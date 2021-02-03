Первые в истории: 55 лет назад станция «Луна-9» совершила мягкую посадку на Луну

3 февраля 1966 года советская автоматическая станция «Луна-9», запущенная 31 января, впервые в истории осуществила мягкую посадку на поверхность Луны. Она прилунилась западнее кратеров Рейнер и Марий в районе Океана Бурь. С 4 по 6 февраля станция регулярно передавала на Землю телевизионные изображения лунного ландшафта. Эти передачи дали ценный материал для исследования микроструктуры поверхности Луны.



Помимо первого в истории мягкого прилунения была проверена радиосвязь по трассе Земля-Луна, проведены телепередачи с Луны на Землю, подтверждены герметичность кабины и обеспечение в ней условий, необходимых для жизни.



На следующий день было опубликовано приветствие ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР ученым и конструкторам, инженерам, техникам и рабочим, а также всем коллективам и организациям, принимавшим участие в создании автоматической станции «Луна-9». В этом приветствии было сказано, что осуществление мягкой посадки на Луну — это выдающаяся победа советской науки и техники, являющаяся важнейшим этапом в освоении космоса.