Чудо света на Манхэттене: 90 лет назад открыли Эмпайр-стейт-билдинг

1 мая 1931 года на Манхэттене в Нью-Йорке было открыто 102-этажное офисное здание Эмпайр-стейт-билдинг. На протяжении 40 лет оно было самым высоким в мире, до окончания строительства Северной башни Всемирного торгового центра. После трагедии 11 сентября 2001 года Эмпайр-стейт-билдинг вновь стало главной высоткой Нью-Йорка, пока в 2012 году его не превысил Всемирный торговый центр 1. Одно из семи чудес света и олицетворение американского духа обошлось США в $25 млн.



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