Блогеры заклеивают лицо скотчем. Врачи предупреждают, что это вредно

Новая антиэйдж-методика получила название «тейпирование», а посвященные ей видео набирают тысячи лайков в TikTok. Блогер @naturalfacebible утверждает, что ей 45, и она никогда не прибегала к инъекциям, а выглядеть моложе своего возраста ей помогают массажеры для лица и тейпы для разных зон.
@naturalfacebible
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Пока одни подписчики ставят лайки и восхищаются красотой женщины, другие ставят ее «натуральность» под сомнение. По мнению Наны Перфильевой, врача-косметолога клиники «Клазко», все зависит от генов и качества самого ролика.
«Вполне возможно, что девушка так замечательно выглядит в 45 лет, но тут спасибо генам, а не тейпам. Оценить, было ли на самом деле вмешательство косметолога, можно только при очной консультации. И все же я вижу и безупречный макияж, и правильно выставленный свет, и наложенные фильтры», — говорит врач.
Тейпирование берет свое начало из спортивной медицины: после травм тейпами фиксировали мышцы в определенном положении, что позволяло спортсменам вернуться к занятиям.
Метод применяется и в косметологии — врачи используют тейпы как дополнительное средство после проведенных косметологических процедур для скорейшего восстановления и реабилитации.
«Косметологи применяют тейпирование для облегчения реабилитационного периода у пациента после контурной пластики и нитевого лифтинга. Это необходимо, чтобы в некоторых местах лицо оставалось неподвижным, а введенные препараты или нити не смещались», — рассказывает Ольга Андриянова, врач-косметолог, дерматолог клиники «СМ-Косметология».
На лице есть зоны связочного аппарата: например, если подтянуть кожу над бровью в сторону волос, то можно приподнять нависшее веко. Методика тейпирования основана на поддержании связочного аппарата.
«Используя тейпы, врач ничего не изменяет, а избавляет лицо от застойных явлений и возвращает мышцам физиологичное для них состояние», — объясняет Ольга Андриянова.
По ее словам, тейпы дают лишь временный эффект — и даже при ежедневном использовании резкого омоложения не произойдет. «Кожа на время станет подтянутой, но затем снова вернется в исходное состояние, поэтому устранить морщины навсегда с помощью тейпов не получится», — говорит врач. Однако тейпы могут помочь в борьбе с отеками.
«С возрастом обменные процессы протекают медленнее, и возникает застой лимфы, из-за которого появляются отеки. Чем меньше отеков – тем моложе выглядит лицо», — добавляет Ольга Андриянова.
Купить тейпы можно как в специализированных магазинах, так и на AliExpress, где цена на них начинается от 35 рублей.
Алекcандра Богадельникова, врач-дерматолог, к.м.н., эксперт бренда Lierac, предупреждает, что использование дешевых тейпов может негативно отразиться на здоровье и внешнем виде кожи.
«Многие допускают ошибки еще на начальном этапе и покупают самые дешевые эластичные клейкие пластыри сомнительного качества. В итоге такие изделия плохо держатся на коже, имеют неприятный запах и вызывают аллергическую реакцию», — говорит врач. К тейпированию в целом она «относится отрицательно».
Несмотря на легкость применения, неграмотная техника нанесения тейпов может вызвать углубление морщин, асимметрию лица, появление отеков и травматизацию кожи, предупреждает Богадельникова.
Производители рекомендуют клеить тейпы на несколько часов или даже оставлять на ночь — по мнению косметолога, это вредно для кожи. «Это неблагоприятно влияет на микробиом и здоровье кожи в целом. Но помимо этого, когда человек снимает клейкую ленту, он травмирует эпидермис, что приводит к нарушению барьерных свойств кожи – она становится более чувствительной и интенсивнее теряет влагу», — предупреждает она.
Кому и когда тейпы действительно могут быть полезны? Косметологи считают, что тейпирование может стать неплохим подспорьем для молодых людей с активной мимикой. «Если регулярно клеить тейп на активную зону, например, в межбровье, то можно уменьшить образование заломов. Когда мы исключаем мимику, мы действительно добиваемся «эффекта ботокса», — объясняет Ольга Андриянова. Но не стоит рассчитывать на то, что это спасет от образования морщин в будущем. «Потом все равно произойдут возрастные изменения коллагена и эластина, когда тейпы уже не смогут помочь», — говорит она.
Тейпирование после 40 лет поможет справиться с морщинами лишь временно. И та же самая межбровная морщинка вернется к своему исходному состоянию уже через 24 часа после снятия тейпа.
«Даже если носить тейпы постоянно, эффект от них будет временным и продлится не больше суток», — подытоживает Ольга Андриянова.