролога больницы «РЖД-Медицина» Ростова-на- Дону, объяснить согревающий эффект этих эфирных масел действительно можно только с точки зрения восточной медицины — прямых научных доказательств у этой теории нет.

«При вдыхании молекулы аромата проникают в полость носа и стимулируют нервные окончания, в результате чего нервные импульсы направляются в лимбическую систему, в которой в зависимости от типа аромата могут быть вызваны различные эмоциональные реакции», — объясняет Мария Саченко.

Немаловажную роль в восприятии запахов и эффектов от них играют наши собственные ассоциации. По словам невролога, тут есть две теории.

«Для кого-то имбирь – это запах зимы, тепла и уюта, и поэтому он кажется «согревающим». Вторая теория – эти ароматы стимулируют циркуляцию жидкостей в организме, и за счет улучшения кровообращения достигается согревающий эффект», — объясняет Мария Саченко.

Согревающий эффект приписывают и духам. С наступлением холодов женские журналы предлагают выбирать ароматы, которые «согреют», «укутают» и «подарят тепло». По мнению специалистов, это не более, чем красивый маркетинг. На данный момент нет никаких комплексных и глобальных исследований, которые подтверждали бы или опровергали воздействие ароматических молекул на те или иные зоны человеческого мозга.

«Возможно, ароматерапия работает благодаря эффекту плацебо. В любом случае, чтобы претендовать на звание науки, ароматерапии предстоит накопить огромную базу клинических исследований. С точки зрения доказательной медицины, многовековые наблюдения не могут быть достаточным основанием, чтобы утверждать, что эфирное масло лаванды гарантированно успокаивает, а иланг-иланг влияет на половую систему», — заключает парфюмерный психолог Мила Кретова.

«Это бесовщина, — иронически заключает Любовь Берляская, эвалюатор и арт-директор по парфюмерии компании Brocard. – Ароматы могут давать лишь иллюзию тепла. Духи – это не батарея».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Пробили по базам: Пентагон и Минобороны РФ обсудили идею совместного базирования
WSJ: США заинтересовало предложение Путина о совместном использовании российских баз
Умирают в 10 раз чаще. Почему COVID-19 не щадит курильщиков
Ученые доказали, что курильщики умирают от коронавируса чаще некурящих
Оружейники попали в переделку
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 18 регионах страны
В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 за сутки
Жамнов назначен главным тренером сборной России по хоккею
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий водителям с судимостью работать в такси
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за разногласий о контракте с «Газпромом»
Новости
Песков заявил, что существование ЧВК не противоречит российским законам
В Кремле сожалеют о решении Ширвиндта покинуть Театр сатиры
Художник сбежал с взятыми у музея деньгами, назвав свой поступок искусством
В Кремле прокомментировали контракт «Газпрома» и Венгрии на поставку газа
В Кремле оценили необходимость проведения саммита «нормандской четверки» в Киеве
В Кремле прокомментировали рост цен на газ в Европе
СК возбудил дело после того, как тигр откусил мальчику палец в крымском сафари-парке
Все новости
Забыл опустить кузов: как самосвал на Урале убил двоих
Грузовик на трассе в Пермском крае снес пешеходный мост, погибли два водителя
«Находится под постоянной угрозой войны»
КНДР произвела ракетный пуск перед выступлением своего представителя в ООН
Три ошибки Карпина: кто мог усилить сборную России
Каких игроков стоило вызвать Карпину на матчи отбора к ЧМ-2022
«Монстры рока» на руинах СССР. Как это было
«Монстры рока» на руинах СССР. Как это было
Загадка Красного Пятна: шторм на Юпитере усилился
Hubble обнаружил странные изменения в Большом Красном Пятне Юпитера
Водители все чаще вовремя оплачивают штрафы. Приставы теряют 4 млрд рублей
ФССП сообщила о снижении числа водителей-должников по штрафам на треть
Звездная наследница: Надежде Михалковой — 35
«Надо выкопать Версаче из могилы, чтобы получить качественную коллекцию»
За что критикуют модные показы осени
Шоу «Учитель года» и меньше контрольных. Новые поручения Путина
Путин поручил сократить количество проверочных работ в школах
«Заработок в TikTok нелегкий. Это работа 24/7 без отдыха и графика»
Интервью с самым популярным тиктокером России Кириллом Колесниковым
«За талантливыми ребятами следят на международном уровне»
Профессор рассказала, студентов каких специальностей переманивают иностранные вузы
Казахстан задавил экс-партнера «АвтоВАЗа»
В Казахстане развалился крупнейший автохолдинг «БИПЭК Авто»
Kia и Hyundai привлекут к созданию российских электрокаров
«Автотор» приступит к сборке электромобилей через два года

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+