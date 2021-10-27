«Самый полезный суп»: что стоит за модой на костный бульон

Костный бульон — новый хит ЗОЖ-сообщества, его называют суперфудом и лекарством от всех болезней. Однако врачи не торопятся поддерживать сторонников этой идеи — исследований, подтверждающих его пользу, нет, а некоторым людям он может даже быть вреден. «Газета.Ru» — о том, что врачи знают о костном бульоне.

Костным называют крепкий бульон из мясных, птичьих или рыбьих костей. В результате длительного кипячения, а готовится костный бульон от 2 до 18 часов, содержащаяся в костях соединительная ткань и костный мозг образуют наваристую жидкость. Сторонники употребления костного бульона в качестве полезного напитка уверены: чем дольше он варится, тем более питательным и полезным он становится.

Витамины, коллаген, аминокислоты

Врачи подтверждают, что в бульоне из вываренных костей содержится масса питательных веществ. Так, врач-терапевт сети клиник «Атлас» составил для «Газеты.Ru» целый список витаминов и микроэлементов, которые в нем содержатся.

По словам терапевта, кости животных содержат кальций, магний, калий, фосфор, необходимые человеку для укрепления собственных костей. В соединительной ткани есть глюкозамин и хондроитин — они поддерживают здоровье суставов. К тому же в хрящах содержится коллаген, который превращается в желатин при приготовлении и дает несколько важных аминокислот. При этом в костном мозге есть витамины A, B2, B12 и E, а также омега-3, омега-6 жирные кислоты. Плюс минерал — кальций, железо, селен и цинк. Заснуть за 15 минут: можно ли победить бессонницу с помощью льда Спасение от бессонницы лежит в морозилке — эта идея активно распространяется сейчас в TikTok... 21 октября 18:07

Костный бульон особенно рекомендуют женщинам, которые боятся старения кожи — из-за содержания в нем коллагена. «Любительницам костного бульона нет никакой необходимости дополнительно принимать для красоты и молодости кожи коллаген – в этом блюде его очень много», — объясняет Екатерина Маслова, нутрициолог, фуд-коуч, автор книги «Просто про иммунитет».

Нутрициолог уверена: именно в костном бульоне, в отличие от других супов, содержится больше всего питательных веществ.

«Супы придумывались от бедности, когда в большой семье нужно было накормить много человек небольшим количеством продуктов, — говорит Маслова. — Тогда в воду кидали кусочек мяса, пару картошек, немного капусты и других овощей, которые были под рукой. С точки зрения питательности и полезности блюдо довольно бесполезное – в нем мало калорий, мало макро- и микронутриентов. Костный бульон – совсем другое дело», — объясняет она.

Время приготовления — 12 часов

Специалисты советуют варить бульон максимально долго, объясняя это тем, что чем дольше он готовится, тем больше веществ в него экстрагируется и тем богаче и концентрированнее становится состав.

«Костный бульон варят из костей крупного рогатого скота, куриных остовов, рыбного супового набора. Рыбный бульон варится около 1,5-2 часов, куриный — 2-4 часа, из говяжьих костей — 12-18 часов», — рассказывает Полина Королева, врач-эндокринолог, диетолог.

Для того чтобы бульон получился более питательным, лучше всего использовать различные части — трубчатые кости, хвост, копыта. Врачи советуют добавлять в бульон уксус – он помогает извлечь питательные вещества из костей.

«Добавление яблочного уксуса или лимонного сока в процессе варки увеличивает экстракцию кальция и магния в 15-17 раз», — объясняет Полина Королева.

Екатерина Маслова предупреждает: для того, чтобы костный бульон был действительно полезным, важно чтобы животных и птиц не кормили антибиотиками и гормонами, а говядина должна быть травяного (не зернового) откорма. Кости должны быть суповые, то есть с костным мозгом и суставами. «Значит, вы съели что-то не то». Почему после обеда хочется спать Профессионального выгорания можно избежать, изменив образ жизни – в частности, скорректировав... 13 октября 19:01

«Приготовить костный бульон очень просто», — уверен Кирилл Белан. Потребуется 4 литра воды, 30 мл яблочного уксуса, около 1-2 кг костей животных, соль и перец. Вы также можете добавить овощи, травы или специи по вкусу. Например, чеснок, лук, сельдерей, морковь, петрушку и тимьян. Поместите все ингредиенты в кастрюлю или мультиварку. Доведите до кипения и варите от 12 до 24 часов. «Чем дольше будет готовиться, тем вкуснее и питательнее будет. Дайте бульону остыть, процедите его в контейнер и пейте», — советует врач.

Бульон для вегана

Тем, кто не употребляет мясо животных, Екатерина Маслова предлагает приготовить веганскую версию костного бульона. «Такое блюдо готовится на основе водорослей и азиатских грибов вроде шиитаке с добавлением большого количества зелени и специй. Коллагена в таком бульоне нет, но вот микронутриентов достаточно», — говорит она.

На 3 л фильтрованной воды потребуется горсть водорослей вакаме, 100-150 г сушеных шиитаке, 1 репчатая луковица, свежий корень имбиря 4-5 см, 3-4 зубчика чеснока, 1 стебель сельдерея, 1 морковь, пучок петрушки или кинзы, щепотка куркумы. Все ингредиенты залейте водой, доведите до кипения, уменьшите огонь до минимума и варите бульон под крышкой 40-45 минут. Затем процедите и пейте, или используйте для готовки – на таком бульоне можно варить супы, каши, подавать в качестве подливы к овощным блюдам и лапше, советует нутрициолог.

В поисках доказательств

Несмотря на то, что о пользе костного бульона говорят нутрициологи, крупных исследований, подтверждающих ее, пока нет. «Употребление костного бульона — дань моде. Однако нельзя однозначно утверждать, что он бесполезен для здоровья», — рассуждает Полина Королева.

По словам врача, костный бульон таит в себе потенциальную опасность: его частое употребление может привести к накоплению тяжелых металлов (свинца), так как костная ткань их накапливает. «Однако это маловероятно, потому что в порции костного бульона содержится несколько мкг свинца и кадмия», — предупреждает Королева.

Однако какие-то исследования все же проведены были. «Есть работы, в которых говорится, что костный куриный бульон уменьшает боль при длительном открытии челюсти — работа проведена на крысах», — говорит диетолог.

Наталья Васильева, врач-терапевт больницы «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге, подтверждает, что на данный момент в медицине не проводилось клинических исследований по поводу пользы или вреда здоровью от костного бульона. «Очередной модный тренд». Что такое интуитивное питание Мода на интуитивное питание диктует: есть можно все, что хочется. Тиктокеры, пропагандирующие эту... 11 октября 18:41

«Вообще вопрос сомнительный. Что-то из разряда рецептов бабушки… Не существует внятного объяснения, как бульон может действовать на процессы в организме. Провести достоверные клинические исследования также проблематично ввиду наличия множества различных рецептов приготовления блюда», — заключает врач.

По мнению Васильевой, уповать на волшебные свойства этого продукта определенно не стоит.

«При длительной варке многие ферменты и витамины разрушаются. Тоже самое можно сказать о коллагене, который не будет всасываться в чистом виде и вряд ли доберется и окажет лечебное воздействие», — говорит она.

Врач также не рекомендует употреблять бульоны из жирных сортов мяса людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и повышенным холестерином.