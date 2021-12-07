«Ты как раковая опухоль, тебя ждет ад». За что Патриция Реджани убила Маурицио Гуччи

В лидеры российского кинопроката вышла картина Ридли Скотта «Дом Gucci», одну из главных ролей в которой сыграла Леди Гага. Она перевоплотилась в Патрицию Реджани, «черную вдову» мира моды, заказавшую убийство своего мужа Маурицио Гуччи и отсидевшую за это 18 лет. «Газета.Ru» рассказывает подлинную историю жизни женщины.

Фильм «Дом Gucci» стал лидером российского кинопроката, собрав за минувшие выходные 210 млн руб. Картина рассказывает историю семьи основателей дома Gucci. В том числе и самую мрачную часть, в которой Патриция Реджани, жена одного из владельцев компании, Маурицио Гуччи, заказала его убийство. Ее роль сыграла Леди Гага.

Детство настоящей Патриции Реджани было бедным, но все изменилось, когда ее мать Сильвана Барбьери вышла замуж за владельца успешной транспортной компании. Он удочерил Патрицию, она закончила школу, после которой училась на курсах переводчиков, но в какой-то момент учебу бросила. Амбициозной Патриции очень хотелось попасть в высшее общество.

На вечеринке в ноябре 1970 года Патриция знакомится с Маурицио Гуччи – одним из наследников модной империи. Высокий, скромный и немного неуклюжий Маурицио влюбился в яркую миниатюрную красавицу в красном платье.

Как пишет в своей книге «Дом Гуччи» Сара Гэй Форден, Патриция тоже была влюблена. Кроме того, мать девушки активно подталкивала Патрицию к роману с молодым человеком, которого считали одним из самых перспективных холостяков в Италии.

Отец Маурицио – Родольфо Гуччи, сын основателя модного дома Гуччио Гуччи, — возненавидел девушку с того самого момента, как узнал о ней. Он считал Патрицию неотесанной тусовщицей, недостойной своего единственного сына, и был уверен, что с его помощью она хочет выбраться «из грязи в князи». Сам Маурицио был настолько влюблен, что вопреки наказу отца собрал вещи и уехал жить с Патрицией к ее родителям. В 1973 году, когда дело дошло до свадьбы, Гуччи-старший попытался ее сорвать – Родольфо просил кардинала запретить венчание. В итоге свадьбу организовала семья невесты, и среди почти пятиста гостей не было никого из родственников жениха.

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Родольфо Гуччи смягчился и принял избранницу сына только после рождения внучки, которую назвали Алессандрой, в честь матери Маурицио. В это же время Патриция устраивает встречу Маурицио с дядей – Альдо Гуччи. Почувствовав, какие возможности может открыть ей именитая семья, она уговаривает супруга перебраться в Нью-Йорк, чтобы помогать дяде развивать семейный бизнес в США. Маурицио занялся развитием магазина Gucci на Манхеттене, а Патриция зажила роскошной светской жизнью, о которой мечтала в детстве.

Они поселились в шикарном пентхаусе в «Олимпик Тауэр», отдыхали в семейном шале в Санкт-Морице и путешествовали на купленной в честь рождения второй дочери Аллегры яхте Creole — самой большой деревянной парусной яхте в мире. Патриция носила дорогие наряды, тратила безумные деньги на предметы интерьера и раритетные автомобили.

В одном из интервью тех лет она сказала ставшую знаменитой фразу: «Счастье не купишь, но лучше рыдать в Rolls-Royce, чем быть счастливой на велосипеде».

Из хрупкой и сговорчивой девушки Патриция Реджани превратилась в настоящую акулу бизнеса: во времена жизни пары в Нью-Йорке многие решения относительно модного дома принимала именно она. Все изменилось в 1983 году: Родольфо Гуччи умер, оставив сыну контрольный пакет акций компании.

Модный дом Gucci переживал не лучшие свои времена. Бизнес был на грани банкротства, Маурицио приходилось много работать и даже судиться с другими членами семьи Гуччи (дядей Альдо и двоюродным братом Паоло). Советы Патриции его раздражали, и он все больше времени проводил вне дома. «Патриция настроила Маурицио против его дяди, кузенов и всех, кто, по ее мнению, общался с ним не должным образом», — вспоминает в книге «Дом Гуччи» Сары Гэй Форден Доменико Де Соле, занимавший в то время пост генерального директора Gucci America.

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Восхождение Маурицио Гуччи на пост председателя модного дома совпало с началом краха его брака с Патрицией Реджани. «Он перестал приходить домой на обед. Он поправился и стал плохо одеваться. Перестал рассказывать мне что-либо, стал отстраненным. Мы стали холодными и бесстрастными друг к другу», — вспоминает она в книге Сары Гэй Форден.

В мае 1985 года Маурицио собрал чемодан и сказал жене, что едет на несколько дней во Флоренцию. А через несколько дней друг семьи сообщил Патриции, что он не вернется. «Он даже не смог сказать ей это лично. Но самым ужасным для Патриции стало то, что Маурицио попросил ее «сохранить лицо» и продолжать появляться на светских мероприятиях вместе», — пишет Форден. Он говорил, что впервые в жизни почувствовал себя главным, ведь сначала его контролировал отец, а затем жена. Патриция погрузилась в глубокую депрессию, но пыталась сохранить самообладание, надеясь, что Маурицио одумается и вернется к ней.

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Несмотря на все усилия Патриции, воссоединения не произошло, и Маурицио подал на развод. Судебные разбирательства длились почти 10 лет, и за это время у младшего Гуччи начался новый роман – с подругой детства Паолой Франки. Получив развод, он сделал Паоле предложение — и пара начала готовиться к свадьбе. Это было настоящим ударом для Реджани.

