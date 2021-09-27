«Лицо раздувается как шар и полностью лишается мимики»

Подтяжка золотыми нитями, коррекция формы губ биополимерными филлерами, кислотные пилинги, которые специалисты называют «кровавыми масками» — все эти процедуры были популярны в недавнем прошлом, однако сегодня косметологи советуют их избегать. «Газета.Ru» — о тех вещах, которые не стоит делать ради омоложения.

К выбору косметических процедур нужно подходить ответственно, не устают напоминать косметологи. Особенно — если речь идет об инвазивных методиках: по мнению специалистов, выбирать лучше щадящие современные варианты.

В начале нулевых косметологи очень любили биополимерные гели, которые использовали для коррекции формы губ. О негативном влиянии биополимера стало известно намного позже, и большинство клиник от него отказались. Однако есть косметологи, которые до сих пор используют этот материал для контурной пластики губ и борьбы с мимическими морщинами.

«Биополимеры не растворялись, а формировались в комки, — рассказывает Отари Гогиберидзе, ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты». — Это доставляло дискомфорт, а удалять их приходилось хирургическим путем. Сегодня клиники используют качественные щадящие материалы, которые со временем самостоятельно рассасываются», — говорит Можно ли запретить дочери накачать губы Индустрия красоты заметно помолодела. Все больше подростков мечтают о пухлых губах, высоких скулах и... 08 сентября 19:16

Косметология держит курс на естественность, но некоторые пациенты (с легкой руки недобросовестных врачей), продолжают злоупотреблять филлерами и «прокачивать» те зоны, которые в этом не нуждаются.

«Филлеры корректируют черты лица, но вводить их во все зоны – попросту глупо. Я бы рекомендовала пациентам насторожиться, если косметолог предложит с помощью филлеров заполнить носогубные складки, поднять скулы или заострить подбородок. Все эти «тренды» чаще всего смотрятся неестественно и нарушают пропорции лица», — считает Алекcандра Богадельникова, врач-дерматолог, к.м.н., эксперт бренда дерматологической косметики Laboratoire SVR.

Еще одной модной процедурой нулевых был лифтинг золотыми нитями.

Успех методики объясняли омолаживающими свойства золота, такими как усиление кровотока, антиоксидантный эффект и стимуляция обменных процессов. Но исследования показали, что золотые нити не поддерживают мягкие ткани, более того — они не могут раствориться естественным путем, что может привести к осложнениям и отсутствию эффекта при последующем проведении аппаратных или инъекционных методик.

«В моем личном списке «отставших» манипуляций красоты лидируют золотые и прочие мезонити. В некоторых регионах России их до сих пор активно применяют, но толку от них нет никакого – ничего у вас не будет сиять и светиться молодостью. Зато будет длительная реабилитация и достаточно сильный болевой синдром», — предупреждает Елена Крохмалева, старший научный сотрудник Института биорегуляции и геронтологии

В качестве альтернативы для подтяжки овала лица эксперт рекомендует сделать серию пептидных коктейлей для выработки свежего коллагена. И изменить свой жизненный уклад – пораньше ложиться спать, пить больше чистой воды и питаться здоровыми продуктами.

Другая популярная в недавнем прошлом процедура, которая выполняется с помощью нитей – подтяжка верхнего века. Сегодня большинство специалистов выступают против такого метода подтяжки, ведь при ее проведении травмируются и перетягиваются ткани вокруг глаз.

«Лисьи глазки» давно вышли из моды, но это не главное! Помимо того, что нити перетягивают кожу, велика вероятность повредить сосуды глаз. Если хотите визуально приподнять верхнее веко, сделайте микропластику (иссечение ткани под бровью)», — советует Ирина Шапиро, косметолог, руководитель клиники красоты Omny Beauty.

Full Face – еще одна популярная процедура из нулевых. Это комплекс методик для всего лица, направленный на быструю коррекцию возрастных изменений.

Врачи называют этот метод «агрессивным контурингом», потому что в процессе используют большое количество ботокса, геля и гиалуроновой кислоты.

«Эта процедура до сих пор пользуется популярностью, особенно в регионах. Приходят за ней дамы, которым нужен быстрый омолаживающий эффект. Но от «фулфейса» лицо становится раздутым как шар и полностью лишается мимики», — рассказывает Елена Крохмалева. «Есть такое заболевание»: зачем люди превращают себя в «пришельцев» В Instagram набирает популярность новый тренд в области красоты — гипертрофированное... 07 сентября 10:35

Сегодня специалисты не советуют гоняться за быстрым омоложением, а отдать предпочтение методикам с отложенным эффектом.

«Я рекомендую пациентам, в первую очередь, работать с качеством кожи. Пусть это будет несколько процедур и полгода терпения, зато результат будет натуральный», — считает Елена Крохмалева.

Специалисты с неодобрением вспоминают и кислотные пилинги. Этот метод имеет серьезный побочный эффект: под воздействием кислот кожа сильно истончается и впоследствии требует серьезного ухода.

«Пилинги по системе «кровавая маска» не просто устарели, они наносят коже и организму в целом большой вред. Когда вы сжигаете поверхностный слой до «мяса» – это сильнейший стресс для всего организма, а процесс регенерации очень долгий. Но главное, зачем идти на такие жертвы, если сегодня есть новые, совершенно безопасные процедуры, которые решают те же задачи?!, — объясняет Елена Крохмалева.

В середине нулевых за высокими скулами «как у Анджелины Джоли» и вовсе выстраивались очереди. Эффект достигался путем удаления жировых комков Биша – простой, быстрой, но при этом довольно спорной процедуры.

«Спрогнозировать эффект от этой процедуры сложно. Порой пациенты недовольны результатом, поскольку вместо высоких очерченных скул получают провалы в области щек. Кроме того, возрастные изменения без комков Биша проявляются сильнее», — предупреждает Юлия Мельникова, врач-дерматовенеролог, косметолог, к.м.н.