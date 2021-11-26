Вечеринки и гонорары: на что тратит деньги фонд Наоми Кэмпбелл

В благотворительный фонд Наоми Кэмпбелл Fashion for Relief пришли с проверками. Организацию подозревают в использовании средств, собранных на помощь людям, не по назначению. Например, в 2018 году со счета фонда была оплачена масштабная светская вечеринка в Каннах за £1,6 млн.

Британский орган по контролю за деятельностью благотворительных организаций заинтересовался фондом Fashion for Relief, созданным в 2005 году Наоми Кэмпбелл. Запущено официальное расследование в связи с неправомерными действиями в области управления и финансов организации.

Благотворительный фонд изначально был создан для сбора средств детям, живущим за чертой бедности по всему миру, однако работал и по другим направлениям. Модель утверждает, что за годы существования фонда она собрала миллионы фунтов на благие цели благодаря ежегодному благотворительному показу мод.

«Цель благотворительной организации — улучшить жизнь людей, живущих в трудных условиях, сделав индустрию моды силой добра», — сказано на сайте организации.

Однако комиссия ставит этот факт под сомнение. Специалисты проверяют, каким образом «Кэмпбелл и ее коллеги-попечители выполняли свои юридические обязанности и вели ли дела согласно закону о благотворительной деятельности», сообщает The Guardian. Будет проверено и расходование средств Fashion for Relief, в особенности — несвоевременное предоставление годовой отчетности и обоснование для перевода крупной суммы одному из попечителей со счета фонда.

Супермодель является одной из трех попечительниц Fashion for Relief наряду с адвокатом Бьянкой Хеллмич и представительницей светского общества Вероникой Сильвией Винг Вай Ау Чоу. Все они указаны в этой должности в документах благотворительного фонда с 2015 года, когда он был зарегистрирован в качестве некоммерческой организации в Великобритании. В 2019 году Бьянке Хеллмич было выплачено £77 тыс. в качестве гонорара за консультационные услуги и почти £16 тыс. на командировочные расходы. В 2018-м благотворительная организация потратила £107 тыс. на оплату услуг попечителей и £23 тыс. на их расходы.

Согласно последнему опубликованному отчету благотворительной организации, с апреля 2018 года по июль 2019 ей удалось собрать £1,722 млн. Главным образом эту сумму формировали пожертвования спонсоров. Из этих денег £1,606 млн было потрачено на проведение благотворительного мероприятия в Каннах, оплату услуг пиарщиков, дизайнеров и других специалистов и всего £5,5 тыс. направлено на благие цели. За 2020 год Fashion for Relief отчетность так и не предоставил, просрочив дедлайн на 178 дней.

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«Мы — платформа для сбора средств, а не благотворительная организация, и мы работаем не так, как большинство благотворительных организаций. Мы соединяем спонсоров и их пожертвования с благотворительными организациями, — цитирует Бьянку Хеллмич The Guardian. — Пожертвования не всегда проходят через нас, и это не всегда отражается в отчетности. Мы предпочитаем не работать с деньгами по разным причинам, например, из-за налогов и юридических трудностей».

Благотворительная организация Наоми Кэмпбелл славится масштабными светскими мероприятиями, которые проводятся с целью сбора средств. Для участия в модных шоу супермодель приглашает главных лиц индустрии моды, актеров, музыкантов и телеведущих. В разные года их посещали Белла Хадид, Джастин Бибер, Кейт Мосс, Сара Фергюсон, Джейн Фонда. Показы проходили в Каннах, Лондоне, Москве, Мумбаи, Нью-Йорке, а деньги направлялись на помощь пострадавшим от урагана Катрина и тайфуна Хайян, в японский Красный Крест и на борьбу с последствиями наводнения в Великобритании.

Одной из самых масштабных вечеринок благотворительной организации стал гала-вечер в Каннах, который состоялся в мае 2018 года. В качестве гостей его посетили Пэрис Хилтон и Карла Бруни, а Кэмпбелл вместе с подругами-супермоделями Эрин О'Коннор и Натальей Водяновой вышли на подиум. Именно на это мероприятие было потрачено £1,6 млн, по предположению журналистов Daily Mail.

Торжество устраивалось с целью сбора средств для фонда правовой защиты Time's Up, который предоставляет поддержку женщинам, подвергшимся дискриминации на работе или сексуальному насилию. Однако организация заявила, что после проведения вечера в Каннах никаких средств от Fashion for Relief к ним на счет не поступало.

В 2019 году Fashion for Relief провел еще один масштабный благотворительный вечер совместно с фондом мэра Лондона Садиком Ханом Mayor's Fund for London, чтобы собрать средства в поддержку молодежи из малообеспеченных семей и помочь им в получении профессиональных навыков и образования. В сентябре того же года фонд Кэмпбелл провел показ в рамках Лондонской Недели моды в Британском музее, включавший в себя дефиле, гала-ужин и аукцион, на котором выставлялись произведения искусства. Такая игра: как Наоми Кэмпбелл судится из-за денег Супермодель Наоми Кэмпбелл, на которую в начале сентября подал в суд российский миллиардер Владислав Доронин... 16 сентября 11:03

После на сайте благотворительной организации появились фотографии и публикации о событии из Vogue, Elle и других глянцевых изданий, а вот о количестве средств, перечисленных в фонд мэра, ничего сказано не было. Затем все же появилась информация о перечислениях в фонд Садика Хана. Как заявила Кирсти Макхью, исполнительный директор организации, к ним поступило £100 тыс.

Сейчас благотворительная организация Кэмпбелл настаивает, что ее отчеты не следует рассматривать в отрыве друг от друга, а последующие документы дадут более полную картину. Однако фонд признает, что у него нет формального процесса мониторинга количества и сумм пожертвований, сделанных косвенно в результате организуемых ей мероприятий.

Тем не менее, изучением финансовой деятельности организации будут заниматься не только журналисты, но и комиссия, отвечающая за контроль деятельности благотворительных организаций в Великобритании.