Швейные машины, 20 детей от разных жен и дом на 100 комнат. Чем известен Исаак Зингер

В XIX веке сын немецких эмигрантов Исаак Зингер произвел революцию в производстве одежды. Он модернизировал швейные машины — так, чтобы их можно было использовать не только на фабриках, но и дома. Это позволило ему создать первую в США транснациональную корпорацию и оставить наследство в размере $13 млн. Делить его пришлось между 20 его детьми от разных жен и любовниц. «Газета.Ru» рассказывает историю жизни американского изобретателя-самоучки.

Ровно 210 лет назад, 27 октября 1811 года, в небольшом городке Шатикок штата Нью-Йорк в семье немецких эмигрантов родился Исаак Меррит Зингер – будущий изобретатель-самоучка, актер, промышленник и основатель первой в истории США транснациональной компании.

Благодаря ему стало возможным шить одежду в домашних условиях – на швейных машинках «Зингер», только уже, разумеется, современными.

Зингер родился в небогатой семье эмигрантов, в 12 лет, после развода родителей, ушел из дома из-за проблем с матерью, присоединился к труппе бродячих артистов, потом работал столяром, токарем, а в возрасте 28 лет получил свой первый патент.

Первым изобретением Исаака Зингера была дрель для камня – в 1839 году он продал патент строительной компании за $2000 (около $50 тыс. по нынешнему курсу). Получив такую сумму денег, Исаак Зингер решил основать собственную театральную труппу — Merritt Players – и в течение пяти лет гастролировал с ней по США. О том, насколько она была успешна, впрочем, ничего не известно. Зато известно, что в 1949 году Зингер изобрел новый механизм.

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На этот раз это была машинка для резки дерева и металла. Она не принесла Зингеру того успеха, как первое изобретение. Найдя финансового партнера и приступив к созданию прототипа инструмента, изобретатель потерпел неудачу: в помещении, где конструировался аппарат, произошел взрыв – и машина пришла в негодность. Партнер по фамилии Зибер предложил Исааку Зингер отправиться в Бостон, чтобы представить изобретение в магазине механических изделий Орсона Фелпса. Тот не счел машину для резки дерева и металла перспективной, но попросил подумать, как модифицировать находившиеся в магазине на ремонте швейные машины Lerow & Blodgett.

Зингер придумал, как сделать швейные машинки более удобными для использования. Он расположил челнок горизонтально – и нить перестала путаться, предложил столик-доску для ткани и ножку-держатель иглы, отчего шов стал непрерывным, а также добавил к машине ножную педаль для привода – это дало возможность при шитье придерживать ткань обеими руками. Этих трех нововведений было достаточно, чтобы облегчить производство одежды.

В 1851 году Зингер запатентовал свои изобретения, но до запуска швейных машинок в массовое производство оставалось еще несколько лет – наравне с изобретателем на право обладать патентами на усовершенствование швейных машинок претендовали несколько производителей. После того, как они условились не выдвигая друг другу претензии юридического характера, Исаак Зингер, основавший компанию I. M. Singer & Co, начал выпускать свои швейные машинки.

В 1856 году было выпущено 2564 штук: они продавались за баснословную цену – $100, что соответствует нынешним $2880.

У людей появилась возможность не шить дома вручную: новые машины позволяли делать 900 стежков в минуту, а не 40, как профессиональная швея. Теперь рубашку можно было сшить за час, а не тратить на это 15 часов.

В 1860 году на новом заводе Зингера в Нью-Йорке было произведено уже 13 000 швейных машин. Развивалась новая индустрия: появились выкройки для домашних швей, а женщины из бедных сословий получили возможность обучаться швейному мастерству и осваивать новую профессию. Сами швейные машинки со временем подешевели – они стоили уже $10.

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Личная жизнь Исаака Зингера действительно была чрезвычайно запутанной. Впервые он женился в 19 лет – на 15-летней Кэтрин Марии Хейли. В браке родились двое детей, после чего Исаак Зингер покинул семью, присоединившись к труппе артистов. Официально брак расторгли только в 1860 году по причине измены Кэтрин, однако к тому моменту Зингер уже много лет жил с другой женщиной, с которой вместе выступал на подмостках.

Другую женщину звали Мэри-Энн Спонслер. Роман, который длился 25 лет, завязался в 1836 году. Когда изобретения начали приносить Зингеру больше денег, чем актерская игра, он приобрел особняк на Пятой Авеню в Нью-Йорке, перевез туда Мэри-Энн и их общих детей – в общей сложности у пары родились 10 детей, но двое умерли при родах.

Отношения закончились все в том же 1860 году, когда однажды Мэри-Энн увидела, как в машине по Пятой Авеню ее муж едет с фабричной работницей Мэри Макгонигал.

Выяснилось, что у пары уже пятеро детей, и все они родились, когда Зингер не расторг даже первый брак. Мэри-Энн обвинила мужа в двоеженстве, разорвала с ним все связи – и тот уехал в Лондон вместе с Макгонигал. Позже выяснилось, что у него была еще одна жена, Мэри Иствуд Уолтерс, которая родила от него дочь.

В 1863 году в Великобритании Исаак Зингер вновь женился. Однако не на той женщине, с которой бежал. Его избранницей стала молодая француженка Изабель Буайе, которая, как считается, была натурщицей для Статуи Свободы в Нью-Йорке. На тот момент ей было 25 лет, ему – 55. В браке родились шестеро детей.

В 1871 году Исаак Зингер приобрел особняк на 100 комнат в английском Девоне и перевез туда свою последнюю жену. В округе его дом называли «Зингертоном». Умер изобретатель в 1875 году. Его наследство — $13 млн – поделили между 20 его детьми от нескольких жен и любовниц. Одному из сыновей от первого брака, который при разводе выступал на стороне матери, промышленник оставил только $500.