Вернулись с дачи: Аврил Лавин и Кристина Агилера снова в моде

Образы звезд 2000-х — Аврил Лавин, Линдси Лохан, Бритни Спирс — снова востребованы: сейчас они даже стимулируют продажи отдельных категорий товаров. Так, этой осенью вырос спрос на кукольные платья, широкие джинсы-трубы и массивные цепи, которыми украшали себя певицы нулевых. «Газета.Ru» — о том, как в 2021-м повторить наряды звезд 2000-х.

Мода на 2000-е вернулась, вытеснив тренд на брутальные образы из 90-х. Об этом свидетельствует увеличивающееся количество фотографий инфлюенсеров, вдохновленных нулевыми, возрождение сериалов той эпохи («Друзья», «Секс в большом городе», «Сплетница») и появление звезд на ковровой дорожке в архивных нарядах тех лет.

Тренд активно распространяется не только на Западе, но и в России. Аналитики сервиса Freestylo отметили, что этой осенью спрос на платья силуэта baby doll, которые любили Пэрис Хилтон и Сара Джессика Паркер, вырос на 22%, а на широкие джинсы-трубы с низкой посадкой, в которых регулярно выходили Бритни Спирс и Линдси Лохан, ― на 28%.

Аксессуарный ряд современных потребителей пополнился массивными цепями (их покупают чаще на 25%) и сумками-багетами (спрос вырос на 50%). Модельный ряд последних в этом и прошлом сезоне пополнили Celine, Wandler, By Far, Valentino, Staud, Fendi, The Row, Saint Laurent. А массивные цепи по доступной цене (2-3 тыс.) можно приобрести в магазинах масс-маркета. Там огромный выбор и по цвету металла, и по размеру.

close 100% Сара Джессика Паркер в сериале «Секс в большом городе» Global Look Press

«2000-е ассоциируются у нашей аудитории с легкостью и беззаботностью юности, а одежда дает возможность ненадолго вернуться в это время, создать себе ощущение праздника. Этого многим сейчас не хватает», ― говорит Анастасия Таамазян, основательница Freestylo. Каждая вторая клиентка сервиса выбирает женственные вещи, пришедшие на смену спортивным, бывшим популярными во время карантина.

Вдохновляться на создание подобных образов можно, подписавшись на многочисленные аккаунты в сети, посвященные моде тех лет.

Они выкладывают фото с показов брендов и снимки знаменитостей нулевых. В числе самых популярных личностей тех лет остаются: звезды поп-сцены — Бритни Спирс, Пэрис Хилтон, Кристина Агилера, Кайли Миноуг; актрисы — Николь Ричи, Кристина Милиан, Линдси Лохан, Сара Джессика Паркер, Мэри-Кейт и Эшли Олсен; и модели — Кейт Мосс и Жизель Бюндхен.

Чтобы повторить образы звезд начала XXI века можно, если умело стилизовать те вещи, которые уже есть в гардеробе и еще не успели уехать на дачу за ненадобностью.

Бритни Спирс

close 100% Бритни Спирс Phil Roach/Global Look Press

Певица, вероятно, никогда не стремилась становиться иконой стиля, тем не менее ее образы вместе с образами Пэрис Хилтон стали одними из самых узнаваемых на красных дорожках начала нулевых. Так, ее джинсовое платье в пол, в котором она под руку с Джастином Тимберлейком вышла на премии MTV Video Music Awards в 2001 году, вошло в историю моды как одно из самых знаковых образов 2000-х. Подобные модели из денима сейчас можно найти в винтажных магазинах.

А культовые велюровые спортивные костюмы, расклешенные джинсы с низкой посадкой, топы на завязках, кепки «пекаря», которые любила Бритни Спирс, продаются в любом магазине. Сейчас такие вещи — тренд и ностальгия по нулевым.

Пэрис Хилтон

close 100% Пэрис Хилтон Depositphotos

На протяжении 20 лет звезды и блогеры продолжают копировать стиль it-girl из нулевых. Хилтон стала олицетворением 2000-х и сформировала моду на спортивные костюмы Juicy Couture, глянцевые сумки Louis Vuitton с монограммами, кепки с сеткой Von Dutch и украшения со стразами.

Недавняя свадьба Пэрис Хилтон также стала своеобразным трибьютом тем годам.

Невеста появилась в полностью розовом платье, такого же цвета фате и солнцезащитных очках в виде сердец. В таком образе Хилтон можно было встретить на вечеринках нулевых. Также благодаря ей в моду вошли майки с провокационными надписями, низко посаженные брюки-хаки и мини-юбки, пояса со стразами.

Аврил Лавин

close 100% Аврил Лавин Depositphotos

Если Бритни Спирс и Пэрис Хилтон были гламурными персонажами эпохи нулевых, то Аврил Лавин олицетворяла дух бунтарства. Ее фирменный стиль — это галстуки, мешковатые брюки-карго, кеды DC или Vans, кожаные ремни с шипами, футболки с яркими принтами и белые обтягивающие майки.

Подобные образы она демонстрировала в клипах, в частности культовых Sk8er Boi и Complicated, и на красных дорожках.

Лавин была частью молодежной субкультуры эмо, поэтому ее любимые цвета — розовый и черный, а принт — камуфляж.

Вдобавок ко всему она не боялась экспериментировать с внешностью, поэтому часто меняла цвет волос (неоновый зеленой, черный, ярко-розовый) и использовала яркий макияж с акцентом на глаза.

Кристина Агилера

close 100% Кристина Агилера Global Look Press

Обтягивающие кожаные брюки, топики на голое тело, вызывающие юбки — так можно вкратце описать одежду, которую носила Кристина Агилера.

Отдельное внимание Агилера уделяла деталям образа, поэтому ее невозможно было увидеть без страз на лице, массивных украшений или сложных драпировок на одежде.

Тренд на гофрированные волосы, которые делали все подростки нулевых, тоже запустила Агилера Агилере, а момент, когда она сменила цвет волос с пепельно белого на черный, стал настоящим ударом для ее фанатов.

Линдси Лохан

close 100% Линдси Лохан Global Look Press

После выхода фильмов «Чумовая пятница» и «Дрянные девчонки» актриса тоже стала одним из главных трендсеттеров нулевых. Линдси Лохан примерила на себя все тенденции 2000-х — и кукольные платья, и джинсовые мини-юбки, и атласные топы, и рваные джинсы с низкой посадкой.

Также актриса не жалела автозагара и наносила толстым слоем блеск для губ.