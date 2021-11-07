Отобрать у мамы: советские дубленки вернулись в моду

Зимний мастхэв этого сезона — дубленки. Об этом свидетельствует не только их появление на подиумах, но и наличие в гардеробах у звездных инфлюенсеров. Но можно и не идти за дубленкой в магазин: винтажные модели 80-х — снова в моде. «Газета.Ru» — о том, как носить дубленки родом из СССР.

Дубленки стали самой трендовой вещью сезона. Это доказывает их появление на показах «Осень-зима 2021/22». Acne Studios представили укороченный классический вариант, The Mannei и Drome — удлиненные с минимальным количеством фурнитуры, Balmain — с акцентными пуговицами и золотыми молниями, Polo Ralph Lauren — двубортную с широкими лацканами, Givenchy — дубленки-худи, Isabel Marant — дубленки-косухи, Jacquemus — ультракороткие с объемными рукавами. В общем, в этом году в ходу будут любые модели.

Вневременной можно назвать укороченную дубленку-авиатор. Классический силуэт подобной модели обыгрывается дизайнерами за счет разной выделки кожи, использования различных видов меха и вариаций цветов. Acne Studios, Yves Salomon, Balenciaga перевыпускают дубленки такого фасона каждый год, а Белла Хадид, Ирина Шейк, Хейли Бибер и другие инфлюенсеры показывают, как их носить. Кстати, главной поклонницей дубленок в сети считают Рианну — и заслуженно. Она вышла в удлиненном варианте еще летом в Лос-Анджелесе. Тогда столбик термометра был на отметке в 30 градусов.

Мастхэвом этого сезона, по мнению Альберта Осканова — сооснователя и генерального директора сервиса Oskelly, стали дубленки-тулупы Christian Dior. «Объемный силуэт, подклад из овчины и удлиненный крой — оптимальный вариант для суровых погодных условий», — говорит эксперт «Газете.Ru». В коротких дубленках, заканчивающихся на середине бедра, зимой в России будет холодно, но это тоже трендовая модель.

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При выборе дубленки не обязательно сразу идти в магазины. Винтажные модели дубленок сейчас актуальны как никогда. Их можно найти в секонд-хендах или в шкафу у бабушки или мамы.

Стилист и историк моды Яна Демченко предлагает вдохновиться коричневой дубленкой со светлой овечьей шерстью, как в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром» — ее носил герой Андрея Мягкова.

«Если у вас завалялось что-то похожее, смело носите с синими или белыми джинсами, водолазкой и зимними ботинками на шнуровке — это универсальная зимняя база», — говорит Демченко «Газете.Ru».

Винтажные варианты длинного кроя стилист советует сочетать с замшевыми сапогами, вязаным платьем и шапкой-бини в тон. Особенно эффектно образ будет выглядеть, если выдержать его в одной цветовой гамме, а наиболее выигрышно будет смотреться светлая палитра.

В СССР особой популярностью пользовались дубленки с декором, который включал в себя вышивку или бахрому. Если у вас осталась от мамы или бабушки именно такая, то можно составить образ в стиле бохо. «Наденьте казаки, платье длины миди или джинсы и свитер, дубленку и однотонный светлый шарф, — советует Яна Демченко. — Дополните образ лаконичной сумкой, которая хорошо держит форму, и не переусердствуйте с аксессуарами».

Стилист советует пользоваться несколькими правилами при выборе винтажной дубленки:

— Дубленая кожа должна быть матовой.

— В дизайне не должно быть излишеств. Блеск, пэчворк (лоскутное шитье), меховые вставки, крупные пуговицы и броские застежки — безнадежно устарели. Ситуацию можно исправить, обратившись в ателье с просьбой заменить фурнитуру на более современную и убрать лишний декор.

— Следует отказаться от слишком облегающих женственных фасонов, например, моделей ниже колена, подхваченных поясом.

— Дубленки в черном цвете выглядят менее выразительно, чем в коричневом, а экспрессивные красные или бирюзовые варианты смотрятся неестественно. Выгодно выделяются модели в терракотовых, пыльно-розовых или фиолетовых оттенках.

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За последние пару лет дубленки практически вытеснили с рынка шубы, в которых раньше зимой ходили практически все жительницы России. Этот факт подтверждают и данные сервиса «Авито», поступившие в «Газету.Ru». Спрос на дубленки на сайте этой осенью вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом чаще пользователи ищут дубленки из натуральных материалов. Они популярнее товаров из искусственной кожи в 5,7 раз.

Популярность дубленок Альберт Осканов объясняет их экологичностью, потому что в основном для их производства используется овчина. «Если норок, песцов и соболей разводят только ради меха, то шерсть овцы добывается сравнительно более гуманным способом [стрижкой или вычесыванием]», — говорит он.

Все больше дубленок стали производить из искусственных материалов. Большую роль в этой тенденции сыграл тренд на «плюшевую» верхнюю одежду, которая делается из синтетики. Правда, такие модели куда менее теплые, чем натуральные.

Родиной дубленки принято считать Россию. Археологические раскопки показывают, что в подобных вещах наши предки ходили еще 2 тыс. лет назад, а расцвет овчинного промысла пришелся на эпоху Петра І. Тогда дубленки, которые называли тулупами, стали выпускаться массово. Сначала их могли позволить себе только дворяне, но после в них стали ходить и крестьяне, однако качество и отделка изделий существенно отличались. В люди дубленку вывел российский, а тогда еще советский дизайнер Вячеслав Зайцев, представив ее на показе в Париже в середине прошлого века.