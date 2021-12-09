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Стиль

Цвет оформления — серый: каким должен быть интерьер квартиры-студии

Дизайнеры объяснили, как грамотно обустроить квартиру-студию

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Depositphotos
Квартира-студия – один из самых популярных вариантов бюджетного жилья. Но сделать грамотный ремонт в маленьком пространстве – задача непростая. Как превратить 25 квадратных метров в уютное, а главное, функциональное жилье – в материале «Газеты.Ru».

Сегодня купить маленькую квартиру-студию для многих молодых людей — единственная возможность обзавестись собственной жилплощадью. Однако жить на пространстве в 20-25 квадратных метров, они готовы не всегда: грамотно организовать его без специального образования — очень сложно.

Как рассказала «Газете.Ru» москвичка Юлия Л., сегодня она жалеет о том, делала ремонт в своей студии самостоятельно и не обратилась к дизайнеру. «У меня получилась уютная квартира, но я понимаю, что с опытным дизайнером я могла бы сделать свою студию гораздо более функциональной», — говорит она.

По ее мнению, дизайнер не только лучше увидел бы и спланировал организацию небольшого пространства, а заодно помог бы сэкономить время и силы в процессе ремонта. «Не нужно будет постоянно приезжать на ремонт и объяснять рабочим, где и какую розетку нужно сделать, и в каком углу ставить унитаз», — дополняет она.

С чего начать

Действительно, чем меньше пространство, тем больше над ним надо работать, считает Олеся Тюрина, дизайнер, автор онлайн-школы дизайна интерьера.

«Первое, что необходимо сделать при планировании маленького пространства – это составить список самых необходимых предметов своего будущего интерьера», — говорит она.

Своим клиентам дизайнер советует действовать по принципу «мало метров – мало мебели» и работать в стиле минимализм.

После того, как составлен список мебели, дизайнер рекомендует расставить ее в плане. «В маленьком пространстве важен каждый сантиметр, именно поэтому мы должны сначала выбрать конкретную кухню и диван, а уже потом смотреть, как это помещается в нашем пространстве», — поясняет она.

Дарья Мисюра, сооснователь студии интерьерного дизайна DM+Partners уверена: основное правило при планировке маленького помещения – это не мельчить.

«Это значит, что можно смело решить пространство крупными локальными пятнами и блоками, использовать широкоформатный керамогранит, широкую паркетную доску, карнизы и плинтуса. Также, лучше установить широкие и максимально высокие двери – они визуально увеличат высоту», — объясняет дизайнер.

По ее мнению, эти приемы в сочетании с колористическими решениями помогут выглядеть квартире стильно и добавят объема.

Дизайнер предостерегает от выбора ярких предметов мебели и текстиля, темного пола и подвесных светильников. «Лучше использовать встроенные светильники. Если хочется сделать яркий акцент, повесьте некрупный, «воздушный» светильник над столом. Важно, чтобы он стал именно акцентом, а не убил пространство своей значимостью».

Серо-бежевый с акцентами оттенка пыльной розы

Крупные предметы мебели, такие как кухня и шкафы, стоит сделать в цвет стен, чтобы как бы «растворить» их в пространстве, сделать невидимыми, объясняет Олеся Тюрина. Она вообще уверена, что лучший прием для маленьких студий – монохромный интерьер: он сам по себе имеет способность расширять пространство. При этом выбирать стоит светлые цвета: ничто так не убивает пространство, как темные стены или диван в темной обивке, полагает дизайнер.

Не менее важно подобрать правильный цвет стенам. Тюрина рекомендует отдать предпочтение серо-бежевой гамме, а в качестве акцентов «поиграть» с оттенками мяты, пыльной розы и шафрана. Последние, по ее мнению, будут хороши в текстиле или малых формах, таких как столик, пуф, дополнительные подушки или покрывало для дивана. «Такой интерьер выглядит очень мягко и уютно и при этом смотрится стильно и дорого», — считает Олеся Тюрина.

Дарья Мисюра предлагает два варианта цветового решения – поиграть на контрастах или же, наоборот, стереть все границы.

В первом случае дизайнер рекомендует выделить зону кухни или входную группу каким-то ярким и насыщенным цветом. «На фоне светлого компаньона контрастная группа визуально уменьшится и создаст ощущение воздуха».

Альтернативный вариант – стереть все границы и выкрасить стены, потолок, а иногда даже и пол, в один светлый цвет, например, бежевый, серый или горчичный. «В этом случае дополнительный объем создастся как раз за счет отсутствия выделения», — поясняет она.

Поднять потолок, застелить пол

Для того, чтобы визуально поднять потолок, можно использовать несколько трюков. Например, Олеся Тюрина советует прятать шторы в оконную нишу, причем лучше использовать полупрозрачные струящиеся ткани в цвет стен.

