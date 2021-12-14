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Стиль

Градус снижается: как меняются новогодние корпоративы

Эксперты объяснили, как отвлечь сотрудников от алкоголя на корпоративных вечеринках

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Владимир Смирнов/ТАСС
Корпоративная вечеринка — мероприятие повышенной опасности для людей, склонных злоупотреблять алкоголем. Пара часов — и вот они становятся проблемой для коллег и для самих себя. Сегодня организаторы корпоративов стараются предлагать гостям все меньше алкоголя и придумывают занятия, которые отвлекут их от выпивки. Как организовать вечеринку так, чтобы наутро никому не было стыдно, читайте в материале «Газеты.Ru».

Предновогодние вечеринки для сотрудников крупных компаний ассоциируются с большим количеством еды и алкоголя, выступлениями артистов, расслабленной атмосферой, приятными атрибутами корпоративной культуры. Однако в этом году многие проведут мероприятия с не содержащим алкоголь вином и глинтвейном: как ранее сообщали «Газете.Ru» в сервисе по доставке еды в офисы и на мероприятия Catery, безалкогольные аналоги спиртных напитков есть в каждом пятом заказе. При этом по сравнению с 2020 годом в два раза вырос спрос на безалкогольные коктейли.

Тренд на отказ от алкоголя наблюдают и организаторы мероприятий — его подтверждает, в частности, Екатерина Лисейчева, основательница event-агентства «Мандариновая лиса». «А если заказывают прежний объем — например, в 2019 году на мероприятиях алкоголя было больше, — то сейчас остаются запасы», — добавляет она.

По словам Лисейчевой, при заказе алкогольных напитков теперь делают ставку не на количество, а на качество. «Сейчас кажется, что люди делают выбор — редко, но метко — и покупают более качественный алкоголь, более дорогой», — говорит эксперт.

Кстати, в Финляндии это правило не работает. Поскольку спиртные напитки в стране дорогие, сотрудники компаний напиваются бесплатным алкоголем на корпоративе. Излишняя веселость и любвеобильность там никого не смущают, но все должно быть в рамках закона. В Японии же ситуация другая — сотрудники сами опасаются пить на новогодних корпоративах с коллегами, а в особенности с начальниками из-за жесткой иерархии на работе. К тому же, они не хотят проводить лишнее время в офисе, которое вдобавок еще и не оплачивается.

Для россиян корпоративная вечеринка — это часто попытки вспомнить наутро, что же вчера было и надежда, что никто из коллег не записал это на видео. Чтобы избежать неприятных ситуаций, бизнес-коуч Марина Починок, член жюри премии HR Impact, советует заранее создать у сотрудников правильные ожидания от корпоратива — объяснить, что мероприятие, где люди так или иначе представляют бренд и должны ему соответствовать.

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NBC Universal Television Studio

«В принципе можно ограничивать количество алкоголя, — предлагает Починок. — Сказать коллегам, что у нас его столько-то, поэтому как мы с вами планируем ресурсы в работе, так давайте планировать и ресурсы на целый вечер, потому что наша задача — не напиться, а общаться». А для тех работников, которым на сегодня уже хватит, нужно быть помощью и поддержкой — поговорить, налить ему воду, отправить домой.

В бизнес-среде имидж нужно беречь, чтобы потом не чувствовать себя неловко. «В такой обстановке легко потерять бдительность, выпить лишнюю рюмку, а после этого уже и потерять репутацию», — предупреждает эксперт по персоналу.

Чтобы репутация сохранилась, а корпоратив запомнился не только пьяными коллегами, его стоит проводить в необычных форматах: иммерсивные квесты, интеллектуальные игры, командные задания, мастер-классы.

Также активно сейчас компании делают вечеринки «со смыслом», говорит Марина Починок. В их число входят: творческие вечера, на которых может выступить музыкальная группа компании, церемонии награждения за хорошую работу или общественно-полезные дела. Причем все эти занятия должны быть по-настоящему интересны сотрудниками, чтобы торжество не превратилось в принудительное отчетное собрание.

«В идеальном формате корпоратива интересы бизнеса совпадают с увлечениями и интересами сотрудников компании, — говорит Алексей Горбунов, специалист департамента по работе с соискателями SuperJob. — Так бывает не всегда, однако это определенный индикатор корпоративной культуры со здоровой рабочей атмосферой, в которой приятно работать всем».

Правильная организация мероприятия — залог успеха. Если грамотно организовать занятость сотрудников, каждому отвести роль, сделать их максимально вовлеченными в происходящее, алкоголя будет выпито гораздо меньше, считает Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру. Хороший корпоратив, вдобавок, сможет укрепить командный дух, повысит лояльность сотрудников и их работоспособность, а также уладит недопонимание между коллегами.

«В большей степени корпоративы влияют на лояльность молодых сотрудников, — уточняет Санина. — Молодежи хочется ходить на работу не только для выполнения своих должностных обязанностей, но и чтобы «потусоваться».

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