Тетя из сельпо или икона стиля? Как выглядит Леди Гага на премьерах «Дома Гуччи»

Global Look Press/Willy Sanjuan/Willy Sanjuan/Invision/AP

С середины ноября в разных странах мира проходят премьеры фильма режиссера Ридли Скотта «Дом Гуччи». Главную женскую роль в картине, описывающей историю семьи основателей модного дома, сыграла американская актриса и певица Леди Гага. Она появилась уже на четырех премьерах в разных образах, в которых неизменно внимание привлекает макияж. Профессиональные визажисты объяснили «Газете.Ru», как относиться к перламутровым теням и коричневым губам артистки.

Первый показ картины прошел в Лондоне, затем ее представили в Милане, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Новый город – новый образ, и особенно макияж: каждый выход Леди Гаги оказался поводом обсудить ее образ. Плотный тон, насыщенные блестящие тени, перламутровая помада – у россиян такой макияж может ассоциироваться с поп-певицами из 90-х. А вот мнения визажистов разделились: одни восхищаются способностью Леди Гаги к преображению, другие сравнивают ее с «тетей из сельпо».

Лена Игради, визажист, индивидуальный консультант, автор блога My Face but Better, восхищается тем, как Леди Гага с помощью современной косметики – более яркой, плотной и насыщенной по цвету – воссоздает макияжи, которые были актуальны во времена ее героини Патриции Реджани.

«Реджани считали красавицей и иконой моды, и ее макияжи, в расцвет ее славы, не кажутся нам странными, потому что мы воспринимаем их только в духе времени. А сегодня мы по каким-то причинам пытаемся осуждать Леди Гагу за, по сути, более качественную реплику того, что было красиво тогда. Мы радовались, когда пару лет назад Met Gala проводили бал в стилистике «кэмпа» и не готовы принимать здоровый кэмп и самоиронию где-то вне обозначенных пределов», — рассуждает Игради.

close 100% Первый показ нового фильма Ридли Скотта прошел в Лондоне 9 ноября Global Look Press

По мнению визажиста, критики забывают о том, что актриса может оставаться в образе своей героини даже после того, как закончилась съемка. И напоминает, что эпатаж всегда был частью сценического образа Леди Гаги. «Она может оставаться собой и быть Реджани. И стоит ли при таком уровне крутизны докапываться до качества тушевки теней», — говорит Лена Игради.

Визажист признается, что единственный вопрос, который возникает у нее в голове при взгляде на эти фото: насколько другой была бы мода 60-70-80-ч, если бы косметика была настолько качественной и разнообразной, как сегодня.

Захар Гринов, звездный визажист, признался, что для него Леди Гага – не только гениальная певица и актриса, но и настоящий гений макияжа.

«Каждый ее макияж – это произведение искусства! Она смело экспериментирует, не боится ярких цветов и всегда выглядит роскошно. Для меня, как для визажиста, это икона стиля, и каждый ее выход – это вау! Она хороша и в классическом аккуратном макияже, и с «грязными смоки», как на премьере «Дома Гуччи» в Нью-Йорке», — сказал Гринов.

close 100% 13 ноября «Дом Гуччи» был представлен в Милане Global Look Press

По его мнению, все образы звезды продуманы до мелочей, а каждый макияж сочетается с нарядом. Самым удачным визажист считает лондонский выход актрисы.

«Фиолетовое платье с фиолетовыми тенями с глиттером и черной подводкой – это восторг и шедевр. Но стоит понимать, что это Леди Гага, и она такая одна. И такой макияж подходит именно ей», — предостерег он.

Визажист Марина Фокс считает, что не все выходы Леди Гаги в рамках премьеры «Дома Гуччи» можно назвать удачными. Самыми гармоничными визажист считает образы актрисы в Нью-Йорке и Милане. «Леди Гага напомнила мне икону стиля нулевых. И все смотрится классно – и платье, и макияж, и прическа», — говорит она.

close 100% В Нью-Йорке «Дом Гуччи» показали 16 ноября Eduardo Munoz/Reuters

Макияж, который актриса продемонстрировала на красной дорожке в Лондоне, Марина Фокс считает негармоничным из-за «странного сочетания блестящих фиолетовых теней и коричневой помады».

Но больше всего визажисту не понравился образ звезды на красной дорожке в Лос-Анджелесе. «Мне кажется, что макияж, прическа совершенно не сочетаются с нарядом.

Актриса похожа на тетю из сельпо, которую пригласили на свадьбу, она нашла свое самое блестящее платье и самые высокие шпильки.

Ее постригли в сельской парикмахерской, а подружка накрасила тем, что было», — говорит визажист.

close 100% Последний на сегодняшний день премьерный показ состоялся 18 ноября в Лос-Анджелесе Willy Sanjuan/Willy Sanjuan/Invision/AP

Несмотря на всю критику, Марина Фокс считает, что Леди Гага – икона, и ей все можно. «Как визажист, я не хочу осуждать коллег по цеху, но лично мне эти сочетания не нравятся, я не получаю эстетического удовольствия от того, на что я смотрю. Предположу, что задачей визажиста Леди Гаги было вызвать эмоции, чтобы этот макияж обсуждали. И они своей цели достигли», — заключила она.