Не нужно придумывать многоуровневых потолков, считает она – они не только убьют пространство, но и не дадут никакой красоты, потолок должен быть прямым и ровным.

«У меня есть любимый прием – «парящий» потолок. Он не примыкает к стенам по всему периметру, а за ним можно встроить подсветку, которая даст струящийся мягкий свет по стенам. К тому же такой прием визуально поднимает потолок сантиметров на 20, не меньше. Когда ко мне впервые попадают в гости, первый вопрос, который мне задают: «У вас потолки 3 метра?» Хотя на самом деле потолки у меня стандартные – 2,75», — делится Олеся Тюрина.

Она также советует не экономить на дверях и отказаться от наличников. «Имеет смысл выбрать дверь нестандартной высоты – 230-240 см, чтобы визуально приподнять потолок. Если хотите украсить минималистичный интерьер, можно сделать акцент с помощью двери из шпона американского ореха», — предлагает она.

Пол должен выглядеть натурально, считает Дарья Мисюра. Если это паркетная доска, то лучше выбирать покрытие маслом, если керамогранит, то с хорошей текстурой. «Лучше, конечно, использовать натуральный камень. Также интересно выглядит терраццо и наливной пол», — добавляет она.

По мнению Олеси Тюриной, пол обязательно должен быть светлого оттенка, и в идеале – из широкой доски, которая визуально расширит пространство. «Это может быть натуральный цвет дуба, но я больше люблю, когда он чуть-чуть с проседью, с небольшим оттенком серого», — советует дизайнер.

Разделить пространство

Многие делят пространство в студии с помощью перегородок. По мнению Тюриной, перегородки в студии излишни. Она объясняет это тем, что сама по себе квартира-студия не предназначена для «больших тусовок» и предполагается, что жить в ней будут один или два человека. К тому же, перегородка стоит недешево, что уже противоречит концепции такой квартиры.

«Дизайнеры часто показывают этот прием в своих визуализациях, но это не более, чем визуальный обман заказчика. Если внимательно посмотреть на план с размерами, то становится понятно, что между перегородкой и кроватью остались проходики по 30 см. В общем, это очередной вымысел дизайнеров ради красивой картинки», — считает Олеся Тюрина.

Дарья Мисюра, однако, замечает, что перегородить пространство стремятся и сами заказчики — они просят обязательно отделить спальную зону. Если говорить о бюджетных вариантах перегородок, то дизайнер советует возводить их из пазогребневых блоков или гипсокартона. «Или же можно сделать перегородку из МДФ, которые особенно хороши у итальянских производителей. Они легкие в монтаже и быстро демонтируются, не оставляя следов», — советует она.

Что такое — минимум мебели

С особым вниманием Олеся Тюрина советует отнестись к выбору мебели. Самое главное, по ее мнению — выбирать только самое необходимое и соразмеряемое по габаритам с площадью. «Не стоит делать огромную кухню. Варочная панель может быть на две конфорки вместо четырех, а обеденный стол – небольшой, максимум для троих человек», — советует она.

Дарья Мисюра предлагает совместить обеденную зону с «островом», который будет использоваться в качестве рабочей поверхности. В этом случае она советует выбрать «полубарные» стулья, они удобные и отлично вписываются в небольшое пространство.

«Тогда можно не отделять кухонную зону перегородкой, а просто зонировать – чтобы была понятна логика движения в этом пространстве. Сделать это можно с помощью стильного подвеса, или же постелив под столешницей другое напольное покрытие», — объясняет дизайнер.

На спальном месте дизайнеры советуют не экономить.

«Я всегда за то, чтобы спать в кровати и на качественном матрасе, потому что никакой диван не способен подарить хороший сон», — считает Олеся Тюрина. Если бюджет позволяет, дизайнер предлагает рассмотреть вариант системы, когда кровать как бы убирается в шкаф и образует диван.

Одним из самых непростых при планировании небольшого пространства становится вопрос хранения вещей. Дарья Мисюра рекомендует делать шкафы и полки, которые не будут выделяться ни цветом, ни текстурой на фоне стен, что комната выглядела более просторной и чистой.

«В спальной зоне можно сделать шкаф до потолка, где будет храниться одежда и постельное белье. В гостиной – скрытые системы хранения с архивом семьи, техникой и книгами. В ванной – место для хранения полотенец и химии, лучше, если это будет также скрытая система. Разместить ее можно даже над инсталляцией унитаза», — рассказывает дизайнер.

Работая со студией, заключает Олеся Тюрина, крайне важно создать визуальное ощущение пространства и воздушности.

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