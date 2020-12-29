Триумф Байдена: демократы отберут у республиканцев сенат

В Джорджии продолжается подсчет голосов по итогам второго тура выборов в сенат. По данным Fox News, после обработки 98% бюллетеней лидируют демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок, они получают 50,2% и 50,6% голосов соответственно. В свою очередь кандидаты от Республиканской партии Келли Леффлер и Дэвид Пердью набирают 49,4% и 49,8%.

Большинство либеральных американских СМИ уже отдали Уорноку победу над Леффлер, с их точки зрения, исход выборов в сенат и будущую расстановку сил в конгрессе США решит дуэль между Оссоффом и Пердью.

Пока республиканцы получают 50 мест из 100, если их кандидату удастся обойти соперника из Демократической партии, они смогут сохранить большинство в сенате.

По информации Politico, в данный момент Оссофф обгоняет Пердью на 13 тыс. голосов. Осталось подсчитать еще около 100 тыс. бюллетеней, что в целом дает каждому кандидату шанс на победу. Однако при такой плотной борьбе, подчеркивает издание, официальное объявление результатов может затянуться до 8 января — это последний срок для получения бюллетеней от военных и тех американцев, которые отдали свой голос за рубежом.

Демократ Оссофф — 33-летний бывший журналист, впервые получивший политический опыт лишь три года назад. Он уже выдвигался в конгресс, но проиграл республиканке Карен Хэндел. В то же время Пердью — 71-летний республиканец, который представлял Джорджию в сенате с 2015 года.

Текущая гонка за места в сенате имеет ключевое значение для избранного президента США Джо Байдена.

Он уже заявил, что победа Оссоффа и Уорнока положит конец тупику в конгрессе и позволит демократам продвигать свою повестку дня в отношении рабочих мест, здравоохранения, правосудия и окружающей среды.

Работа будущего президента США будет напрямую зависеть от обеих палат конгресса. Так, палата представителей составляет все законопроекты о государственных доходах. Сенат утверждает международные соглашения и президентские назначения на высшие государственные посты, а также обладает правом по представлению нижней палаты решать вопрос об импичменте главы государства.

Если Оссоффу и Уорноку удастся взять вверх над республиканцами, то с избранием Камалы Харрис вице-президентом США у демократов появляется преимущество в сенате. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет верхнюю палату конгресса и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

В случае сохранения хотя бы одного из двух сенатских мандатов в Джорджии республиканцы по-прежнему будут иметь большинство в верхней палате конгресса США. При таком раскладе Байден может столкнутся с сопротивлением со стороны сената после своего избрания президентом.

Как ранее говорил «Газете.Ru» профессор факультета права НИУ ВШЭ, политолог-американист Александр Домрин, в таком случае верхняя палата конгресса будет бойкотировать все начинания нового президента.

Если глава государства захочет, например, назначить нового посла, ему придется согласовывать это решение сенатом, отмечал эксперт, Байден от республиканцев этих назначений не дождется.

«По-английски такая ситуация называется «tag of war» — перетягивание каната, слово «war» (война) в данном случае очень актуально для американского политического расклада, когда мы имеем дело с разными партиями в субъектах власти», — подчеркивал Домрин.

Впрочем, обратная ситуация, мягко говоря, развяжет руки Байдену. Если весь конгресс будет под контролем демократов, избранный президент фактически беспрепятственно сможет реализовать свои предвыборные обещания и планы.

В данный момент особый упор Байден делает на увеличение прямых стимулирующих выплат для американцев с $600 до $2000 в рамках мер поддержки населения на фоне пандемии COVID-19.

Республиканцы в сенате инициативу поддерживать не стали, и позитивный исход выборов позволит демократам изменить ситуацию.

«Если вы отправите (сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер) обратно в Вашингтон, эти чеки никогда не попадут туда. Это так просто: сила буквально в ваших руках», — объявил Байден на встрече со своими сторонниками в Атланте.

В свою очередь действующий президент США Дональд Трамп заявил, что на прошедших в Джорджии выборах в сенат имели место фальсификации в пользу кандидатов от демократов.

«Эти негодяи играют с голосами [за] Дэвида Пердью. Не хотел раньше об этом сообщать. У них столько бюллетеней, сколько требуется. Сфальсифицированные выборы», — написал Трамп в Twitter.

Действующий президент отказывается признавать итоги выборов, по результатам которых он уступил Байдену. По сути, поражение республиканцев при голосовании в сенат станет еще одним ударом для партии Трампа и лишит ее возможности оказывать серьезное влияние на решения будущего президента-демократа.