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Стиль

Японский турист летит на МКС. Он найдет инопланетян, станцует и покажет туалет

Что миллиардер из Японии будет делать в космосе — ему дали список из 100 пунктов

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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который 8 декабря стартует с космодрома «Байконур» на МКС, поделился своими планами на космический отпуск. За 12 дней, которые он проведет на орбите, турист должен будет выполнить 100 заданий от интернет-пользователей, среди которых есть как серьезные, так и не очень. Самое ответственное — привезти из космоса емкость с воздухом, который заказал маленький мальчик. Что еще должен будет сделать Юсаку Маэдзава, — в материале «Газеты.Ru».

На этой неделе — в среду, 8 декабря, — с космодрома «Байконур» на МКС отправятся два космических туриста из Японии. На космическую станцию миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Йозо Хирано полетят вместе с российским космонавтом Александром Мисуркиным. Они уже прошли предполетную подготовку и даже согласовали багаж, по поводу которого, как признавался Юсаку Маэдзава в интервью РИА «Новости», ему пришлось вести серьезные переговоры с «Роскосмосом» и РКК «Энергия».

«Мы так сделали, что, скорее всего, все удастся в него загрузить и отвезти на станцию. Пришлось вести достаточно серьезные переговоры с «Роскосмосом» и с Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия», обсуждать, что можно будет отвезти, а что нельзя», — рассказал он.

В мае этого года в преддверии полета миллиардер запустил опрос в интернете – он попросил пользователей дать ему задания, которые ему предстоит выполнить. Отобрав в итоге 100 вещей, который он должен будет выполнить в космосе по просьбе землян, Маэдзава обнаружил, что ему нужно будет отвезти в космос «некоторые вещи».

Какие именно – он уточнять не стал, однако признался, что не повезет с собой музыкальный инструмент, хотя задание сыграть в космосе он получил (в числе прочих). Инструменты на МКС уже есть.

Зато известно, что Юсаку Маэдзава возьмет с собой емкость, чтобы собрать с собой воздух из космоса – эту просьбу, по его словам, нужно непременно выполнить — она исходит от маленького мальчика.

Специальный веб-сайт под названием «100 вещей, которые МЗ должен сделать в космосе» (100 things you want MZ to do in space) миллиардер запустил в мае 2021 года. Он предложил всем высказать пожелания относительно его будущей деятельности на МКС – действия туриста будет снимать на камеру и выкладывать на канал Маэдзавы в YouTube его ассистент Йозо Хирано.

«Я хочу, чтобы это стало интересным опытом для всех, не только для меня, — объяснял миллиардер. – Так что я придумал такой план. Что я должен сделать в космосе? Что я должен отвезти в космос. Мне нужны ваши идеи!»

В качестве примера идей он предложил несколько своих – например, проверить, что будет, если выпустить газы в невесомости, выяснить, как играть в Pokemon Go или как взять и позвонить кому-нибудь на Землю из космоса.

«Любые вопросы, которые вы боялись задать космонавтам, от серьезных до самых глупых, приветствуются!» — заявил Маэдзава.

В результате он отобрал список из 100 пожеланий, в которых действительно серьезные чередуются с легкомысленными.

Так, пользователи интернета попросили Юсаку Маэдзаву сфотографироваться в космосе, представить публике космонавтов на МКС, последить за своим давлением, провести для них тур по космической станции и показать, как выглядит из космоса Земля.

При этом нашлось немало пользователей, которые дали туристу несерьезные задания. Показать космический туалет. Найти инопланетян. Заказать доставку на МКС. Несколько раз сделать кувырок назад в невесомости. Поиграть в игрушку кэндама, представляющую собой чашу с ручкой и веревкой, к которой прикреплен шарик – его надо подбросить так, чтобы он попал ровно в чашу.

Надеть штаны, не используя руки, в условиях невесомости. Двигаться, задавая инерцию при помощи бумажных вееров. Станцевать в невесомости танец из TikTok.

Сразиться в армрестлинге с капитаном корабля. Полетать на «ковре-самолете». Запустить фрисби. Надуть мыльные пузыри. Определить, какой из стилей плавания больше подходит для движения в невесомости. Выложить линию из японских снэков и съесть их по очереди. Проверить, придет ли в движение тело, если вы чихнете. Наконец, раздать желающим деньги.

Юсаку Маэдзаву также попросили написать картину – и хотя он уже включил этот заказ в список дел, он не уверен, что получится именно живописное произведение.

«На самом деле еще не очень понятно, будет ли это картина, или что-то другое, связанное с краской, окончательно поймем только уже на МКС. Последний раз на станции рисовали картины 10 лет назад», — рассказал миллиардер РИА «Новости».

Зато он собирается сделать то, что не указано в списке – привезти космонавтам на МКС космическую японскую еду, приготовленную его другом-поваром. А больше всего ему не терпится поиграть по заказу пользователей в бадминтон с членом своей команды – космонавтом Александром Мисуркиным.

Вместе с ним и своим ассистентом Йозо Хирано Юсака Маэдзава отправится в полет 8 декабря, чтобы провести в космосе 12 дней. К слову, стоимость поездки пока не раскрывалась, но в числе пожеланий пользователей есть и просьба ответить на вопрос, во сколько миллиардеру обошлось путешествие.

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