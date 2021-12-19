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Стиль

Уродливый, но любимый: как возвращается мода на рождественские свитера

Как рождественские свитеры обрели популярность на Западе

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Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс» (2001)

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс» (2001)

Miramax
Эти свитеры считают уродливыми и подходящими только для рождественских вечеринок. Тем не менее, в последние 20 лет они стали новыми символами Рождества на западе. Рождественский свитер — больше не предмет гардероба, связанный бабушкой, который желательно спрятать куда-нибудь подальше. Раз в год он становится инструментом рекламы, поводом повеселиться и украшением фотографий для Instagram.

Рождественский свитер — пуловер с «зимними» узорами в виде снежинок, изображением снеговика, оленя Рудольфа или Санта-Клауса — за последние 20 лет превратился на Западе из потешного и уродливого предмета гардероба в один из символов Рождества. После того, как в 2001 году на экраны вышел фильм «Дневник Бриджит Джонс», в котором один из главных героев, красавец и умница Марк Дарси впервые предстает перед зрителем в свитере с оленем на рождественской вечеринке, этот уродливый, как единодушно признавалось, предмет гардероба, начал набирать популярность в канун Рождества.

Теперь это такой же элемент праздника, как наряженная елка, носки для подарков от Санта-Клауса, и песня «Jingle Bells». Рождественские свитеры надевают звезды в качестве благотворительных акций и для увеселения публики, в них переодевают музейные экспонаты, а иногда рождественский свитер может стать даже политическим заявлением.

На момент выхода «Дневника Бриджит Джонс» рождественский свитер ассоциировался у молодежи со старомодными телешоу 80-х — именно тогда ведущие в предпраздничные дни начали представать перед зрителем в пуловерах с оленями и снежинками. В США в таким свитере снимался телеведущий Билл Косби (впрочем, еще до него в 70-е пуловер популяризировал певец Энди Уильямс). В Великобритании люди смотрел телешоу ведущего Гайлза Брандета.

«Это выглядело, будто бабушка связала вам свитер на Рождество, но вы на самом деле не хотите его носить», — рассказывала изданию The Independent дизайнер вязаной одежды Шерил Мэдли.

И действительно, традиция надевать перед Рождеством свитер с оленями появилась в середине XX века — во времена молодости родителей Бриджит Джонс, Марка Дарси и их ровесников. Традиция дарить и надевать рождественский свитер зародилась в Великобритании в 1960-е годы, когда в телевизионных рождественских выпусках певцы выступали в цветастых джемперах. В кино этот предмет гардероба появился 40-е годы — например, в черно-белом фильме «Серенада солнечной долины» 1941 года его носил артист Джон Пейн. В 1980-е свитер надевал персонаж Джима Керри в фильме «Тупой и еще тупее» — это подчеркивало его наивность и чудаковатость вкупе с отсутствием вкуса.

Однако после 2001 года к восприятию этого предмета гардероба примешалась ирония — то, что казалось молодежи уродливым, благодаря унылому выражению лица Марка Дарси стало забавным. В 2002 году начали проводиться вечеринки в уродливых рождественских свитерах.

Как рассказывал CNN Брайан Миллер, автор книги «Вечеринка в уродливом рождественском свитере. Полный гид по созданию уродливого образа», впервые такую вечеринку устроили в 2002 году в Канаде, в Ванкувере.

«Трудно сказать, что спровоцировало изменения в восприятии, но я думаю, тогда этот предмет гардероба кто-то надел в виде шутки, люди стали видеть в этом комизм и подумали: «Эта штука на дальней полке шкафа может быть забавной, а не ужасной, такой, что никто не хочет носить», — предположил Миллер.

В течение следующего десятилетия рождественский свитер стал традицией. «Он стал венком из омелы для нашего поколения», — уверен Миллер, сравнивая свитер с другим популярным на Западе рождественским символом.

Сначала рождественские свитеры проникли в масс-маркет: их больше не вязали бабушки — их продавали в магазинах Topshop и универмагах Nordstrom. В середине 2000-х пуловеры с «зимними узорами» заняли свое место на подиумах.

В 2007 году свитеры в рождественскими мотивами появились в зимней коллекции Stella Mccartney. В 2010-м Dolce&Gabbana выпустили на подиум модель в вязаном комбинезоне с оленями и снежинками, тогда же пуловеры с зимними мотивами появились в коллекции Givenchy, созданной тогдашним креативным директором дома Рикардо Тиши.

В 2011-м модель в юбке из органзы и пушистом свитере появилась на Неделе высокой моды на показе осенней коллекции Jean Paul Gaultier. В 2015-м свитеры включили в свои линейки Dior, Veronique Branquinho, Chanel — тогда журнал Vogue признал, что высокая мода повернулась лицом к шотландскому стилю вязания Fair Isle, получившему свое имя по названию одного из Шетландских островов. «Уродливые рождественские свитера» и правда ведут свою родословную от ярких рыбаков Исландии и Северной Шотландии, полагают модельеры.

Сегодня рождественский свитер можно купить и у люксовых брендов, и в масс-маркете, хотя специалисты полагают, что они мало чем отличаются — разве что качество пряжи у свитера Dolce&Gabbana за 1089 фунтов стерлингов будет выше, чем у пуловера массового бренда.

Из ироничного символа Рождества цветастый пуловер превратился в инструмент маркетинга.

В этом году, например, с его помощью удалось привлечь внимание публики к экспозиции Музея естественной истории в Лондоне: недавно в рождественский свитер здесь одели аниматронную фигуру гигантского тираннозавра. На прошлой неделе Дэвид Бекхэм стал ходячей рекламой бренда своей жены Виктории, облачившись в свитер бренда Victoria Beckham, посвященный группе Spice Girls. А в самом начале декабря свой вариант пуловера со снежинками выпустила компания Microsoft — узоры на свитере отсылают с популярной когда-то игре «Сапер», и стоит эта вещь $75.

В прежние годы в рождественские свитеры переодевали «королевскую семью» Великобритании в Музее восковых фигур в Лондоне. В 2017-м после президентских выборов в США в продаже в Великобритании появились пуловеры, на которых были вывязаны портреты Дональда Трампа и Джимми Корбина. А в прошлом году Райан Гослинг устроил благотворительную акцию, припомнив друзьям розыгрыш 2018-го, когда его обманом вынудили прийти на вечеринку в «уродливом свитере», в то время как все гости были одеты нормально. В ролике, в котором актер призывает жертвовать деньги на лечение больных детей, он появляется в том же смешном свитере с бантом, что и на той самой вечеринке.

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