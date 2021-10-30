Мясо, морковь, лук, рис, специи и головка чеснока: это все, что нужно для приготовления настоящего плова. И, конечно, правильная посуда. Однако у одних получается рассыпчатый рис с мягкими кусочками баранины или индейки, а у других — каша с мясом. «Газета.Ru» выяснила у специалистов по восточной кухне, как готовить вкусный плов.

В чем готовить

Для приготовления настоящего плова важны три вещи – свежее мясо, специальный рис и правильная посуда. По мнению шеф-поваров восточной кухни, идеальный материал для приготовления плова – это чугун. Этот сплав обладает высокой теплопроводностью, необходимой для блюд долгого томления.

«Классическая посуда для плова – это, конечно же, чугунный казан. Но если его нет, можно взять чугунную кастрюлю», — говорит Надежда Любимова, бренд-шеф сети Williams Et Oliver.

С ней соглашается акционер сети CORREAS, ресторатор Руслан Раджапов: «Можно готовить в кастрюле с толстым дном, в воке, я однажды в далекие теперь студенческие годы сподобился приготовить его в чайнике».

Любимова рекомендует выбирать чугунные кастрюли с эмалевым покрытием, они проще в эксплуатации, так как не требуют дополнительной обработки. Для приготовления плова подойдет также посуда из литого алюминия, с толстым дном и стенками. «Такая посуда сможет достаточно долго удерживать тепло, чтобы все ингредиенты равномерно приготовились», — объясняет она.

Как выбрать мясо

Бахтияр Алиев, бренд-шеф азербайджанского ресторана Caspian, утверждает, что плов можно готовить с телятиной, курицей, индейкой, перепелкой или кроликом, а вот свинину в качестве мяса для плова он не рекомендует. Но лучший, по мнению Алиева, плов получается из баранины. «Хорошо приготовленная баранина по-настоящему придает блюду все его вкусовые качества», — говорит он.

Для плова используют, в основном, мякоть с небольшим количеством жира – ее лучше брать с лопатки, бедра и седла. Выбирать мясо шеф советует по цвету: «Само мясо должно быть розового, а жир кремового цвета – это говорит о том, что барашек был молодым», — объясняет он.

Руслан Раджапов советует использовать жилистое мясо, которое при длительном приготовлении станет мягким. «Хорошо подойдет баранья нога. Из говяжьих отрубов неплох огузок. Я часто готовлю плов из индейки: мясо плотное, долго варится, и полезное». По мнению ресторатора, использовать для плова свинину – «как-то фундаментально неправильно». «Тогда назовите это блюдо «томленая свинина с рисом и овощами», — отмечает он.

Выбор риса и специй

Одним из самых популярных сортов риса для плова является девзира. По мнению Руслана Раджапова, популярность девзиры – не более чем эффект маркетинга. «Рис с розовыми прожилками только в Узбекистане растет, поэтому такой дорогой, это самый настоящий рис для плова, мол, в Ташкенте только из него готовят… Все это – байки», — говорит он.

По словам Раджапова, девзиру активно подделывают, «подкрашивая» рис толченым кирпичом. «Я бы использовал «алангу» или «лазер», в них мало крахмала и они хорошо себя ведут при термической обработке, не развариваются, остаются рассыпчатыми», — советует он.

close 100% Пресс-служба ресторана Caspian

В азербайджанской кухне тоже не считают, что нужно использовать девзиру. Там главная особенность плова в самом способе приготовления риса — он готовится отдельно от мяса. «Рис нужно отварить в подсоленной воде до состояния аль денте, откинуть на дуршлаг, а потом томить до готовности в алюминиевом или медном казане. Важно его не переварить, рис должен быть рассыпчатым, иначе вместо плова получится каша», — объясняет Бахтияр Алиев. В Азербайджане используют длиннозерный рис «басмати» и другие сорта иранского риса. «А вот специи добавляют только к мясу, к рису идет разве что шафран», — добавляет шеф.

Отдельная история – выбор специй для плова, у каждого — свой рецепт. Одни используют для приготовления специальные «наборы для плова», другие предпочитают добавлять специи на свой вкус.

«Наборы для плова» придумали хитроумные торговцы на рынке. В мое время, когда я жил в Ташкенте и Хорезме, никаких «наборов» не существовало. Исторически специями торговали приезжие торговцы-таджики на рынках Узбекистана, и стоили они немало. Хозяйки и повара просто покупали соответствующие специи, которые им нравились. В основном использовали только зиру, да и то не каждый раз», — вспоминает Руслан Раджапов.

Как определить готовность плова

Плов требует дисциплины и понимания промежуточных стадий, в противном случае может получится рисовая каша с мясом. «Хороший повар, мастер по приготовлению плова – ошпоз в Узбекистане, — определит готовность плова по звуку. Настоящие мастера могут приготовить плов на 100 человек в огромном казане», — говорит Руслан Раджапов.