«Патриция подкупала персонал в нашем доме, чтобы шпионить за Маурицио, оставляла на автоответчике бесконечные сообщения с обвинениями и угрозами», — цитирует Паолу Франки The Guardian.

Она упрекала бывшего мужа в бесчувственности, припоминая, как в 1992 году ей пришлось пережить операцию по удалению опухоли мозга, а Маурицио не предложил ей никакой помощи и поддержки.

Одно из голосовых сообщений, записанных автоответчиком, позже будет фигурировать в расследовании: «Ты стал окончательно противен своим дочерям. Они больше не хотят тебя видеть, чтобы не вспоминать о своей травме. Ты как раковая опухоль, как загноившийся аппендикс, о котором мы все хотим забыть. Тебя ждет настоящий ад».

После удаления менингиомы депрессия Патриции усугубилась. Она признавалась в интервью, что больше всего боится остаться без денег и лишиться возможности «использовать имя Гуччи, хотя является самой Гуччи из всех». Реджани опасалась и за будущее дочерей, считая, что отец может оставить их без наследства.

Она не смягчилась даже несмотря на то, что после развода суд назначил ей алименты в $1 млн в год. Недовольство Реджани достигло апогея, когда Маурицио продал свои акции в доме Gucci инвестиционному банку Investcorp. Эту сделку Патриция считала предательством, о чем неоднократно заявляла в прессе: «Я до сих пор ощущаю себя Гуччи – если честно, я в большей степени Гуччи, чем кто-либо еще», — говорила она итальянской газете La Repubblica.

Считается, что мысль об убийстве Маурицио пришла Реджани во время сеанса у психотерапевта, который, помимо прочего, увлекался оккультизмом.

«Я ходила и спрашивала у мясника и других людей, хватит ли у кого-то смелости убить моего мужа? — рассказывает Патриция в документальном фильме «Леди Гуччи: история Патриции Реджани», который вышел ранее в этом году. — Я могла бы сделать это сама, но не умею целиться прямо, а промазывать не хотелось».

Осуществить задуманное Реджани помогла лучшая подруга — Джузеппина «Пина» Ауриемма. Утром 27 марта 1995 года Маурицио Гуччи был убит нанятым Патрицией за $375 000 автомехаником Бенедетто Черауло. На следующий день после его смерти Паола Франки получила предписание освободить квартиру, в которой она жила с Маурицио. В статье The Guardian приводится ее цитата, где она вспоминает, что судя по отметке нотариуса, документ был составлен через три часа после смерти Гуччи-младшего.

Вычислить заказчика убийства полиции удалось лишь спустя два года, когда один из сообщников проговорился о своем участии в преступлении. В ходе операции были арестованы все участники: киллер, водитель, лучшая подруга Реджани Пина и сама Патриция.

До ареста Патриция Реджани с дочерьми жила в квартире покойного мужа. Когда пришла полиция, она попросила разрешить ей взять с собой в тюрьму меха и драгоценности, но ей было отказано. В ходе расследования в деле фигурировал личный дневник Патриции, последняя запись в которой была сделана 27 марта 1995 года, в день, когда был убит Маурицио: «Paradeisos» («Рай»).

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На все судебные заседания Реджани приходила, с ног до головы одетая в Gucci. Суд признал ее виновной в организации убийства и приговорил к тюремному заключению на 26 лет. «Черная вдова», а именно так окрестила Реджани итальянская пресса, досрочно вышла на свободу в 2016 году. Ей предлагали освободиться условно-досрочно пятью годами ранее, но Реджани решила остаться в тюрьме, заявив: «Я никогда в жизни не работала и определенно не собираюсь начинать сейчас».

Одним из первых выходов Реджани на свободе стала прогулка по магазинам главной модной улицы Милана. 67-летняя «Леди Гуччи» шла по Виа Монте-Наполеоне в ярком наряде и крупных драгоценностях, а на плече у нее сидел попугай ара. Сегодня Патриция Реджани работает «консультантом по дизайну» в итальянском ювелирном бренде Bozart. В 2016 году в интервью The Guardian Реджани призналась, что ей приходится носить Zara, ведь ее дочери не присылают ей денег и не позволяют встречаться с внуками. «Я не зарабатываю здесь достаточно, чтобы покупать подходящую одежду», — говорила она.

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Говоря о своей жизни в тюрьме Сан-Витторе, Реджани называла этот период своей жизни «пребыванием в Vittore Residence». «Леди Гуччи» рассказывала, что много спала, ухаживала за своими растениями и домашним хорьком. Впрочем, она все же признавалась, что считает время, проведенное в тюрьме, «дурным сном».

На вопрос, что бы она сделала, если бы могла снова увидеть Маурицио, Патриция Реджани ответила: «Я бы сказала ему, что люблю его, потому что он был самым важным человеком в моей жизни. Я думаю, он ответил бы мне, что это чувство не было взаимным».

Накануне мировой премьеры «Дома Гуччи» режиссера Ридли Скотта Патриция Реджани дала комментарий итальянскому информационному агентству ANSA. «Черная вдова» призналась, что недовольна тем, что Леди Гага не встретилась с ней лично перед съемками.

«Меня раздражает тот факт, что Леди Гага не проявила чуткости и не пришла пообщаться со мной перед съемками. И дело не в деньгах – я не получу за этот фильм ни цента. Это вопрос здравого смысла и уважения», — заявила Реджиани ANSA.