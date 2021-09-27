«Надо выкопать Версаче из могилы, чтобы получить качественную коллекцию»

В новой коллекции Рианны увидели расизм, Джиджи Хадид раскритиковали после рождения ребенка, а дочь Мадонны — за использование известности матери: «Газета.Ru» — о главных скандалах показов моды нового сезона.

Рианну обвинили в культурной апроприации

Прошедшее в Лос-Анджелесе шоу бренда Рианны Savage х Fenty раскритиковали за то, что Эмили Ратаковски и Ванесса Хадженс вышли на подиум с прическами, которые обычно носят темнокожие — мелкими косичками из нарощенных волос.

«Какого черта Рианна пустила белых танцовщиц с косами на шоу Savage х Fenty», «Неужели Рианна действительно одобрила эти образы девушек. Вдруг миллиарды ослепили ее?», — пишут пользователи Twitter.

Рианна — далеко не первая, кто подвергся критике из-за причесок, расцененных как культурная апроприация. Ким Кардашьян и Кайли Дженнер в прошлом году тоже досталось за ношение косичек, а Джастину Биберу — за дреды.

Джиджи Хадид раскритиковали за внешность

Не повезло и Джиджи Хадид. Пользователи заметили, что модель не похудела после рождения дочери в сентябре прошлого года — и Джиджи выглядит немного полнее своих коллег. Однако дизайнеры все равно доверяют ей закрывать и открывать показы. В сети уверены, что эпоха настоящих self-made супермоделей прошла, и теперь в индустрии открывают двери только детям известных родителей.

Но были и те, кто стал защищать внешность модели, вспомнив, что у нее были проблемы с щитовидной железой, да и в принципе у женщины есть право выглядеть так, как она захочет.

На последней Неделе моды Хадид вышла на подиум Versace, Savage x Fenty, Max Mara, Alberta Ferretti, Moschino и других модных домов.

Над дочерью Мадонны нависла тень матери

Для Лурдес Леон этот год стал успешным — дочь Мадонны дебютировала на престижном благотворительном вечере Met Gala и снялась для Vogue Paris, стала амбассадором бренда Swarovski и продефилировала на показе Versace.

После ее выхода на подиум люди в комментариях разделились на два лагеря. Первые были в восторге от Лурдес. «А вы думали, что дочь одной из самых богатых и самых известных женщин в мире будет никем?» — пишут в соцсетях. Вторые возмущаются вниманием к Леон — ведь «в ней нет ничего особенного».

Донателла Версаче не создает новое

В частности из-за Лурдес Леон под огонь попала коллекция Versace и ее создательница Донателла Версаче. «Платье [Лурдес] плохо скроено и подогнано. Очевидно, что подходит только для моделей с анорексией, а не для тех, у кого есть изгибы», — пишут в Twitter и отмечают, что Джанни Версаче, создатель бренда, в таком виде на подиум бы модель не выпустил.

«Похоже, мне понадобится выкопать Джанни Версаче из могилы, чтобы получить качественную коллекцию Versace», — сетуют пользователи.

Сама Донателла не скрывает, что любит обращаться к архивам и вдохновляться тем, что делал ее брат. Например, на этот раз в коллекции «Весна-лето 2022» она перекроила культовые платья-кольчуги (именно в нем вышла Лурдес Леон), платья-платки и платья с булавками.