Ресторатор советует найти свой рецепт и приготовить его много раз, отработав все нюансы. Важно все: температура воды, ее вкус (ни в коем случае не доливайте холодную воду из-под крана), промывка риса, подготовка казана к работе, умение работать с температурой на разных этапах готовки, длительность варки зирвака (бульона, в котором варятся мясо и овощи, как первая стадия готовки) закладка риса, выпаривание воды и много других тонкостей.

Авторские рецепты

Корпоративный бренд-шеф концепции Чайхона №1 братьев Васильчуков Сергей Сущенко поделился рецептом «Чайханского плова с бараниной». Для приготовления потребуется рис «лазер», мякоть баранины, репчатый лук, морковь, красный стручковый перец, чеснок, растительное масло, бараний жир, сухой барбарис, зира, соль, курдюк.

close 100% Пресс-служба ресторана «Чайхона №1»

Рис замочите на 20-30 минут в теплой воде и промойте. Раскалите казан, выложите бараний жир и растопите. Когда жир прожарится, уберите шкварки, добавьте растительное масло и доведите до кипения. Выложите в казан лук и жарьте до золотистого цвета. Мясо нарежьте небольшими кусочками и добавьте в казан. Половину очищенного чеснока выдавите через чеснокодавку и добавьте к мясу. Жарьте до исчезновения мясного сока, помешивая, затем посолите. Выложите в казан морковь и жарьте 20 минут, перемешивая с мясом. Добавьте соль и залейте кипятком таким образом, чтобы полностью покрыть морковь.

Затем добавьте вторую половину очищенного чеснока, зиру, барбарис, целую головку чеснока и острый стручковый перец целиком. Тушите на слабом огне 30 минут. Выложите в казан рис. Важно, чтобы вода покрыла его на толщину пальца. При необходимости добавьте кипятка. Когда вода выкипит, накройте казан крышкой. Доведите плов до готовности на слабом огне, периодически пробуя рис.

Плов может быть и без мяса. Например, в Азербайджане популярен ширин-плов – вегетарианская версия с сухофруктами.

«Рис и сухофрукты готовятся, как и основная масса азербайджанских видов плова, отдельно. Сухофрукты предварительно замачиваются в горячей воде, а затем обжариваются на топленом масле (можно и на оливковом) и подаются с рисом», — рассказывает Бахтияр Алиев.

Для приготовления ширин-плова потребуются рис «басмати», шафран, топленое масло, белый изюм, чернослив, курага, сушеная слива «альбухара», финики, сахарная пудра, корица, соль, сметана, вода и мука.

Отварите рис в подсоленной воде до полуготовности и откиньте на дуршлаг. Приготовьте шафрановую настойку: залейте 1 г шафрана 200 мл теплой воды и дайте настояться. Разогрейте казан, смажьте дно топленым маслом. Замесите эластичное и мягкое тесто, раскатайте в тонкий круг и выстелите им дно казана. «Тесто не даст рису пригореть и станет в процессе приготовления одной из любимейших частей плова – ароматной поджаристой корочкой», — объясняет шеф. Сверху на тесто горкой выложите рис, полейте топленым маслом и 2 столовыми ложками шафрановой настойки. Закройте хлопковым полотенцем и крышкой.

Готовьте на медленном огне в течение 30-40 минут. Сухофрукты промойте, замочите в теплой воде до разбухания. Слегка обжарьте на топленом масле на разогретой сковороде в течение 5-7 минут. Выложите на тарелку рис, а рядом приготовленные сухофрукты и смесь сахарной пудры с корицей.

Рецептом своего фирменного плова c с бараниной поделился с «Газетой.Ru» бренд-шеф ресторана Laffa Laffa Джасур Дадаев. Кстати, его плов готовится всего 1 час 20 минут. Для приготовления плова потребуются мякоть баранины, рис для плова, репчатый лук, морковь, подсолнечное масло, зира, сушеный барбарис, чеснок, соль и вода.

close 100% Пресс-служба ресторана Laffa Laffa

В казан или глубокую кастрюлю налейте подсолнечное масло, хорошо нагрейте и обжарьте на нем лук до золотистого цвета. Добавьте нарезанное крупными кубиками мясо и обжарьте вместе с луком до образования у мяса хрустящей корочки (важно, чтобы из мяса выпарился сок). Добавьте соль, зиру, жарьте еще одну минуту. Морковь порежьте соломкой и выложите к мясу и луку. Добавьте воду и головку чеснока. Затем засыпьте барбарис и еще немного зиры. Оставьте на медленном огне на 40 минут.

Замочите рис на 15 минут в теплой воде, откиньте на сито. Вытащите чеснок и добавьте рис таким образом, чтобы он не смешивался с остальной массой. Плотно закройте крышкой и готовьте на среднем огне в течение пяти минут. Снимите крышку, перемешайте только рис, снова закройте и оставьте на 10 минут. Затем снова перемешайте только рис, и оставьте под крышкой на 15 минут на медленном огне.