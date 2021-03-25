Алло, Люся!»: Ефиму Шифрину — 65

Актер театра и кино Ефим Шифрин родился 25 марта 1956 года. Он учился в эстрадно-цирковом училище на курсе Романа Виктюка, играл в Студенческом театре МГУ, в спектаклях у своего учителя и в его фильмах. В 80-е Шифрин прославился как эстрадный артист с моноспектаклями и монологами по произведениям Виктора Коклюшкина (самая известная миниатюра — «Алло, Люся»). В 1990-м артист создал собственный «Шифрин-театр», в котором представляет спектакли и бенефисы.



Жизнь и карьера артиста, которому исполняется 65 лет, — в фотогалерее «Газеты.Ru».